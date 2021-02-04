Власнику мережі будівельних фірм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, - СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру власнику великої мережі будівельних фірм, який є фігурантом низки проваджень, і підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

Оперативники і слідчі спецслужби затримали у Миколаєві бухгалтерку підприємств, яка, за вказівкою власника, пропонувала 10 тисяч доларів хабара посадовцю Державної фіскальної служби. Неправомірна вигода призначалася аби "вирішити" із службовою особою питання про виключення фірми із переліку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості. Комерційні підприємства, кінцевим бенефіціаром яких є бізнесмен, "спеціалізуються" на бюджетних коштах, що спрямовуються для реконструкції та будівництва об’єктів критичної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що структури загалом отримали понад 0,5 мільярда бюджетних коштів. Встановлено, що підприємства бізнесмена виконували роботи з численними порушеннями вимог, використовували матеріали неналежної якості, порушували технології виробництва і будівництва, залучали для постачання продукції та виконання робіт фірми із ознаками фіктивності.

"Через це у компаній фігуранта виникали постійні проблеми із правоохоронними органами. Одне з таких питань і намагалась "вирішити" у Миколаєві бухгалтерка бізнесмена", - додали у відомстві.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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