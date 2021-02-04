Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США
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Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у четвер першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, обговоривши серед головних питань військову агресію РФ в Україні і Грузії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар звернув увагу, зокрема, втручання Росії у вибори 2020 року в США, військову агресію РФ проти України і Грузії, отруєння Олексія Навального, а також інцидент (стосовно хакерського втручання РФ у програмне забезпечення - ред.) SolarWinds", - сказано в офіційному повідомленні Державного департаменту США,
Блінкен і Лавров обговорили також продовження угоди СНО-III, а також необхідність розширення контролю над ядерними озброєннями, зокрема на тлі зростаючої загрози з боку КНР.
Особливу увагу держсекретар США приділив захисту американських громадян, а також намірів Вашингтона діяти рішуче у відповідь на зловмисні дії РФ.
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У США и ЕС от слов к действиям дело годами переходить может.
Куда движется мир и где в этом мире Украина ?
Почему в этом направлении не говорит ЗЕ и компания?
Дания построит "энергоостров" в Северном море за $34 млрд
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_Это звучит престранно... Обсудил агрессию с агрессором: эй, как там твоя агрессия, продвигается?