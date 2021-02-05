Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська

Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $ 6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Міністерства юстиції.

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, ще у 2015 році три кіпрських офшорних компанії ("Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited"), кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом до держави Україна. Усі три позивачі є акціонерами ПАТ "Укрнафта" та володіють 40,1009% акцій вказаної компанії.



"Стягнути з держави позивачі вимагали, м’яко кажучи, немало: більше 6 млрд доларів США та відсотки, нараховані на цю суму.

Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій", - зазначив глава Мін'юсту.

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Підставами своїх вимог позивачі вказували:

▪️неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення за заниженою ціною (в тому числі внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують Позивачі;

▪️невиконання ПАТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ "Укрнафта";

▪️різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу;

▪️прийняття Верховною Радою України Закону України від 19.03.2015 № 272-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах).



Стокгольмський арбітраж одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності у нього юрисдикції розглядати цю справу.

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Пізніше Малюська оновив інформацію, виключивши зі свого допису згадку про Ігоря Палицю: "В оригіналі посту вказав Палицю як одного з бенефіціарів офшорок. Насправді ні, бенефіціаром він не був. Інформацію виправив, залишивши двох інших".



