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Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков

У законодавстві не передбачені достатньою мірою дії підприємств, які взаємодіють з юридичними організаціями, що підпали під санкції. У деяких ситуаціях закон залишає дуаль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".

За його словами, деякі організації, які взаємодіють з організаціями юридичними, які підпали під санкції, не знають, як поводитися.

"Ми змушені з ними разом проводити роботу, вивчати документи, дивитися, як вони можуть вчинити. Як розривати договори на мовлення, на оренду. Як виконувати рішення з точки зору підняття сигналів на супутниках. Як спілкуватися, якщо ці супутники належать не нашій державі, а іншій, а договори на мовлення на нашу територію. На всі ці питання ми зараз шукаємо відповіді і намагаємося їх прописати у відповідному правовому полі", - сказав Аваков.

Він додав, що в деяких ситуаціях закон зараз залишає дуаль.

"Напевно, найближчим часом буде звернення до парламенту, щоб ці питання врегулювати. Це стосується взаємодії з підприємством, яке потрапило під санкції і яке є нормальним. Ці норми форс-мажорів та інших санкційних ситуацій мають бути прописані", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Аваков Чорт!
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05.02.2021 01:14
+4
санкции вводит членограй-а виноват порошенко Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 9452.как у тебя в кацапской голове это помещается?нигде не давит?
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05.02.2021 07:14
+2
Сайты 112 и ньюсван заблокировали).. Дави их бл))) Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 2330

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 1145
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05.02.2021 01:08
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Сайты 112 и ньюсван заблокировали).. Дави их бл))) Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 2330

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 1145
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05.02.2021 01:08 Відповісти
Арсен Борисович,все просто...,Поручить Байдену обеспечить их трехмесячным пайком типа ножки Буша... Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5160а то с голодухи помруть
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05.02.2021 01:11 Відповісти
Аваков Чорт!
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05.02.2021 01:14 Відповісти
.

я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб ...... (с)
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05.02.2021 01:21 Відповісти
В общем как всегда. Сначала делаем , потом думаем. Вместо судов мы имеем корпорацию судей, которая может вынести любое решения и Порошенко до такой степени ее защитил, что что теперь никто ничего не знает. Теперь вместо нормального судебного процесса мы имеем то, что трудно укладывается в голове. Мы вводим санкции против своих граждан. Независимо от того, что они совершили
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05.02.2021 01:38 Відповісти
санкции вводит членограй-а виноват порошенко Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 9452.как у тебя в кацапской голове это помещается?нигде не давит?
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05.02.2021 07:14 Відповісти
Гыга, судебную систему довел до ужасного состояния именно Порошенко..То, что делает Зеленский это одно, то что сделал Порошенко это другое. Самый наглядный пример это Ьупицкий. Полная безнаказанность и многосоттвсячные зарплаты ввел именно Порошенко. Каждый отвечает за свое. Я уже давно заметил, что ты пишешь с чужого голоса
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05.02.2021 11:43 Відповісти
диктантами не занимаюсь...пишу изложения своих мыслей.а у тебя я смотрю сочинения? Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 1742
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05.02.2021 15:02 Відповісти
Если я бы не читал тебя не один год, я бы ещё усомнился. А так, ты уже пЯтый год пишешь Порошенко всегда прав.И все кто против него кацапы
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05.02.2021 18:49 Відповісти
по статистике так оно и есть...
первые враги пороха-кацапы...
вторые враги пороха-бывшие рыгоаналы всех цветов и мастей,которые подпевают врагу.
третьи враги пороха-обманутые малоросы,шо насмотрелись сватов и галобородьков.
а умных и идейных врагов у пороха практически нет Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 3186
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05.02.2021 18:54 Відповісти
Согласен. Только вопрос в другом, что враги Порошенко и враги Украины , разные. Поэтому. Что касается умных и идейных, то результат и выборов и рейтинга налицо. Как бы не проседал рейтинг Зеленского , у Порошенко он не поднимается
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05.02.2021 19:07 Відповісти
да ладно,кацапа...кому ты тут свои помои льешь? Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 291
ты же видишь,твой рейтинг нулевой...и то,только потому,шо у нас антилайков нет
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05.02.2021 19:16 Відповісти
Ты совсем как был с одной извилиной, так и остался. Мне фиолетово , ставят лайки или нет. Мне за соевой командой не угнаться, которые пишут с 10 ников и ставят друг другу лайки
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05.02.2021 19:47 Відповісти
ну так и не гоняйся,излишнеизвилиновый. Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 8423
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05.02.2021 21:24 Відповісти
Я долго не писал здесь , потому, что основной аргумент соевых засранцев , это ты кацап. И аргументов 0.Иди сходи получисвои 30 серебрянников
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05.02.2021 23:26 Відповісти
Опять пошел пиар собакова, тьфу на тебя!
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05.02.2021 06:52 Відповісти
Правильно,им надо знать как обойти закон.
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05.02.2021 07:20 Відповісти
Особенно загадочно стоит вопрос, что делать с телеканалами, где есть акции медведчука и бени? Это большая загадка.
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05.02.2021 08:25 Відповісти
если эти спутники принадлежат не нашему государству - вводить санкции против этих государств! Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 4206
Ну не мозги же включать "До" того, как нагадил.
Закрыли бы решением суда, и 99% проблем отпали бы.
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05.02.2021 08:35 Відповісти
Для этого нужно иметь суд , который читает больше, чем одну статью. И орган, который бы приводил судей в чувство. А так , мы имеем суды под девизом Судья может все, даже когда не может
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05.02.2021 18:51 Відповісти
 
 