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Новини За кордоном
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військова база (76) Німеччина (4539) НАТО (5144) США (14482)

США заморожують виведення 12 тисяч військових зі своїх баз у Німеччині, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США заморожують виведення 12 тисяч військових зі своїх баз у Німеччині, - Байден

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що доручив главі Пентагону Ллойду Остіну переглянути те, як розміщені американські військові контингенти за кордоном.

"Глава Пентагону Остін керує процесом перегляду розміщення американських військових, щоб наша військова складова збігалася з нашою зовнішньою політикою", - сказав Байден, виступаючи в держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І до завершення цього процесу перегляду ми припиняємо плани щодо виведення військовослужбовців з Німеччини", - додав він.

Байден зазначив, що "американські союзники - це наш найбільш значимий актив".

У червні 2020 року попередній американський лідер Дональд Трамп оголосив про рішення вивести 12 тис. американських військовослужбовців з Німеччини в сусідні європейські країни і на територію Америки. Він зазначав, що має намір залишити в Німеччині 25 тис. військових.

Трамп тоді пояснював, що ухвалив таке рішення, оскільки вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і США узгодили розміщення постійного американського військового контингенту

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Сенатор-республиканец Митт Ромни выступил за жесточайшие санкции против РАБссии и банды Путлера...,демократы поддержали республиканца...,бедная Рабссия,я вам не завидуюю... США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5055
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05.02.2021 00:53
+6
Президент США Джо Байден , похоже не даст развешать вонючие лапотные портянки
на европейских пограничных столбах 👍😀
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05.02.2021 01:09
+4
Сегодняшняя речь Байдена вселяет надежду что в этот раз демократы принесут путину не кнопку перезагрузки, а кое что другое, похожее на черенок от лопаты. Спокойной ночи. (с) США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5525
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05.02.2021 00:55
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США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 9358
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05.02.2021 00:38 Відповісти
да Джо пора этому спёртому НАТО провентилировать немного лёгкие американским возДухом
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05.02.2021 00:46 Відповісти
Ну і правільно! А шо! США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 2087 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 6608
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05.02.2021 00:53 Відповісти
Сенатор-республиканец Митт Ромни выступил за жесточайшие санкции против РАБссии и банды Путлера...,демократы поддержали республиканца...,бедная Рабссия,я вам не завидуюю... США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5055
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05.02.2021 00:53 Відповісти
Сегодняшняя речь Байдена вселяет надежду что в этот раз демократы принесут путину не кнопку перезагрузки, а кое что другое, похожее на черенок от лопаты. Спокойной ночи. (с) США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5525
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05.02.2021 00:55 Відповісти
_Что интересно, на зловещей кнопке было написано "перегрузка", и я не верю что по ошибке. Сомнительно что у правительства США нет отличных знатоков русского, это просто невероятно.
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05.02.2021 01:11 Відповісти
Президент США Джо Байден , похоже не даст развешать вонючие лапотные портянки
на европейских пограничных столбах 👍😀
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05.02.2021 01:09 Відповісти
Отличная новость.Джо,как деловой хваткий парень сметает весь мусор своего предшественника чтоб выкинуть вон.Как тебе такое,@уйло поганое?
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05.02.2021 01:15 Відповісти
wellcome to Ochakov......
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05.02.2021 01:17 Відповісти
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ВЕЛИКИХ АМЕРИКАНЦЕВ:
И сказал Святой Джим Ватокосец: ''А если скажут они, что их там нет, то их там и не будет''.


Животворящий Байден: Моё время началось...
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05.02.2021 02:06 Відповісти
Дело в том, что меры городов, где базируется армия США начали просить власти не выводить американцев, потому что города теряют огромную прибыль от их присутствия.
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05.02.2021 07:48 Відповісти
Если и выводят американскую армию, то надо только в Украину.
Ну, шоб бабки в даунбассе не зря блеяли, что своими глазами видели, как пьяные негры на американском танке ездили по Донецку и танцевали. США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773
показати весь коментар
05.02.2021 07:46 Відповісти
 
 