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Новини Політика України
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Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держкосмос звільнив директора Волощука, який

За 17 років на посаді Ігор Волощук зробив із заводу "перлину столичної нерухомості для забудовників всіх мастей і масштабів", стверджує Дмитро Наталуха.

Про це він пише в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З липня 2004 року, коли Ігор Волощук був призначений директором ДП завод "Арсенал", на користь тих чи інших девелоперів було незаконно відчужено більше 60 000 м2 землі (переважно в центрі Києва, метро Арсенальна), орієнтовною вартістю близько 1 мільярда грн., з десяток корпусів та об'єкти нерухомості (теж в районі метро Арсенальна), загальною площею понад 40 000 м2, ринковою вартістю більше 2,3 млрд грн", - пише Наталуха.

За його даними, на Волощука завели 5 кримінальних справ. Наталуха стверджує, що Волощуком опікується суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк, мер столиці Віталій Кличко і віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

"З 2004 року чисельність працівників підприємства зменшилась з 3 тисяч 285 осіб до 206 осіб, виготовлення продукції в обсягах зменшилось з $16 500 000 дол. до $260 тис. (>60 разів), а замість прибутку у $535 тис., ДП завод Арсенал отримає збиток у $422 тис", - пише Наталуха.

Читайте також: Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука

Нардеп додав, що чинний глава Держкосмосу Михайло Лев передав у НАБУ і Офіс генпрокурора кілька томів матеріалів про правопорушення Волощука.

"Сподіваюсь лише, що в результаті зміни керівництва ДКАУ, яку минулого тижня нашвидкоруч розпочав пан Уруський одразу після того як були здійснені перші спроби відсторонити Волощука, прийде настільки ж, або хоча б - не менш достойна і безстрашна людина, яка зможе довести до кінця і всі розпочаті антикорупційні ініціативи, і космічні ініціативи, як то запуск першого украінського супутника, про яке ми говоримо з моменту проведення виїзного засідання комітету в Дніпрі, тобто - з березня 2020 року", - підсумував Наталуха.

Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 01
Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 02
Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 03
Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 04
Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 05Держкосмос звільнив директора Волощука, який угробив завод Арсенал, - слуга народу Наталуха 06
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Топ коментарі
+6
Фотики "Зеніт" - то в Пітері, завод "ЛОМО". Арсенал робив класні апарати "Київ"
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05.02.2021 01:49
+5
Та де він там димів,я к його спеціалізація - оптичні прилади - фотоапарати, телескопи, воєнна оптика...
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04.02.2021 23:45
+3
Зеля где операция "стальные яйца"?
...токо не на рояле
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04.02.2021 23:12
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Зеля где операция "стальные яйца"?
...токо не на рояле
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04.02.2021 23:12 Відповісти
Тот шо слева в космосе заочно бывал ,бо еврей наверняка Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 9749 , я даже статью не чЫтал и сразу усё поняВ Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 3055
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04.02.2021 23:20 Відповісти
******, що за урочисті проводи на пенсію, ця курва Ігарь має сидіти, а не гуляти на спижжене.
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04.02.2021 23:21 Відповісти
По морде "которая просит кирпича" видно что хапуга!
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04.02.2021 23:28 Відповісти
завалил и молодец, не хрен дымить в центре города Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 685
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04.02.2021 23:39 Відповісти
Та де він там димів,я к його спеціалізація - оптичні прилади - фотоапарати, телескопи, воєнна оптика...
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04.02.2021 23:45 Відповісти
супутники навіть. в музеї політеху один експонується. Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха - Цензор.НЕТ 6453
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05.02.2021 07:53 Відповісти
Гіроскопи
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05.02.2021 10:15 Відповісти
Про те, що землі Арсеналу дерибанили останні років 10-15, і так всім відомо. АЛЕ! Завод був мертвим станом десь мабуть на 2000 рік, бо підприємство було хастарілим станом на початок 90-х. Ну блін, фотики Зеніт виробництва Арсеналу хороші, але ні разу не *******!

Тому тут до Волощука питання по землі, а до його папередніков - по заводу, який не модернізували вчасно і довели до знищення!
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04.02.2021 23:44 Відповісти
Фотики "Зеніт" - то в Пітері, завод "ЛОМО". Арсенал робив класні апарати "Київ"
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05.02.2021 01:49 Відповісти
багато фотооб.єктивів.(Юпітер, Конвектор, Калейнар...) машинки для купюр ще й досі в банках працюють..я також працював на одному з п\я, підрозділі Арсеналу. Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха - Цензор.НЕТ 6901
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05.02.2021 07:56 Відповісти
"Зеніт" - то Красногорськ.
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05.02.2021 12:11 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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05.02.2021 12:13 Відповісти
І так, ну не був Арсенал давно уже стратегічним космічним підприємством, як пише цей слуга... Ще з 90-х років не був - з космічного там хіба телескопи маленькі робили)))
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04.02.2021 23:48 Відповісти
не писти, я там працював
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05.02.2021 01:30 Відповісти
"Арсенал" виробляв гіроскопи, а без них ракет не буває.
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05.02.2021 10:19 Відповісти
директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал",
Чому угробившего в лапках, завод процвітає?
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05.02.2021 00:21 Відповісти
Просто все було угроблено до нього, а він тільки вже скористався резултатами...
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05.02.2021 00:34 Відповісти
.

слышь, слуга... може тебе в новостного журналиста податься ?
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05.02.2021 01:24 Відповісти
Уникальный был завод. Я бы козла в назидание ...
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05.02.2021 01:29 Відповісти
оце так покарали. Розграбував на мільярди - на тобі! Звільнено!
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05.02.2021 06:11 Відповісти
Хирню написал этот слуга урода.
В Киеве все стратегические предприятия были разворованы еще при Кравчуке, до Кучмы ни одно уже не работало больше 2-3 месяцев в год, весь народ с кравчучками ездил в Турцию и торговал на рынках.
Начали с модного веяния - экономически обособленных предприятий, когда внутри большого предприятия создавали по 20-30 враждующих между собой.
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05.02.2021 07:20 Відповісти
а никому не интересно, кто такой михаил лев и насколько он специалист в космической деятельности? или в любой другой деятельности
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05.02.2021 08:33 Відповісти
Такий самий як і Рогозін. Тільки юрист, а не журналіст. Швидше за все, зебіли хочуть самі продавати будівлі та землі заводу.
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05.02.2021 10:27 Відповісти
и у меня точно такое же мнение
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05.02.2021 10:39 Відповісти
Может у4же пора ловить и тех кто угробил завод Артема, Радар, ВУМ Буревесник, нии Квант.
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05.02.2021 09:06 Відповісти
от прызыдэнтов, всех, по цепочке в низ до директоров, замов, главбухов
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05.02.2021 12:52 Відповісти
А притягти до кримінальної відповідальності? Чи 2,3 млрд. це дрібниця?
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05.02.2021 09:30 Відповісти
Это результат СИСТЕМНОГО КРЕТИНИЗМА.
Ну не может никакое предприятие, получающее доходы меньше чем производство наркотиков, существовать на земле вокруг метро "Арсенальная", стоимостью сотни миллионов долларов!
Его давно нужно было перенести, а землю продать с открытого аукциона!
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05.02.2021 12:31 Відповісти
 
 