На Донбасі різке загострення ситуації, ніякого мирного процесу вже немає, - Аваков. ВIДЕО

На лінії фронту на Донбасі відбувається загострення ситуації. Саме тому президент України Володимир Зеленський напередодні введення санкцій проти "телеканалів Медведчука" відправив на передову головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

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"Напередодні що відбувалося в тому ж РНБО і кабінеті президента? Може багато хто не побачив цього факту, оскільки він промайнув серед яскравих подій. А президент був змушений негайно відправити Хомчака на схід, на лінію фронту. Тому що у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень.

Ніякого мирного процесу вже немає - діють снайперські пари, діють обстріли, війна триває. Тому я пропоную вам подивитися на це рішення з цієї точки зору, на тлі цих ситуацій", - сказав Аваков.