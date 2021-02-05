Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.
Віцепрем'єрка зазначила, що на сьогодні уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.
"Є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж у межах цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які, не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин", - сказала Стефанішина.
Вона стверджує, що йдеться про більш ніж 13 країн ЄС.
"Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - повідомила Стефанішина.
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Слов нет, вот вам воду в уши льют.
-сейчас кругом полно криосаун на этом же жидком азоте ....а вам -70 кажется только в мавзолее путина находится))
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
Это как понимать - тринадцать с половиной что ли? Для разумного человека более 13 это 14, 15, 16 и т.д., не уточняют только тогда, когда ставят во главу целое круглое число, например более 10 стран и далее по тексту.
В Европе отвакцинируются к конце 2021.
Значит это ненужная - непотрiб.