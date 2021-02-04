Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді
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Указ президента України Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і ZIK оскаржений у Верховному суді.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховного Суду.
"Сьогодні, 4 лютого 2021 року, в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оскаржують указ президента України від 2 лютого 2021 №43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в повідомленні.
Позовами, які надійшли до суду, присвоєні реєстраційні номери справ - №9901/22/21, №9901/23/21.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
За один день Земля бы не стала вращаться в другую сторону.
Получили решение закрытого суда, забрали лицензии, посадили кизяка.
А так будут долго еще кровь пить и отсудят в ЕСПЧ компенсации с госбюджета и кизяку все пофигу.
Быстро только кошки родятся.
Це ж зеленський його туди допустив.
Указы Путина оспариваются? Никогда
як миша під віником.
бо не повішали тоді то можуть зараз...
Коррупционные суды четко стоят на защите интересов коррупционеров и сепаров. И поробуй их тронь, судьи все пожизненно сидят в своих креслах и оправдают любого судью и восстановят его на работе. Тех же коррупционеров уже сколько восстановили.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
И скажите, сколько за последние 7 лет осуждено коррупционеров и сепаров и на какие сроки? Суды такие дела долго волокитят, а потом выносят оправдательные приговоры или в крайнем случае условно. Или прекрщают поскольку истек срок привлечения к уголовной отвественности. А сколько коррупционеров всех мастей суды восстановили на работе! Так что открой глаза и включи мозги.
И сам ты гнида.
Так ти не гнида? Ти кацапська воша?
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
зараз усе порішають зажопи, а шмаркля буде тільки бубніти, що хотіло, тужилося, писало щось, але знову нічого не вийшло
Почему то забыли закрыть ватный канал "НАШ" - это тоже "одного поля ягода".
Указ : "Лишить крыс кормовой базы и провести дератизацию " .
Указ - окончательный и обжалованию не подлежит .
Придется еще и в судах порядок навести наконец-то.
Если СНБО принимает решение о запрете кремлевские помоек медведчука-козака, значит есть аргументы. Никакой суд не отменит решение СНБО, или сами судьи пойдут как пособники.