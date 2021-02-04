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Новини За кордоном
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Боснія (59) ікона (60)

Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову

Голову Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорада Додіка було допитано у четвер, 4 лютого, в прокуратурі БіГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканский обозреватель".

Сторона обвинувачення заявила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома широкому загалу як "Ікона", але більше інформації і подробиць про це слухання не розголошується.

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів і допит свідків у справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ у Росії. Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено в компетентні установи.

Читайте: У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний прокурор Боснії запевнила, що у справі української ікони проведено велику кількість слідчих дій, - Кирилич
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Топ коментарі
+9
Лавров и додик- Фсе, больше ничего не надо Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 1818
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04.02.2021 21:17
+4
**** з додіка возьмьош...
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04.02.2021 21:21
+3
не имя, а диагноз
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04.02.2021 21:53
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Лавров и додик- Фсе, больше ничего не надо Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 1818
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04.02.2021 21:17 Відповісти
И плюс дадон.
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04.02.2021 21:26 Відповісти
Буква "И" лишняя в предложении.
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05.02.2021 09:32 Відповісти
**** з додіка возьмьош...
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04.02.2021 21:21 Відповісти
Лаврик Додика под цугундер подвел.
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04.02.2021 21:23 Відповісти
Додік він й в Босніі Додік )
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04.02.2021 21:23 Відповісти
ужас, Игорь - давай помолимся?
блаблабла, слава Аллаху
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04.02.2021 21:28 Відповісти
Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 2795
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04.02.2021 21:29 Відповісти
А боснийский Додик случайно не родственник молдавского Додона.. Это у них фамилии такие или клички от КГБ - ФСБ, больше на прикол похоже, но на Лубянке тоже не без " шутников".
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04.02.2021 21:26 Відповісти
На олх таких икон валом. Середина где-то 19 века. Бюджетный вариант. У самого такая от пра-пра-бабки осталась. Храню, как семейную реликвию. Кацапия - это гоп-стоп контора. Им религия до фени.Там в иконе марафет был спрятан для кремлевской лошади.
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04.02.2021 21:31 Відповісти
Надеюсь.... с пристрастием?
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04.02.2021 21:52 Відповісти
не имя, а диагноз
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04.02.2021 21:53 Відповісти
Как говорят "Скучно, как в Боснии на майские праздники"
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04.02.2021 21:53 Відповісти
Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову - Цензор.НЕТ 664
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04.02.2021 22:07 Відповісти
 
 