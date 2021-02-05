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За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб

Станом на п'ятницю, 5 лютого, виявлено ще 4923 нові випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4923 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 02госпіталізовано – 1 885 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 02летальних випадків – 158;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 02одужало – 8 185 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 02здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

Також читайте: В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 07захворіло – 1 237 169 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 07одужало – 1 063 591 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 07летальних випадків – 22 707;

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Цифри не відповідають дійсності. Якщо населення України понад 40 млн, а перехворіло за рік всього 1.2 млн, то грубо хворів кожен 40-й. Тобто імовірність зустріти того, хто хворів - приблизно 2.5℅. Однак, у кого не спитай - уже всі хворіли. Серед моїх знайомих залишилися одиниці тих, хто ще не хворів. Родина вже перехворіла вся.
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05.02.2021 08:29 Відповісти
так получается шо так не лгали даже в сортирной газетке "правда"?
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05.02.2021 09:22 Відповісти
Навесні нагнітали паніку, коли ніхто не хворів на той ковід. Закривали бізнес, не літали літаки, не їздили поїзди... З осені почали хворіти повально всі. Тоді стали занижувати статистику.
Що цікаво, інші грипи і вірусні хвороби просто щезли. Це говорить про те, що всі так звані вірусні хвороби, сезонні епідемії - 100% штучні.
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05.02.2021 17:39 Відповісти
Ошибка в информации о летальных случаях за все время эпидемии: на сегодняшний день их меньше, чем на вчерашний
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05.02.2021 08:33 Відповісти
как там в анекдоте: "быстрее колите вакцину, а то все сами выздоровеют".
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05.02.2021 08:48 Відповісти
Ну да, а 24,5 тысяч украинцев еще и оживут? Печальный анекдотец...
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05.02.2021 10:37 Відповісти
Неужели кто то еще верит в эту брехню про страшную Пандемию?
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05.02.2021 09:29 Відповісти
Вакцину Pfizer в Украине до сих пор не зарегистрировали

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб - Цензор.НЕТ 8012

К 15 февраля зарегистрируют. Целых три штуки - Зеленскому, Шмыгалю и Степанову.
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05.02.2021 09:37 Відповісти
Где фанаты ковидла? Намордники не снимайте
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05.02.2021 10:29 Відповісти
 
 