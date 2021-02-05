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Боголюбов (91) Коломойський (1421) Мін'юст (922) Укрнафта (134) Палиця (45) Малюська Денис (295)

Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська

Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $ 6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Міністерства юстиції.

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, ще у 2015 році три кіпрських офшорних компанії ("Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited"), кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом до держави Україна. Усі три позивачі є акціонерами ПАТ "Укрнафта" та володіють 40,1009% акцій вказаної компанії.

"Стягнути з держави позивачі вимагали, м’яко кажучи, немало: більше 6 млрд доларів США та відсотки, нараховані на цю суму.
Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій", - зазначив глава Мін'юсту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська

Підставами своїх вимог позивачі вказували:
▪️неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення за заниженою ціною (в тому числі внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують Позивачі;
▪️невиконання ПАТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ "Укрнафта";
▪️різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу;
▪️прийняття Верховною Радою України Закону України від 19.03.2015 № 272-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах).

Стокгольмський арбітраж одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності у нього юрисдикції розглядати цю справу.

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Пізніше Малюська оновив інформацію, виключивши зі свого допису згадку про Ігоря Палицю: "В оригіналі посту вказав Палицю як одного з бенефіціарів офшорок. Насправді ні, бенефіціаром він не був. Інформацію виправив, залишивши двох інших".

Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська 01
Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська 02
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Топ коментарі
+41
Та щоб ви здохли, зажирівші щурі!
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04.02.2021 19:58
+41
Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому, Боголюбову и Палице в удовлетворении иска к Украине на $6 млрд, - Малюська - Цензор.НЕТ 484
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04.02.2021 19:59
+40
Оце справжні кровосісі.
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04.02.2021 19:58
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во устроились пархатые, празитируют на Украинской земле, все знают что аферист беня украл с боголюбовым 5лярдов. а эти Твари живы и на свободе....и такой же в кресле гаранта, офшоры, схемы, "бизнес в ПИД,,,раше, разворованные фонды, агенты кремля начиная с ермока и постоянная брехня...
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05.02.2021 08:29 Відповісти
Ось, що Байден животворящій робить!
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05.02.2021 09:49 Відповісти
в Стокгольском арбитраже все Порохоботы Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська - Цензор.НЕТ 3450
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05.02.2021 20:06 Відповісти
Це ж не українські суди, які у мільярдних тяжбах стають на бік руйнівників економіки держави.
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06.02.2021 11:40 Відповісти
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