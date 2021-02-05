Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський
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Рішення РНБО про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK готувалося дуже давно і юридично цілком бездоганне, Верховний Cуд його не скасує, заявив представник президента України в Конституційному Суді (КС)
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.
"Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично цілком бездоганне. Тому очікувати, що якісь підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити судом", - заявив він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Мишка *малого * запитай .
..Гнати на всіх проти *св. Пеці * !....
І ;Інтер;.
Тільки жалюгідна купка порохососів
А ще ..журнашлюхи (в більшості ).... друга *найдревніша * ПРофесія
Мамой клянусь!
Згадати б,що трансляцію каналів зупинили вночі 2 лютого,хоч в указі читаємо: «3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».
Глядь,а указ опубліковано 4 лютого ! Це про бездоганність.
Чому терорист Козак не заарештований,й хто веде досудове розслідування...промовчу.
Справа за Вєнєдіктовою.Ну,хіба що в неї немає доказів...Але я в це не хочу вірити.
Трамп помиловал себя за всё - тоже по закону.
Перечисляем врагу миллиарды, которыми он оплачивает агрессию против Украины - законы не нарушаются!!