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Держдепартамент США (1306) Лавров (1472) Блінкен (941)

Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у четвер першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, обговоривши серед головних питань військову агресію РФ в Україні і Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар звернув увагу, зокрема, втручання Росії у вибори 2020 року в США, військову агресію РФ проти України і Грузії, отруєння Олексія Навального, а також інцидент (стосовно хакерського втручання РФ у програмне забезпечення - ред.) SolarWinds", - сказано в офіційному повідомленні Державного департаменту США,

Блінкен і Лавров обговорили також продовження угоди СНО-III, а також необхідність розширення контролю над ядерними озброєннями, зокрема на тлі зростаючої загрози з боку КНР.

Особливу увагу держсекретар США приділив захисту американських громадян, а також намірів Вашингтона діяти рішуче у відповідь на зловмисні дії РФ.

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Топ коментарі
+17
Что Блинкен слышал из трубки? "Этанимы".."настамнет".."хвожызды".."игого"
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04.02.2021 23:35
+12
Наче усе добре, та вже нетерплячка дочекатися дій.
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04.02.2021 23:34
+11
Ці держдепівські бандерівці з кожним днем мені все більше подобаються! Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9319
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04.02.2021 23:38
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Наче усе добре, та вже нетерплячка дочекатися дій.
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04.02.2021 23:34 Відповісти
Что Блинкен слышал из трубки? "Этанимы".."настамнет".."хвожызды".."игого"
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04.02.2021 23:35 Відповісти
"игого" Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9894
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05.02.2021 00:52 Відповісти
Ці держдепівські бандерівці з кожним днем мені все більше подобаються! Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9319
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04.02.2021 23:38 Відповісти
И что они за 2 недели сделали?
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04.02.2021 23:39 Відповісти
Чітко і ясно сказали, що рашку чекає купа проблем.
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04.02.2021 23:44 Відповісти
Вот именно - сказали.
У США и ЕС от слов к действиям дело годами переходить может.
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05.02.2021 00:00 Відповісти
Да годы пустой болтовни. Это ненавистно.
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05.02.2021 00:27 Відповісти
А что должны были? Сразу ***** на ветку?
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05.02.2021 06:27 Відповісти
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3209Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 744Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4511Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4758Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 219
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04.02.2021 23:42 Відповісти
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1882
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04.02.2021 23:45 Відповісти
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3837
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04.02.2021 23:46 Відповісти
а в груззии то что за агрессия ?
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04.02.2021 23:46 Відповісти
В ГрузЗии? Ты че дебил?
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05.02.2021 06:28 Відповісти
Новость для думающих украинцев .
Куда движется мир и где в этом мире Украина ?
Почему в этом направлении не говорит ЗЕ и компания?

Дания построит "энергоостров" в Северном море за $34 млрд

https://korrespondent.net/world/4323884-danyia-postroyt-enerhoostrov-v-severnom-more-za-34-mlrd
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04.02.2021 23:53 Відповісти
Привіт Королівству Данія! Повага за те,що вона остання з Єврокраїн Балтики дала згоду на прокладку газоводу Росії та Німеччині. Все ж таки там ще залишились послідовники принца Гамлета,який був вірним принципам честі та порядності.
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05.02.2021 00:07 Відповісти
russian porn.anal fuckin* )))))
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04.02.2021 23:55 Відповісти
Наш обовязок,маю на увазі КОНСТИТУЦІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО, чинно та впевнено відправити до Трибуналу ,який ми повинні відтворити знову, всю ту МЕРЗОТІНЬ,що розпорошує нашу Державаність, консолідацію та солідарність проти ворогів України та цивілізації,яких у нас тут заслано та перевербовано Москвою вже стільки,що навіть Зеленський почав їх реголювати з причини повного ЗАХОПЛЕННЯ усіх держустанов і перетворення їх майже у диверсійні центри та загони з ЗАГРОЗОЮ ДЕРЖАВІ і її ДЕРЖАВНОСТІ,що стало НАД ТО ЯВНИМ та КОМПРОМЕТУЮЧИМ. Антидержавні виходки КСУ, ДЕПУТАТІВ від Слуг та ОПОЖОПовців,Наших(не),ПОЛІЦІЇ,самого офісу,а тепер ще і СБУ, чомусь все це сказалось у Зеленського лише на московських пропагандосів з 112, Зіка та Ньюзвана. Якщо б не Кличко у міськраді,то можна впевнено сказати,що Київ вже захоплено і переформатовано ворогами України. Остання зрадильська "ластівка" цього на днях вилитіла....перевіряти "баєгатовнасть" ЗСУ на передовій. Значить слід чекати нового скандалу по "Черговій Зраді та Шпигунству" на користь Москві. Жахіття,повне!
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04.02.2021 23:59 Відповісти
"Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США"
_Это звучит престранно... Обсудил агрессию с агрессором: эй, как там твоя агрессия, продвигается?
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05.02.2021 00:05 Відповісти
Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9321
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05.02.2021 00:16 Відповісти
"Bild" : Оскорблённая путинской ложью Германия планирует введение жестких индивидуальных санкций против окружения бункерного фюреранеобходимо ввести 5 санкций: 1. Немедленно остановить "Сев.Поток 2".. 2. Запрет на въезд и инвистиции в ЕС русским олигархам... 3. Исключение делигации РФ из Совета Европы... 4. Исключение участия рос. госкорпораций в немецких компаниях. 5. Расследование связей Шрёдера..
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05.02.2021 00:27 Відповісти
А ***** твоё что предлагает?
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05.02.2021 06:30 Відповісти
Блинкэн сказал коротко и ясно : вон из Крыма и Донбасса,бедная лошадь замычала...,что корова из Простоквашино... Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6194
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05.02.2021 01:56 Відповісти
Україна стане незалежною, як тільки здохне рашка. Тоді у нас будуть проблеми з західними сусідами - Угорщиною і Польщею, які за всяку ціну будуть намагатися не допустити нашого економічного росту. Але це буде зовсім не те, що все керівництво України є інфільтроване московськими агентами, у яких одне завдання - робити все, що йде на шкоду Україні.
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05.02.2021 07:29 Відповісти
ніколи не говори ніколи,совок наготовив прапорців ,орденів,блях ,вимпелів,грамот,партійних білетів,комсомольських і т,д із зображенням(хочеш жни,а хочеш куй) аж до 3000 року.
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05.02.2021 10:44 Відповісти
 
 