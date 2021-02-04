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Суд взяв під варту чоловіка, який стріляв по дітях у Тернополі, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд взяв під варту чоловіка, який стріляв по дітях у Тернополі, - Нацполіція

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрільбі по дітях у Тернополі - його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене з використанням зброї) і ч. 1 ст. 121 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відразу після оголошення ухвали підозрюваного в залі суду взяли під варту. У слідчому ізоляторі Тернополя він перебуватиме до 3 квітня 2021 року.

22 січня правоохоронці повідомили, що в Тернополі в лікарню потрапив 11-річний хлопчик, який отримав значні поранення під час катання на санках. Ймовірно, від вогнепальної зброї.

Так, медики діагностували у хлопчика численні поранення по всьому тілу. Під час операції з його ран вилучили приблизно три десятка сторонніх предметів, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Зараз він вимагає ще однієї операції - для цього хлопчика доставили в лікарню Києва.

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4 лютого, поліцейські заявили, що в момент інциденту на дитячому майданчику було троє дітей - потерпілий зі своєю сестрою і ще один хлопчик, який зазнав поранення щоки від невідомого металевого предмета.

У поліції зазначають, що правоохоронці не могли оприлюднити детальну інформацію у цій справі через проведення експертиз та інших слідчих дій.

"Ми мали первинні версії, що, можливо, була петарда, можливо, саморобний вибуховий пристрій чи інша подія, яка завдала дитині тілесні ушкодження ... Однак, коли дитину доставили в медичний заклад, то встановили, що в її тілі є дріб", - розповів начальник обласної поліції Олександр Богомол.

Фахівці встановили, що кущі, біля яких впала дитина, також пошкоджені пострілом зі зброї. Зібравши докази, фахівці змогли встановити приблизну траєкторію руху кулі і вікно, з якого, ймовірно, стріляли.

В даний час поліція не може підтвердити, що підозрюваний хотів убити дітей. Чоловік провину не визнав. Тому прокуратура вирішила оголосити йому підозру. У суді прокурор просила утримання під вартою, тоді як адвокат - домашній арешт".
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Радіо Свобода@radiosvoboda 1 ч

ОПЗЖ на своєму з'їзді вирішила ініціювати імпічмент Зеленського
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04.02.2021 19:30 Відповісти
Вся сепарня на своих ресурсах в экстазе.
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04.02.2021 19:41 Відповісти
чет я запутался... Если "траектория пули", то какая нахрен дробь?
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04.02.2021 19:40 Відповісти
Д у них х.....мьшь,то 80/2,без 18%,то пули по 30шт,похожие на ддроби...
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04.02.2021 19:49 Відповісти
На зоне, дебилу стрелявшему по малолетним детям будет весело. До конца срока он живым не досидит.
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04.02.2021 19:55 Відповісти
Повісить мразь.
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05.02.2021 08:40 Відповісти
 
 