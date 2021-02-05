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Позиція Євросоюзу щодо України на переговорах із Путіним має бути твердою та єдиною, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Позиція Євросоюзу щодо України на переговорах із Путіним має бути твердою та єдиною, - Макрон

Таке переконання висловив президент Франції Емманюель Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради (м. Вашингтон).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність", - наголосив Макрон.

На його думку, щодо інших питань у відносинах з РФ європейська сторона має вести всеохопний діалог.

"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", - заявив президент Франції.

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Говорячи про свою політику, спрямовану на відновлення та продовження діалогу з Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами.

За його словами, неможливо встановити мир і стабільність на Європейському континенті без ведення переговорів з РФ.

"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", - заявив Макрон.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Французы вообще уникальная нация-имея одну из сильнейших армий европпы и мощную линию обороны умудрится проср@ть гитлеру....
затем-установить профашисский режим виши и сотрудничать с фашистами...
затем-умудрится оказатся в числе стран-победителей и подписывать какие то документы,вызывая недоумение немецкого генералитета,,,
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05.02.2021 01:59
+18
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6848 Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6872
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05.02.2021 02:04
+14
По этой логике можно победить преступность ведя переговоры с бандюками.Странная логика.Хотя и понятная. 28лет переговоров по Нагорному Карабаху это подтвердили
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05.02.2021 01:42
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По этой логике можно победить преступность ведя переговоры с бандюками.Странная логика.Хотя и понятная. 28лет переговоров по Нагорному Карабаху это подтвердили
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05.02.2021 01:42 Відповісти
Владимир Люциферович за двадцать лет своего царствования поднял Залесье с колен, «с барского плеча» передал братскому Китаю в аренду на 49 лет более четырех миллионов гектаров пахотных земель. Это территория больше государства Гонконг.
В подписанном совместном Коммюнике «опережающего развития» (можете погуглить на Ютубе) оговорено право желтолицых пришельцев выселять русскоговорящих православных аборигенов, живущих ныне на подаренных территориях из их домов и отнимать их паи и пастбища.
Самому глубокому озеру на планете, крупнейшему резервуару пресной воды грозит обмеление не только из-за предполагаемого строительства трех монгольских электростанций, но и благодаря дружелюбию и бескорыстности старика Кабаева, который предложил китайцам выкачивать из Байкала для своих нужд два миллиона тонн воды в год.
Раздаватель земель русских - добрейшая душа, отдал также в аренду китайцам 1 млн. гектаров леса под вырубку. Горы хлыстов (хлыст - в лесозаготовительных работах, ствол поваленного дерева, отделённый от корневой части и очищенный от сучьев) теперь гниют вдоль таежных дорог (направлений). Постепенно российская империя превращается из бензоколонки в китайскую лесопилку. Не забыл хозяин Кремля и о нуждах своего народа и разрешил мокше собирать в лесу валежник. Когда князь Темнейший решил обнулить сроки своего президентства, он еще не знал, что обнулит заодно и рубли.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала желание трудящихся РФ внести поправку к Конституции об обнулении президентского срока несменяемого президента и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, «всехпереигрун» заявил, что «вынужден подчиниться воле народа».
И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
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05.02.2021 09:39 Відповісти
Мне фиолетово, что и кому раздает Путин. Кто его дело. Меня интересует только Украина, Мне не интересно, что происходит у соседа за тысячи километров. Хватит показывать пальцем на Восток. Нужно смотреть до чего мы докатились
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05.02.2021 11:40 Відповісти
.

прям как перед сексом
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05.02.2021 01:42 Відповісти
Путин доигрался: сенаторы США взялись за его семью и друзей-олигархов! Республиканцы и демократы в Сенате разработали законопроект о конфискации яхт, вилл, валютных счетов, футбольных клубов и запрете на въезд связанным с властью олигархам, высшим чиновникам и членам семьи Путина.(с)
... Доиграется и Макрон - Нашли и вонючий след Макрона в Ливии. На базе наемников банд Хафтара нашли американские ракеты "Джевелин", которые Франция купила у США и тайно поставила Хафтару. При этом гнида Макрон требует от Турции соблюдать мораторий на поставки оружия в Ливию. (с)
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05.02.2021 01:45 Відповісти
ха.. ты что не знал кто он!?.. это еще не все что мы знаем о французской подстилке Куйла - вскоре когда узнаем - окуеем !!!
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05.02.2021 02:15 Відповісти
Скорей за всё.
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05.02.2021 02:18 Відповісти
То хто ж справжня порноактриса, що приймає з усіх сторін?
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05.02.2021 10:18 Відповісти
Макроныч быстро переобулся... Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6355
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05.02.2021 01:53 Відповісти
Французы вообще уникальная нация-имея одну из сильнейших армий европпы и мощную линию обороны умудрится проср@ть гитлеру....
затем-установить профашисский режим виши и сотрудничать с фашистами...
затем-умудрится оказатся в числе стран-победителей и подписывать какие то документы,вызывая недоумение немецкого генералитета,,,
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05.02.2021 01:59 Відповісти
Наполеон из него не получится,от слова совсем... Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 7271
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05.02.2021 02:02 Відповісти
жабоеды во время второй мировой воюя на стороне Гитлера, положили ~50 тыс амеров в Африке. Во время Нюрнбергского процесса по личному настоянию Сралина жабоедов не включили в коалицию Гитлера.

жабоеды - гавно.
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05.02.2021 07:23 Відповісти
И я ещё хотела в Париж! Да ну нафиг...
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05.02.2021 08:04 Відповісти
Я тоже раньше хотел в Париж.
Когда я когда то это сказал (давно), знакомый сказал:
- французы - гавно.
- не может быть - у них такие классные фильмы!
- я говорю на основании слов не одного своего знакомого, который жил некоторое время во Франции... А фильмы - их делают наши выходцы - нынешние или прошлых поколений.

запомнилось.
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05.02.2021 08:30 Відповісти
Бачила Париж -- місто, як місто. Біля центру зайшла в круглий вуличний туалет. Унітаз повний фекалій, двері не закриваються, треба тримати однією рукою. Тротуари поганенькі, а нічліжка зовсім добила, довелося втікати подалі, бо показали брудну цементну підлогу в якомусь ангарі, пообіцяли на ніч кинути матрац і повідомили, що спатимуть там і чоловіки, і жінки , але "буде охорона". На щастя, переночувала в українській церкві в цивілізованих умовах. Нагодували ще й молитовник подарували на згадку про Париж...
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05.02.2021 10:37 Відповісти
французы как народ - преимущественно говно, правда. А вот Париж - прекраснейший город, да и другие города неплохие. отакое от0
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05.02.2021 11:35 Відповісти
"Говоря о своей политике, направленной на восстановление и продолжение диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями.
По его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с РФ."
_Микрон мразь и ничтожество, это понятно. Об такую Европу кремль сегодня вытирает ноги, а завтра варвары разрушат Рим.
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05.02.2021 01:55 Відповісти
Шо злякався? Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 9588
Я так розумію, що Макрон вже розплатився з ху#лом за перемогу у Чемпіонаті світу по футболу.
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05.02.2021 01:58 Відповісти
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6228
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05.02.2021 03:24 Відповісти
Всё понял я тебе понравился ну ты просто кавказкая пленница с большой буквы ладно Иренка ,а посуду будешь бить виртуально Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 3859тогда давай смайлик битой посуды в студию а лучше смайлик с двумя бокалами вина Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 2571
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05.02.2021 03:32 Відповісти
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой,
«Америка повернулась». Байден заявив, що Росії доведеться заплатити за її агресивну політику ...жаль что всё делается с опозданием и это подрывает уверенность у Украинского народа, а особенно у шатающего в стороны нарида Украины, который оказался в буферной зоне в годы войны между Украиной и оккупантом Расией
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05.02.2021 02:02 Відповісти
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6848 Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6872
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05.02.2021 02:04 Відповісти
на суде чикатилло заявил что если его жизненные интересы не будут учтены обществом, покоя женщинам и детям не будет...
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05.02.2021 02:21 Відповісти
_Да, такое ощущение что они там в Европе мало-мало ипанулись... Из истории дураки ничему не научились. Дегенераты!
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05.02.2021 02:36 Відповісти
да, затравила кацапня тогда человека...
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05.02.2021 07:34 Відповісти
На РАБссии арестовано более 10 000 протестантов,но виноват Зеленский... Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 7546запретил Мавзолейных хмырей Путлера в Украине...,Ольга ********* даже не промычала про арестантов...
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05.02.2021 02:25 Відповісти
И какую же дискуссию об Украине без Украины хочет вести Макрон с Россией? Европу делить с Россией собрался, болезный? Другие дискуссии Россию не интересуют по простой её имперской природе.
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05.02.2021 02:37 Відповісти
мені також не сподобалося те що, казав Макрон. Ті, хто радіють, що начебто Макрон нарешті прозрів, помиляються. Він у своїй промові почав "за здравіє" про необхідність єдності та твердості ЄС у питаннях України та Біларусі (хоча вже тут виникає одразу питання як можна була поставити на одну шальку терезів Україну і Біларусь, бо остання ще не зазнала кацапської агресії та захоплення територій та й взагалі й не факт, що народ Біларусі буде проти цього), а закінчив Макрон "за упокой" - необхідністю діалогу з ******, спільною історію та культурою з кацапами, а також повторив кремлівську пропагандистську тезу про просування НАТО на схід як подразник для кацапів.... До того ж всі пам,ятають про "твердість" французів у різні історичні моменти (Гітлер, Грузія 2008).
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05.02.2021 11:10 Відповісти
ФСБ зачищает лишних свидетелей
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 1362
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05.02.2021 03:25 Відповісти
Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 3678 Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 5229
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05.02.2021 05:13 Відповісти
Блаблабла..С геронтофила толку не будет.
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05.02.2021 06:01 Відповісти
Засранцы издавна необъяснимой любовью любят Орду (Франция и Германия).
Как говорил товарищ Бендер, "одни из вас играют в шахматы хорошо, другие плохо, и ничто не в силах это изменить", французы и немцы тоже другими не станут.

У меня есть объяснение такой любви, эти три страны на европейском пространстве (если и Орду причислять к Европе) единственные в истории, кто практиковал у себя массовые внесудебные казни миллионов людей (впрочем робеспьерианцы формально отправляли на гильйотину после решения судов), поэтому эти людоеды и симпатизируют друг другу.
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05.02.2021 07:52 Відповісти
Там глубокие экономические связи.
Они не пахнут.
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05.02.2021 11:28 Відповісти
С учетом друга Пу из Венгрии ( Орбана), друзей Пу из мафиозной Италии, "заинтересованного" немецкого бизнеса и т.д. и т.п. вряд ли консолидация в ЕС возможна. членство Раши в ПАСЕ тому пример. Не для того Пукин туда такие бабки вкладывал , что бы кто то где то "консолидировался" против него же.
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05.02.2021 08:27 Відповісти
Західна Європа, особливо Франція, Німеччина ...нічого реального не робили для протидії агресії ерефії проти України. На словах одне а на ділі протилежне, повне сприяння розвитку спільного бізнесу, передача технологій... і це при тому що в Європі московією анексовано території, введеться війна і гинуть громадяни України, порушено всі демократичні принципи і норми. Європо!!! Агов ви демакритичне, справедливе суспільство чи орда!? ЧИ БАБЛО НЕ ПАХНЕ?!
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05.02.2021 09:08 Відповісти
Приклад -обсє під Донецьком в 15му- це явище треба бачить та чути - пітараси одним словом....
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05.02.2021 09:54 Відповісти
повторюсь, но "вот что животворящаяя инаугурация Байдена делает"
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05.02.2021 09:51 Відповісти
Макрон как дешевая подстилка. При Трампе портки пуйлк стирал, а пришел Байден и у него повилась четкая позиция
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05.02.2021 09:59 Відповісти
Без "принуждения к миру" не обойтись.
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05.02.2021 10:06 Відповісти
Какая дискуссия? Нужны санкции ,побольше и побыстрее.
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05.02.2021 10:17 Відповісти
вот себе пусть єто скажет чтоб біл тверд и мужнственен и не страшился путина
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05.02.2021 10:25 Відповісти
А когда Макрон встретится с #уйлом будет его в засос целовать. Все это слова, слова, слова... Даешь реальных санкций и побольше и самых разных! Тогда посмотрим. Был уже один такой француз, Саркози, который продал Грузию за деньги. Дела давай!
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05.02.2021 10:39 Відповісти
На активы членов партии ОПЗЖ в Европе арест наложить не желаете, прогрессивное мировое человечество?
Вы уж там определитесь, за кого вы:
- за Порошенко или за кошельки таких, как Портнов и Рабинович.
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05.02.2021 11:27 Відповісти
 
 