США заморожують виведення 12 тисяч військових зі своїх баз у Німеччині, - Байден

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що доручив главі Пентагону Ллойду Остіну переглянути те, як розміщені американські військові контингенти за кордоном.

"Глава Пентагону Остін керує процесом перегляду розміщення американських військових, щоб наша військова складова збігалася з нашою зовнішньою політикою", - сказав Байден, виступаючи в держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І до завершення цього процесу перегляду ми припиняємо плани щодо виведення військовослужбовців з Німеччини", - додав він.

Байден зазначив, що "американські союзники - це наш найбільш значимий актив".

У червні 2020 року попередній американський лідер Дональд Трамп оголосив про рішення вивести 12 тис. американських військовослужбовців з Німеччини в сусідні європейські країни і на територію Америки. Він зазначав, що має намір залишити в Німеччині 25 тис. військових.

Трамп тоді пояснював, що ухвалив таке рішення, оскільки вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.

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