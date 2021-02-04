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Афганістан (450) Росія (47244) США (14482) Талібан (136)

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ

З приходом на пост президента США Джо Байдена знову стала актуальною історія про фінансування російськими спецслужбами бойовиків Талібану, які воювали проти американських військовослужбовців в Афганістані.

Як зазначається, скандал навколо цих звинувачень з новою силою розгорівся після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє CURSORINFO з посиланням на Інститут з вивчення глобальних загроз демократії, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Кремлі чинять тиск на керівництво руху Талібан, вимагаючи до останнього заперечувати факт таких виплат.

Так, російське керівництво ще в середині 2000-х років встановили контакти з представниками руху Талібан, оскільки на пару з Іраном прагнули не допустити мирних переговорів між США і сторонами конфлікту в Афганістані.

При цьому відносини між офіційною владою Афганістану і російським керівництвом загострюються через те, що Москва відкрито підтримує Талібан і офіційно запрошує представників руху на переговори.

Прикриваючись спільними навчаннями з сусідами з Афганістаном Таджикистаном, Росія таємно постачає талібам військову техніку та інше озброєння.

Читайте також: Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео
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Топ коментарі
+44
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 5024
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04.02.2021 18:26
+38
Да она такая тварь - эта путинская Россия!!!!
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04.02.2021 18:20
+34
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 3931
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04.02.2021 18:23
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Сторінка 2 з 2
А что, кто-то ожидал что козломордые будут афишировать свое спонсортсво терроризма.
Козлостан - априори главный спонсор международного терроризма, и доказывать обратное могут только адепты "козлючего мира".
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04.02.2021 18:36 Відповісти
Та без всяких афиш всем всегда было известно, что институт "дружбы народов" им. Патриса Лумумбы - кузница кадров мирового терроризма.
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04.02.2021 18:40 Відповісти
Анекдот часів СРСР:
- Что такое "Университет дружбы народов"?
- Это такое хитрое место, где советские евреи на английском языке обучают азиатов, негров и латиноамериканцев, как организовывать социалистические революции по всему миру...
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04.02.2021 18:54 Відповісти
А які імена дав своїм синам батечко найвідомішого терориста у світі?
1. Владимир Рамирес Санчес,
2. Ильич Рамирес Санчес,
3. Ленин Рамирес Санчес.
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04.02.2021 19:10 Відповісти
це реально о о б*же
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04.02.2021 20:08 Відповісти
слуш, братан, класна пара статей є на сайтті Антикоколорадоса
типу = ну чось там типу - я х.з. ну типу шо норм і т. д.
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04.02.2021 20:22 Відповісти
В районе крымской станции Перевальная (недалеко от Симферополя) находился в 80-х г.г учебный центр по подготовке иностранных "военспецов"-боевиков. Мой одноклассник служил там срочную в качестве киномеханика в офицерском клубе. Так по его словам кого там только не было со всего света: и африканцы и южноамериканцы и кубинцы само собой и пр. Но, кроме них, была еще группа нелегалов, которая "занималась" отдельно в горах, чтобы в лицо с ними никто не встречался. Кстати, был такой фильм "Судьба резидента" с Георгием Жженовым в главной роли, так одну из серий в которой резидент оказался с какими-то повстанцами в горах снимали как раз на этой базе, а повстанцев в массовке играли местные инструкторы.
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04.02.2021 19:53 Відповісти
ого... нифигасе бывает то?
хотя в совке ниче и не знать не знаем
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04.02.2021 20:12 Відповісти
Душевная озвучка... Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 3744


https://twitter.com/i/status/1357234488359714816
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04.02.2021 18:37 Відповісти
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 310
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 5958
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04.02.2021 18:38 Відповісти
мені подобається, ні не так -
МЕНІ БЛЕАТЬ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ !!!
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05.02.2021 05:33 Відповісти
Раша спонсор терроризма. Любого, левацкого, псевдо коммунистического, анархистского, крайне правого, националистического, фашистского, исламского.. Любого Спонсор коррупции где только можно, опора диктаторских режимов. И сама страна террорист.. И все это для создания хаоса в мире и разрушение миропорядка. Потому что видимо только в этом случае надеются опять править бал на этой планете.
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04.02.2021 18:38 Відповісти
Уроды и так спасали Срашку/совок раза 3.
так шо щас скулить то?
ну давали
нк рубли
ну баксы
ну евро
И шо теперь? твари, вы не смотрели шо будет...... да хотя бы после "ножнк бушевых"? посмотрели? Прямо в очко? жри.те, твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.02.2021 18:40 Відповісти
А весь мир смотрит сквозь пальцы.
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04.02.2021 18:40 Відповісти
Штурм Капітолію став для Сполучених Штатів подією, масштаби якої значно перевищують 11 вересня. Це добре розуміють у Вашингтоні, роблять висновки та приймають рішення. Осама бен Путін буде знищений! Разом з режимом, а знадобиться, то із державою. Канали Медведчука в Україні - це банальне розчищення плацдарму, створення передової авіабази. Це усвідомили всі. Тому про «свободу слова» мовчить Європа, тому запопадливо плескають в долоні «українські ліберали» і журналісти олігархічних ЗМІ. Ніхто не наважиться дратувати розлюченого орла, що розпочав полювання на геленджикського щура.
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04.02.2021 18:41 Відповісти
_Сколько раз уже подобные ликования раздавались, но... Бла-бла-бла, перезагрузка(!), бла-бла-бла, выражаем обеспокоенность, имитация санкций, ротенберга не обижать, будем наблюдать, диалог - а путлер и его банда неприкасаемы...

_Боа-бла-бла, призываем!
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 9223
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04.02.2021 18:59 Відповісти
изв., но "путлер" ты обосрался
посм что делел Г. и посм. че делал П.
и заткнись. я не спорю, но ты туфту сказлл.
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04.02.2021 20:15 Відповісти
_Я знаю что ты мудло которое восхищается путлером. Это твои личные проблемы и отклонения, пшёл на!
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04.02.2021 20:19 Відповісти
ччмо ты жа и только.. "путлером" Путина обзывают только опущенцы, ты понял,нет?
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04.02.2021 20:27 Відповісти
Соска ольгинская ПНХ. Тупая что ли?
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04.02.2021 20:32 Відповісти
я мужик, но ты немного туп....
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04.02.2021 21:25 Відповісти
Фултонське пророцтво старого курця най згадають! ну і нам побільше єдності,
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05.02.2021 02:06 Відповісти
не,ну раха не только талибов спонсирует...она и своим в меру сил помогает Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 3969

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 6084
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04.02.2021 18:48 Відповісти
Это же самый прибыльный бизнес на паРашке после наркоты и торговли оружием... Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 538
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04.02.2021 18:51 Відповісти
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 5156
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04.02.2021 18:53 Відповісти
а фуле,скрепно...за вкусным пломбиром и колбасой по 2.20 тоже очередя стояли.и не жаловались Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 176
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04.02.2021 18:59 Відповісти
Карають за Путін-геть.
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04.02.2021 20:15 Відповісти
А что, американских военных нельзя убивать?
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04.02.2021 18:51 Відповісти
Угадайте почему вы выглядите как троль- дебиленком с такими вопросами. Или подсказать?
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04.02.2021 18:54 Відповісти
вас в финляндии и не стояло.разве что лежало в 1939
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04.02.2021 19:00 Відповісти
Ну иногда таки стояло. Композиция называется "Финский солдат позирует рядом с замерзшим советским бойцом. Зимняя война."

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 8672
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04.02.2021 19:18 Відповісти
СЛАВА НАРОДУ ФИНЛЯНДИИ !
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05.02.2021 10:22 Відповісти
Какя финляндия Алешка) А чей Крым кстати?
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04.02.2021 19:00 Відповісти
***** твоего, например, нужно сразу вешать
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04.02.2021 19:19 Відповісти
А чито, ******** Гундяев одобряеть ?
А как же майское победобесие ?
Или вы забыли, кто помог Сралину победить своего союзника - Гитлера ?
Кто кормил, обувал, одевал и вооружал бандитскую Красную армию ?
Армию рабов, воевавших за интересы камуняк ?
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05.02.2021 10:26 Відповісти
Закат РФ начался 6 января 2021, до этого дня Рашка много лет вытирала ноги о США всеми доступными способами, а сейчас пойдет обратка на много лет, вплоть до полного и бесповоротного развала Империи. Час пробил! не допустят американцы нового чекистского реванша, в обозримом будущем США остаются планетарными лидеры и чекистко-ацапской ********* спуску они уже не дадут.
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04.02.2021 18:52 Відповісти
закат расски ********** начался с начала 2014 года, с оккупации Крыма и со стартом подлой агрессии против Украины.
этой гибридной войной обосРаха подписала себе приговор... жернова истории мелют медленно, но верно.
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04.02.2021 21:53 Відповісти



Մιtαuskαs



2 дня вата скорбила и вспоминала прокатившегося в лифте террориста Моторолу. На видео приехавший из России автомойщик, с лицом имбецила, развлекается стрельбой из подствольного гранатомета куда попало. "Освободитель" Донбасса! Герой и кумир "русского мира"! Пример для подражания!


https://twitter.com/i/status/1357078843291435010
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04.02.2021 18:55 Відповісти
Мото Рыло воевало? Оно, как и гиви с прилепиным было для картинки для тупой русни.
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04.02.2021 19:04 Відповісти
«…Я думал, что умру от старости.
Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать
зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и
превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут
самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а
диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая
соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные
отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя
сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
У. Черчилль
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04.02.2021 19:08 Відповісти
Як у воду дививсь
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04.02.2021 20:10 Відповісти
попахивает повторением бойни под Хишамом и новыми болючими санкциями
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04.02.2021 19:19 Відповісти
Сгинь, путлеровский бот!
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04.02.2021 19:24 Відповісти
ой, эта не я...

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 4289
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04.02.2021 19:22 Відповісти
Кремлевские комуно-фашисты никогда не прекращали диверсионную деятельность и антизападную пропаганду, изменялась только лицемернаяя риторика и фальшивая улыбка, а сегодня орда почти не скрывает свое террористическое нутро.
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04.02.2021 19:49 Відповісти
А це вже зашквар, кацапюри. Зашквар
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04.02.2021 20:04 Відповісти
ПаРаша має бути розділена на декілька незалежних держав. І це є справа всього людства. Бо кацапи вже дістали всіх
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04.02.2021 20:06 Відповісти
Для цього потрібно створити Інститут народів росії.
І надати гранти їхнім історикам, які би змогли написати багатотомники щось типу
"Історія казанських татар від Волжської Болгарії до сьогодення."
Чи "Історія корінних народів Сибірі" ну або "Фінські народи. проблеми самоідентифікації і національне відродження."

І тоді може років за двадцять-тридцять...
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04.02.2021 21:54 Відповісти
Це мрії, згадайте наших хохломанкуртів.
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04.02.2021 22:19 Відповісти
в чем зашквар? Пока никаких фактов никто не предоставил.
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05.02.2021 00:27 Відповісти
Нужны не факты, а деньги за головы рузгих ублюдков
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05.02.2021 10:29 Відповісти
кацапы подлые такие кацапы
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04.02.2021 20:25 Відповісти
На подходе отключение России от SWIFT
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04.02.2021 20:55 Відповісти
Та в курсі, що бельгійська, та й сєвєрний, тьфу, паток 2 теж не американський проект, а кремляді та прокремлівських евро-хвойд, але нічого.

До відключення від SWIFT, ембарго на нафту та газ з паРаші обов'язково дійте черга, якщо все буде продовжуватися, як зараз... Ну а всередині паРаші вже зараз рашизм-фашизм та тоталітаризм дещо пом'якшений поки що, але "растрєлять,как бєшених сабак" вже є, на черзі концтабори...
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05.02.2021 08:35 Відповісти
сраная во-вошка, нахрен иди, срань ты лапотная, ага.)
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05.02.2021 12:16 Відповісти
Будет феерический зашквар, вот и посмотрим на ответ
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04.02.2021 21:39 Відповісти
Как? Платили талибам?
Талибы воевали на стороне США против СССР.
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05.02.2021 08:45 Відповісти
Таліби воювали і воюють за Афганістан. 10 років проти раши, і більше 10 років проти США. Раніше брали допомогу від одних, тепер від других. Вони захищають СВОЮ землю, политу кров'ю мільйонами афганців.
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05.02.2021 18:38 Відповісти
Ни за какой Афганистан они не воюют.
Они воюют за свою землю!
Если точнее, они контролируют и защищают добычу драгоценных камней и трафик наркотиков.
Каждый пытается оттяпать у них этот лакомый кусочек. Даже я привез из "командировки" кусочек афганского лазурита.
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08.02.2021 09:15 Відповісти
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