Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, - "слуга народу" Веніславський розповів, коли нардепу оголосять про підозру
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп із фракції "Слуга народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів, чому нардепу Тарасу Козаку, проти якого запровадили санкції, не вручили підозру у фінансуванні тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Тут треба розмежовувати кримінально-правову складову і конституційно-правову складову. Рішення РНБО ґрунтується на законі про санкції. Цей закон має на меті забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, інформаційної безпеки держави тощо. Кримінально-процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс імплементують притягнення особи до кримінальної відповідальності. При цьому одне іншому абсолютно не заважає", - сказав він.
Веніславський розповів, що досудове розслідування ще триває.
"За моєю інформацією, щодо пана Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються. Але той Кримінально-процесуальний кодекс, який сьогодні діє, який називають "кодексом юриста Портнова", він передбачає складні процедури діяльності органів досудового розслідування. І за бажання адвокатів досудове розслідування можна блокувати дуже тривалий час.
Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
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"Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він".Джерело: https://censor.net/ua/n3246121
Поки що ніяких доказів нам не показали.
2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
"В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Андрей Портнов, заявил о планах вернуться в Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растрате. Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 года."
То ли дело "барыга" Порошенко: сколько дел завели, сколько приводов устроили, даже галерею картинную штурмовали.
А тут агент "казбек": это дело тонкое, доказательная база нужна нна 148% ("какие ваши доказательства?"(С).)