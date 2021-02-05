Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков
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У законодавстві не передбачені достатньою мірою дії підприємств, які взаємодіють з юридичними організаціями, що підпали під санкції. У деяких ситуаціях закон залишає дуаль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".
За його словами, деякі організації, які взаємодіють з організаціями юридичними, які підпали під санкції, не знають, як поводитися.
"Ми змушені з ними разом проводити роботу, вивчати документи, дивитися, як вони можуть вчинити. Як розривати договори на мовлення, на оренду. Як виконувати рішення з точки зору підняття сигналів на супутниках. Як спілкуватися, якщо ці супутники належать не нашій державі, а іншій, а договори на мовлення на нашу територію. На всі ці питання ми зараз шукаємо відповіді і намагаємося їх прописати у відповідному правовому полі", - сказав Аваков.
Він додав, що в деяких ситуаціях закон зараз залишає дуаль.
"Напевно, найближчим часом буде звернення до парламенту, щоб ці питання врегулювати. Це стосується взаємодії з підприємством, яке потрапило під санкції і яке є нормальним. Ці норми форс-мажорів та інших санкційних ситуацій мають бути прописані", - додав міністр.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
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я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб ...... (с)
первые враги пороха-кацапы...
вторые враги пороха-бывшие рыгоаналы всех цветов и мастей,которые подпевают врагу.
третьи враги пороха-обманутые малоросы,шо насмотрелись сватов и галобородьков.
а умных и идейных врагов у пороха практически нет
ты же видишь,твой рейтинг нулевой...и то,только потому,шо у нас антилайков нет
Ну не мозги же включать "До" того, как нагадил.
Закрыли бы решением суда, и 99% проблем отпали бы.