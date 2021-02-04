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Захисника України поранено на Донбасі, найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Захисника України поранено на Донбасі, найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку четверга, поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вчинили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Водяного, що на Приазов'ї. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Крім того, біля н.п.Південне ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення.

Зазначається, що також було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника в бік українських підрозділів у районі населеного пункту Кримське.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ"
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Топ коментарі
+11
Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.02.2021 19:06
+9
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5008
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04.02.2021 19:14
+6
И что там в глазах *****?? Что ты осел видишь??
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04.02.2021 19:20
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Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.02.2021 19:06 Відповісти
Тепер змінити дату на бланку та направити ноту у відповідь.
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04.02.2021 19:11 Відповісти
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5008
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04.02.2021 19:14 Відповісти
Ну а що скажуть наші говнокомандуючі------тишина. тишина і навіть "не стріляють."Зелені мерзоти,ви втратили гідність і принижуєте державу і послаблюєте ЗСУ. А розплата прийде і вам,то куда будете тікати?
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04.02.2021 19:14 Відповісти
И что там в глазах *****?? Что ты осел видишь??
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04.02.2021 19:20 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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04.02.2021 19:34 Відповісти
Кажуть -стійке перемир"я? Так стійке--щодо відстрілу українських захисників. Цікаво, наші захисники , мають право відстрілюватись?
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05.02.2021 03:12 Відповісти
Пані Люба,якщо тобі так цікаво,то відірви від дивана тіло і Зайшла б на передову.Задовільни свою цікавість.
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05.02.2021 07:18 Відповісти
Те що ворог активізувався говорить про зв'язок Тв каналів zik ,112... з ватниками.
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05.02.2021 03:40 Відповісти
 
 