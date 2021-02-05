Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха
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За 17 років на посаді Ігор Волощук зробив із заводу "перлину столичної нерухомості для забудовників всіх мастей і масштабів", стверджує Дмитро Наталуха.
Про це він пише в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З липня 2004 року, коли Ігор Волощук був призначений директором ДП завод "Арсенал", на користь тих чи інших девелоперів було незаконно відчужено більше 60 000 м2 землі (переважно в центрі Києва, метро Арсенальна), орієнтовною вартістю близько 1 мільярда грн., з десяток корпусів та об'єкти нерухомості (теж в районі метро Арсенальна), загальною площею понад 40 000 м2, ринковою вартістю більше 2,3 млрд грн", - пише Наталуха.
За його даними, на Волощука завели 5 кримінальних справ. Наталуха стверджує, що Волощуком опікується суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк, мер столиці Віталій Кличко і віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.
"З 2004 року чисельність працівників підприємства зменшилась з 3 тисяч 285 осіб до 206 осіб, виготовлення продукції в обсягах зменшилось з $16 500 000 дол. до $260 тис. (>60 разів), а замість прибутку у $535 тис., ДП завод Арсенал отримає збиток у $422 тис", - пише Наталуха.
Нардеп додав, що чинний глава Держкосмосу Михайло Лев передав у НАБУ і Офіс генпрокурора кілька томів матеріалів про правопорушення Волощука.
"Сподіваюсь лише, що в результаті зміни керівництва ДКАУ, яку минулого тижня нашвидкоруч розпочав пан Уруський одразу після того як були здійснені перші спроби відсторонити Волощука, прийде настільки ж, або хоча б - не менш достойна і безстрашна людина, яка зможе довести до кінця і всі розпочаті антикорупційні ініціативи, і космічні ініціативи, як то запуск першого украінського супутника, про яке ми говоримо з моменту проведення виїзного засідання комітету в Дніпрі, тобто - з березня 2020 року", - підсумував Наталуха.
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...токо не на рояле
Тому тут до Волощука питання по землі, а до його папередніков - по заводу, який не модернізували вчасно і довели до знищення!
Чому угробившего в лапках, завод процвітає?
слышь, слуга... може тебе в новостного журналиста податься ?
В Киеве все стратегические предприятия были разворованы еще при Кравчуке, до Кучмы ни одно уже не работало больше 2-3 месяцев в год, весь народ с кравчучками ездил в Турцию и торговал на рынках.
Начали с модного веяния - экономически обособленных предприятий, когда внутри большого предприятия создавали по 20-30 враждующих между собой.
Ну не может никакое предприятие, получающее доходы меньше чем производство наркотиков, существовать на земле вокруг метро "Арсенальная", стоимостью сотни миллионов долларов!
Его давно нужно было перенести, а землю продать с открытого аукциона!