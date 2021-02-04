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Власнику мережі будівельних фірм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Власнику мережі будівельних фірм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, - СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру власнику великої мережі будівельних фірм, який є фігурантом низки проваджень, і підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

Оперативники і слідчі спецслужби затримали у Миколаєві бухгалтерку підприємств, яка, за вказівкою власника, пропонувала 10 тисяч доларів хабара посадовцю Державної фіскальної служби. Неправомірна вигода призначалася аби "вирішити" із службовою особою питання про виключення фірми із переліку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості. Комерційні підприємства, кінцевим бенефіціаром яких є бізнесмен, "спеціалізуються" на бюджетних коштах, що спрямовуються для реконструкції та будівництва об’єктів критичної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що структури загалом отримали понад 0,5 мільярда бюджетних коштів.  Встановлено, що підприємства бізнесмена виконували роботи з численними порушеннями вимог, використовували матеріали неналежної якості, порушували технології виробництва і будівництва, залучали для постачання продукції та виконання робіт фірми із ознаками фіктивності.

"Через це у компаній фігуранта виникали постійні проблеми із правоохоронними органами. Одне з таких питань і намагалась "вирішити" у Миколаєві бухгалтерка бізнесмена", - додали у відомстві.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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Микитасю? Татаров наносить контрудар?
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04.02.2021 18:48 Відповісти
Через месяц будет работать как ни в чем не бывало, как B&B jeverly
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04.02.2021 18:49 Відповісти
Мудрый нарид даёт,берет взятки, получает зарплаты в конвертах, неуплачивает налоги и хочет жить как в Европе ) ну,ну )
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04.02.2021 18:50 Відповісти
Уважаемый Суто Чолоєвич Мамоян
(нар\деп ОПЗЖ)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21217…)
Попросил Сергея Владимировича Левочкина
Назначить своего человека..главой УСБУ Закарпатской области
СВ обещал помочь,протащить
И ведь протащит..легко!
Баканову,Наумову,Ермаку привет
****** exclamation mark
https://t.me/dark_k/3205
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04.02.2021 18:50 Відповісти
Когда уже суку Кобелева посадят ???
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04.02.2021 18:51 Відповісти
Как то давно два кренделя из Укрспецэкспорта поехали в Казахстан местному министру обороны взятку давать, что бы пролоббировать свой контракт. И решили они подзаработать и часть взятки между собой разделить. Вот только министр Откуда то знал какую сумму ему должны дать и очень обиделся когда ему предложили меньше и закрыл этих двух бизнесменов ну и деньги как вещдок забрал....
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04.02.2021 18:51 Відповісти
Абы хоть не р.. шен !!
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04.02.2021 18:54 Відповісти
 
 