Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З приходом на пост президента США Джо Байдена знову стала актуальною історія про фінансування російськими спецслужбами бойовиків Талібану, які воювали проти американських військовослужбовців в Афганістані.
Як зазначається, скандал навколо цих звинувачень з новою силою розгорівся після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це повідомляє CURSORINFO з посиланням на Інститут з вивчення глобальних загроз демократії, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Кремлі чинять тиск на керівництво руху Талібан, вимагаючи до останнього заперечувати факт таких виплат.
Так, російське керівництво ще в середині 2000-х років встановили контакти з представниками руху Талібан, оскільки на пару з Іраном прагнули не допустити мирних переговорів між США і сторонами конфлікту в Афганістані.
При цьому відносини між офіційною владою Афганістану і російським керівництвом загострюються через те, що Москва відкрито підтримує Талібан і офіційно запрошує представників руху на переговори.
Прикриваючись спільними навчаннями з сусідами з Афганістаном Таджикистаном, Росія таємно постачає талібам військову техніку та інше озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Козлостан - априори главный спонсор международного терроризма, и доказывать обратное могут только адепты "козлючего мира".
- Что такое "Университет дружбы народов"?
- Это такое хитрое место, где советские евреи на английском языке обучают азиатов, негров и латиноамериканцев, как организовывать социалистические революции по всему миру...
1. Владимир Рамирес Санчес,
2. Ильич Рамирес Санчес,
3. Ленин Рамирес Санчес.
типу = ну чось там типу - я х.з. ну типу шо норм і т. д.
хотя в совке ниче и не знать не знаем
https://twitter.com/i/status/1357234488359714816
МЕНІ БЛЕАТЬ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ !!!
так шо щас скулить то?
ну давали
нк рубли
ну баксы
ну евро
И шо теперь? твари, вы не смотрели шо будет...... да хотя бы после "ножнк бушевых"? посмотрели? Прямо в очко? жри.те, твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Боа-бла-бла, призываем!
посм что делел Г. и посм. че делал П.
и заткнись. я не спорю, но ты туфту сказлл.
А как же майское победобесие ?
Или вы забыли, кто помог Сралину победить своего союзника - Гитлера ?
Кто кормил, обувал, одевал и вооружал бандитскую Красную армию ?
Армию рабов, воевавших за интересы камуняк ?
этой гибридной войной обосРаха подписала себе приговор... жернова истории мелют медленно, но верно.
Մιtαuskαs
2 дня вата скорбила и вспоминала прокатившегося в лифте террориста Моторолу. На видео приехавший из России автомойщик, с лицом имбецила, развлекается стрельбой из подствольного гранатомета куда попало. "Освободитель" Донбасса! Герой и кумир "русского мира"! Пример для подражания!
https://twitter.com/i/status/1357078843291435010
Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать
зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и
превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут
самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а
диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая
соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные
отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя
сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
У. Черчилль
І надати гранти їхнім історикам, які би змогли написати багатотомники щось типу
"Історія казанських татар від Волжської Болгарії до сьогодення."
Чи "Історія корінних народів Сибірі" ну або "Фінські народи. проблеми самоідентифікації і національне відродження."
І тоді може років за двадцять-тридцять...
До відключення від SWIFT, ембарго на нафту та газ з паРаші обов'язково дійте черга, якщо все буде продовжуватися, як зараз... Ну а всередині паРаші вже зараз рашизм-фашизм та тоталітаризм дещо пом'якшений поки що, але "растрєлять,как бєшених сабак" вже є, на черзі концтабори...
Талибы воевали на стороне США против СССР.
Они воюют за свою землю!
Если точнее, они контролируют и защищают добычу драгоценных камней и трафик наркотиков.
Каждый пытается оттяпать у них этот лакомый кусочек. Даже я привез из "командировки" кусочек афганского лазурита.