Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову

Голову Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорада Додіка було допитано у четвер, 4 лютого, в прокуратурі БіГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканский обозреватель".

Сторона обвинувачення заявила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома широкому загалу як "Ікона", але більше інформації і подробиць про це слухання не розголошується.

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів і допит свідків у справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ у Росії. Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено в компетентні установи.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.

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