Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

За минулу добу, 4 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-мм міномета та стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один український захисник зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

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Також у районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік українських підрозділів.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.



