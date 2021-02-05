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Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

Віцепрем'єрка зазначила, що на сьогодні уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.

"Є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж у межах цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які, не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин", - сказала Стефанішина.

Вона стверджує, що йдеться про більш ніж 13 країн ЄС.

"Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - повідомила Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
О каких излишках идёт речь? Хорошо если до конца года 50% жителей ЕС вакцинируют.
Слов нет, вот вам воду в уши льют.
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05.02.2021 02:05
+7
Лапоть, хорошо быть клавишей?
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05.02.2021 03:20
+6
Янелох казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину)
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
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05.02.2021 02:44
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Золотом посыпьте вакцины те....может и уколлюсь по приколу Зеленского Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9490 Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9490
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05.02.2021 02:00 Відповісти
Ці роги зелені будуть закупати для українців смерть і пропонувати її? А хто буде виплачувати компенсації як в інших країнах де померло від прививок багато людей? А,зрозуміло, в Україні ж намає таких компенсацій і ніякої відповідальності. Можна беспредельничать по полной.Але люди мовчати не будуть. Готуйтеся, вбивці.
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05.02.2021 09:36 Відповісти
О каких излишках идёт речь? Хорошо если до конца года 50% жителей ЕС вакцинируют.
Слов нет, вот вам воду в уши льют.
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05.02.2021 02:05 Відповісти
И не говори! Франция скулит где вакцина, Испания, Норвегия, Италия закрывают все границы до проведения вакцинации - везде напряженка! О каких излишках идет речь, если ее не хватает даже в Германии, хотя она ее производит..
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05.02.2021 03:44 Відповісти
А какую вакцину Германия производит?
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05.02.2021 07:45 Відповісти
BioNTech/Pfizer - производится в Германии и Бельгии
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05.02.2021 08:32 Відповісти
Тут ключове "готові продати". Не думаю, що теіанишиеа готова купити. Грошей нема. Та й Зєлєнскій вакцину просить "на халяву". Тому це все справді розраховане на лохів.
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05.02.2021 07:04 Відповісти
Нет, ключевое слово ПЕРЕПРОДАТЬ, только не уточнено, препродать с "наваром" или нет
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05.02.2021 10:34 Відповісти
Популистов в Мире осталось трое...Макрон,Зеленский и Путлер с бандой Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8503остальные затихли...
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05.02.2021 02:12 Відповісти
Нас мало чем можно испугать. Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине. Эти ... утверждают, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !!!!! .... Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) ПЯТИ ДНЕЙ (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать. (с)
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05.02.2021 02:21 Відповісти
зелені дебіли думають, що в термосі -70 буде триматись поки термос не відкриєш Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4581
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05.02.2021 02:45 Відповісти
"зелені дебіли думають"що такі дддд як maravillo в курсі справи який термос у зоотехніка з рідким азотом,і що у тому термосі він для корівок хранить....
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05.02.2021 03:05 Відповісти
Рідкий азот у термосі? Цікаво. Й температура, мабуть, цього рідкого азоту -70?
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05.02.2021 05:01 Відповісти
Здесь вам не тут! Во время эпидемии температура жидкого азота может в чрезвычайном порядке равняться минус 70 и даже минус 60!
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05.02.2021 06:48 Відповісти
в моей клинике лет двадцать тому был уз-апарат который охлаждался жидким азотом...
-сейчас кругом полно криосаун на этом же жидком азоте ....а вам -70 кажется только в мавзолее путина находится))
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05.02.2021 03:11 Відповісти
Прогрессивная клиника, даже пациентам интернет провели
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05.02.2021 03:21 Відповісти
Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7393
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05.02.2021 05:59 Відповісти
Янелох казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину)
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
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05.02.2021 02:44 Відповісти
разом з санітаркою супрун твій прох не тільки вибив..,він вбив медицину в Україні))
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05.02.2021 03:15 Відповісти
Лапоть, хорошо быть клавишей?
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05.02.2021 03:20 Відповісти
Доктор радиологии - это не санитарка .Смени методичку
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05.02.2021 06:32 Відповісти
ти вже вбитий прийшов
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05.02.2021 11:38 Відповісти
Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3246113

Это как понимать - тринадцать с половиной что ли? Для разумного человека более 13 это 14, 15, 16 и т.д., не уточняют только тогда, когда ставят во главу целое круглое число, например более 10 стран и далее по тексту.
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05.02.2021 03:37 Відповісти
"...готовы продать Украине излишки...", а такие моральные уроды, как Ольга Стефанишина и ей подобные, готовы их купить за бюджетные деньги, т.е. за наш с вами счет, дабы потом обколоть вас субстанцией, которая еще нигде в мире не прошла полный цикл испытаний и пролонгированные последствия от которой никому не известны. ЗЕбилы уже приняли в первом чтении законопроект №4142, который даст этой оголтелой своре моральных уродов "право" проводить над вами, без вашего согласия, медицинские эксперименты, лишать вас права выбора и элементарных человеческих свобод, которые гарантирует вам ныне действующая Конституция. Во власть пришли даже не животные, а нелюди без каких либо моральных норм и принципов, которые уже превратили вас в биомассу, и твердо намерены использовать вас только, как рабочий скот и дешёвый источник органов для трансплантации. Будете и дальше лежать на диванах и лайкать в сети, - вас просто физически уничтожат...
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05.02.2021 05:00 Відповісти
Хотят деньжат подзаработать по случаю.
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05.02.2021 05:42 Відповісти
Угля нет, электричества нет, вакцины нет.
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05.02.2021 06:01 Відповісти
Стефанишина-соросятня вонючая
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05.02.2021 06:40 Відповісти
Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8021
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05.02.2021 06:50 Відповісти
Хотела кружевных труселей, теперь соси.
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05.02.2021 07:08 Відповісти
Європа намагається нам свій неліквід спихнути ))
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05.02.2021 07:13 Відповісти
да все хорошо буде... доводы же ватников просто смешны - да разве европейцы бросят своих восточных братьев в беде... Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8158
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05.02.2021 07:22 Відповісти
а поскольку излишков нет, то и продавать никто не будет
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05.02.2021 07:56 Відповісти
Не излишки а обьедки и всякую некондицию. А кому впихнуть .? Ну конечно нашему самому короупционому правительству в мире.
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05.02.2021 08:19 Відповісти
...согласен с вами на 100% - да уж .... какая - то некрасивая получается ассоциация - звучит "поделимся , что после нас останется" - обращение как с бомжами!! Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 3061
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05.02.2021 08:55 Відповісти
Разве в европе победили ковид? Наверняка хотят впарить кацапский
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05.02.2021 08:20 Відповісти
Излишки, это когда все отвакцинировались и есть остаток!
В Европе отвакцинируются к конце 2021.
Значит это ненужная - непотрiб.
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05.02.2021 08:22 Відповісти
Блин, уже зло берёт, почему в Польше идёт вакцинация, а у нас идёт трындёж о вакцинации в будущем времени?
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05.02.2021 08:26 Відповісти
потому что польша в ЕС и к тому же прямой протекторат сша, ее голос стоит куда больше
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05.02.2021 08:55 Відповісти
Потому, что у нас власть ворюг и профанов и им плевать на лохов. Нужно было еще прошлым летом договариваться с производителями, заключать контракты и производить предоплату.
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05.02.2021 09:46 Відповісти
Какой там "продать". Потерпевший торчок желает исключительно на шару. Ведь бюджетные бабки нужны Бене и на распил команде зеленых клоунов.
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05.02.2021 09:43 Відповісти
Нате вам небоже що нам негоже.
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05.02.2021 10:42 Відповісти
А де наша зелена братія була коли всі держави робили замовлення. Знову підбираємо на смітнику.
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05.02.2021 11:32 Відповісти
 
 