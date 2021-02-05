В Одесі чиновниця Держміграції упіймалася на хабарі 1,2 тис. дол. за видачу посвідки на проживання, - ДБР

Правоохоронці затримали на хабарі старшого інспектора одного з відділів ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновниця вимагала 1200 доларів за сприяння, прискорення і видачу посвідки на проживання на території України іноземним громадянам.

4 лютого 2021 року співробітницю Держміграції затримали під час одержання першої частини хабаря в сумі 700 доларів в Одесі в порядку ст. 208 КПК України.

Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманій та обрання запобіжного заходу.