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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) Веніславський (217) ZIK (121)

Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, - "слуга народу" Веніславський розповів, коли нардепу оголосять про підозру

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, -

Нардеп із фракції "Слуга народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів, чому нардепу Тарасу Козаку, проти якого запровадили санкції, не вручили підозру у фінансуванні тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Тут треба розмежовувати кримінально-правову складову і конституційно-правову складову. Рішення РНБО ґрунтується на законі про санкції. Цей закон має на меті забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, інформаційної безпеки держави тощо. Кримінально-процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс імплементують притягнення особи до кримінальної відповідальності. При цьому одне іншому абсолютно не заважає", - сказав він.

Веніславський розповів, що досудове розслідування ще триває.

"За моєю інформацією, щодо пана Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються. Але той Кримінально-процесуальний кодекс, який сьогодні діє, який називають "кодексом юриста Портнова", він передбачає складні процедури діяльності органів досудового розслідування. І за бажання адвокатів досудове розслідування можна блокувати дуже тривалий час.

Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Також читайте: Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
а слабо посадить, как Рифмастера, а потом расследовать походку, рост, вес, принт?..
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05.02.2021 08:12
+5
1. Вопрос о "запрете" телеканалов(финансируемые Россией, без сомнения) непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука", на других агентов влияния. Время покажет, кто это будет. Но скучно, зебилята, не будет.
2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
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05.02.2021 08:17
+5
Ждут, когда свалит в Ростов?
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05.02.2021 08:17
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А яку заставу, в якості індульгенції, треба заплатити чи вже оплатив Козак?
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05.02.2021 08:07 Відповісти
а слабо посадить, как Рифмастера, а потом расследовать походку, рост, вес, принт?..
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05.02.2021 08:12 Відповісти
Слабо. Бо Ріфмастєр - з іншого табору - патріотичного. А цей - зі свого. Цей просто зчрвпвся, критикуючи Зєлєнского.
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05.02.2021 08:16 Відповісти
Он нардеп, его нельзя просто посадить...
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05.02.2021 10:05 Відповісти
З усього словоблуддя зрозуміло одне :для оголошення підозри недостатньо доказів.
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05.02.2021 08:13 Відповісти
І так ще з 90-х років коли цей бандюга починав свою "трудову" діяльність тим що будучи ментом кришував контрабанду на Львівщині!
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05.02.2021 08:43 Відповісти
Какиевашидакасательсфа,что доказательств нет?
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05.02.2021 08:52 Відповісти
Бездоганний юрист сказав.
"Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він".Джерело: https://censor.net/ua/n3246121

Поки що ніяких доказів нам не показали.
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05.02.2021 09:02 Відповісти
Представник президента в КСУ. Він явно не збирає докази по цій справі.В нас ********** запрошувати людей,які не в темі та задавати їм "ліві" питання. Так,аби побалакати.
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05.02.2021 09:17 Відповісти
"Ти сусліка відішь? А он есть!" (с) - Бєняславскій.
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05.02.2021 08:15 Відповісти
1. Вопрос о "запрете" телеканалов(финансируемые Россией, без сомнения) непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука", на других агентов влияния. Время покажет, кто это будет. Но скучно, зебилята, не будет.
2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
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05.02.2021 08:17 Відповісти
Ждут, когда свалит в Ростов?
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05.02.2021 08:17 Відповісти
пока вы расследуете Козак уже будет пиво пить в Чикаге
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05.02.2021 08:23 Відповісти
Ага, ну да, расследовать как прогрессивное человечество расследует.

"В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Андрей Портнов, заявил о планах вернуться в Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растрате. Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 года."

То ли дело "барыга" Порошенко: сколько дел завели, сколько приводов устроили, даже галерею картинную штурмовали.

А тут агент "казбек": это дело тонкое, доказательная база нужна нна 148% ("какие ваши доказательства?"(С).)
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05.02.2021 08:34 Відповісти
Такова судьба "зиц-председателя Фунта". А мертвечук в стороне и не при делах.
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05.02.2021 08:51 Відповісти
Такі кримінально процесуальні кодекси, розробленні ворогами України направлені на сприяння діяльності, ухиляння від відповідальності ВОРОГАМ УКРАЇНИ, корупціннерам, злодіям. Його треба міняти
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05.02.2021 08:52 Відповісти
Подозрения есть, но они секретные, поэтому о них никто не узнает.
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05.02.2021 08:56 Відповісти
междусобойчик с опазажопой...и у тех и у других,по их мнению,плюс в карму (повысится рейтинг)
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05.02.2021 09:53 Відповісти
 
 