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обстріл (21130) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму

За минулу добу, 4 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-мм міномета та стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один український захисник зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

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Також у районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік українських підрозділів.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму тиші, - штаб ОС 01
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму тиші, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Скрепный такой термин"режим тишины".звучит обнадеживающе. Ппц
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05.02.2021 07:56 Відповісти
только не "получил ранение", а руская псдота , вторгшаяся без объявления войны в Украину, ранила украинского бойца.
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05.02.2021 08:06 Відповісти
По приказу Зе великий полководец Хомчак уже выехал на фронт. От одного такого известия в рядах неприятеля началась ужасная паника и он позорно побежит!
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05.02.2021 08:09 Відповісти
Главное перестать стрелять. Какая глубокая мысль идиота.
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05.02.2021 08:12 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9801
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05.02.2021 08:41 Відповісти
не знаю как кому...но что-то это перемирие...как-то уж совсем не тихое и не перемирное, хоть и видится в нем кому-то провокации и совсем нет никаких нарушений... но ежедневные сводки (дай Бог чтоб там была вся правда) говорят об обратном...
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05.02.2021 09:47 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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05.02.2021 10:09 Відповісти
А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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05.02.2021 10:51 Відповісти
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбитих 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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05.02.2021 18:13 Відповісти
 
 