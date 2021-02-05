УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15216 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 862 72
вибори (6162) Зеленський (17459) Президент (753) Корнієнко (649)

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У партії "Слуга народу" готові підтримати будь-яке рішення Володимира Зеленського щодо його висунення на другий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню Meduza, відповідаючи на запитання видання про те, наскільки ймовірним є те, що Зеленський висуватиметься на другий термін з урахуванням падіння рейтингу його і його партії, а також чи не вб'є це взагалі його кар'єру, з огляду на те, що він прямо обіцяв, що йде на одну каденцію.

"Рейтинги - річ динамічна. З приводу висунення Зеленський ухвалить рішення і нас сповістить. Ми - його команда. І підтримаємо його в будь-якому його рішенні, а громадяни визначатимуться. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. ​​Це відволікає від більш актуальних для України питань, пов'язаних з економікою та війною. Нам точно є чим зайнятися, окрім обговорення спекуляцій", - сказав він.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", ідею відставки президента і призначення дострокових виборів Глави держави підтримують 50% опитаних жителів України.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Тяжелое утро?
показати весь коментар
05.02.2021 08:32
+16
А лечится ты не пробовал?.
показати весь коментар
05.02.2021 08:45
+12
Який оптиміст... )))0))0)))
показати весь коментар
05.02.2021 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який оптиміст... )))0))0)))
показати весь коментар
05.02.2021 08:30 Відповісти
люди поддержат. Зеленский лучший президент за всю историю независимости страны.
показати весь коментар
05.02.2021 08:39 Відповісти
А лечится ты не пробовал?.
показати весь коментар
05.02.2021 08:45 Відповісти
это врожденное. медицина здесь бессильна!
показати весь коментар
05.02.2021 08:55 Відповісти
ться
показати весь коментар
05.02.2021 08:55 Відповісти
Сестро, трясця! Досить там із хлопцем цицьки м'яти, тут пацієнтові Константин Пелагин 9e71bd91 зуйово! Клізьму Есмарха, три відра! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8705
показати весь коментар
05.02.2021 09:50 Відповісти
Зеленский молодец, реформы продолжил есть надежда, что коррупцию возьмут под контроль
показати весь коментар
05.02.2021 08:31 Відповісти
Тяжелое утро?
показати весь коментар
05.02.2021 08:32 Відповісти
будун
показати весь коментар
05.02.2021 08:35 Відповісти
_Не, видно же что только по работе за сдельную оплату такую сюрреалистичную дичь можно писать. Ботинок.
показати весь коментар
05.02.2021 08:37 Відповісти
всмысле, возглавят? так уже.
показати весь коментар
05.02.2021 08:49 Відповісти
Второй так второй. Особенно, если второй - это первый. Но надолго.
показати весь коментар
05.02.2021 08:31 Відповісти
в смысле после президентства может получить первый срок ?
показати весь коментар
05.02.2021 08:46 Відповісти
а то еще и до окончания президентства есть все основания для этого
показати весь коментар
05.02.2021 08:57 Відповісти
Та дайте Бубочке досидеть хоть первый. И да, идіть всі у сраку.
показати весь коментар
05.02.2021 08:33 Відповісти
Допоки Байден президент, то воно все на краще.
показати весь коментар
05.02.2021 08:34 Відповісти
Ага на зоне он второй срок сидеть будет!!!
показати весь коментар
05.02.2021 08:34 Відповісти
...Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллионов гривен.Об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.
При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
показати весь коментар
05.02.2021 08:34 Відповісти
То ви зарплати в ахметкіном ДТЕК не бачили, звісно в керівному составі. Не знаю як в укроборонпромі, а иам за знищення підприємств платять.
показати весь коментар
05.02.2021 09:25 Відповісти
... "Укроборонпром" та ДТЕК ... різницю бачиш , майбуть ні
показати весь коментар
05.02.2021 09:31 Відповісти
То ви нічого не бачите. 300 тисяч то для них копійки. Чи ви хотіли сказати що наєму мало платять?
показати весь коментар
05.02.2021 09:54 Відповісти
если будет стоять вопрос, зеленский или порошенко, выберу зеленского
показати весь коментар
05.02.2021 08:34 Відповісти
Да. Тіко якщо загра марку на піаніно.
показати весь коментар
05.02.2021 08:36 Відповісти
Потрібно щоб він вам ще ціну на газ підняв, щоб твій вибір був правильним. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7426
показати весь коментар
05.02.2021 08:39 Відповісти
Предательство страны уже не аргумент?
показати весь коментар
05.02.2021 08:47 Відповісти
я гублюсь вже в аргументах. а шо! хай він їм ще більшу ціну на газ зробить! їм же пох на державу. вони ж шлунки звичайні. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 2264
показати весь коментар
05.02.2021 08:50 Відповісти
Да уж !
показати весь коментар
05.02.2021 08:55 Відповісти
Порошенко может вообще не баллотироваться на следующих выборах. Если шансы на выход во второй тур будут призрачными, я практически уверен, что Петро не пойдёт. От ЕС выдвинут Турчинова, например. А предвыборная кампания будет выстроена в тандеме с Порошенко. Порохоботам всё как-то объяснят.)
показати весь коментар
05.02.2021 08:53 Відповісти
Афоня, хорош мечтать...
показати весь коментар
05.02.2021 09:08 Відповісти
на наступних виборах в другому турі будуть Порошенко і Разумков. Вангую.
показати весь коментар
05.02.2021 11:00 Відповісти
Если Зеленский решит не баллотироваться, а Разумков наоборот, и если Петру удастся обойти Бойко, то такой вариант теоретически возможен. И тогда новым президентом однозначно станет Разумков. Только пока у этого расклада слишком много «если».
показати весь коментар
05.02.2021 12:51 Відповісти
"Предавши раз - предашь и вдруге "- Про вас никто иллюзий и не строит.
показати весь коментар
05.02.2021 08:57 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6928
показати весь коментар
05.02.2021 09:03 Відповісти
Но, лучше Бойко, правда, лапоть?
показати весь коментар
05.02.2021 09:04 Відповісти
Та що ж це коїться... Санітари! Несіть велетенський сачок, гамівну сорочку і клізьму!
показати весь коментар
05.02.2021 09:53 Відповісти
_Ну как и думал, атака на опжз и медведчука - это борьба с конкурентами, а не борьба за интересы Украины. Ну и видно пендель дядюшки Сэма придал импульс и направление.
показати весь коментар
05.02.2021 08:35 Відповісти
кто тебе сказал,что ты думать способно?
показати весь коментар
05.02.2021 08:40 Відповісти
Слуга підтримує за роші. Нема грошей - нема підтримки. 😊 Безплатно підтримують лише друзі і фанати. Друзів (справжніх) у меркантильного Бубочки небагато.ю, як що азагаліаони є. Баканову не разуємо - там еорислива дружба. Аз фанатами ще гірше. Більшість з них переходять у розряд найбільших ворогів через тотальне розчарування.
показати весь коментар
05.02.2021 08:39 Відповісти
для того чтобы попасть в список Слуги народа на местных выборах, что прошли осенью - начиная от миллиона гривен
показати весь коментар
05.02.2021 08:59 Відповісти
выдвижении Зеленского на второй срок/ Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019. Ближний восток-дело тонкое.
показати весь коментар
05.02.2021 08:40 Відповісти
Конечно,если выбирать придется между Бойком и Зеленский(с-ка,спасибо зебилам!)Придется голосовать за землю,чтоб его...
показати весь коментар
05.02.2021 08:42 Відповісти
з вогню та в полум'я ... у 19му вже "галасували" за дві кучі лайна ... "вибрали" найсмердючішу , "свіженьку"
показати весь коментар
05.02.2021 08:58 Відповісти
Если эту ватную сучку раньше свои же не зашибут.
показати весь коментар
05.02.2021 08:43 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1390
показати весь коментар
05.02.2021 08:44 Відповісти
Якщо раніше його народ не подєржит. За горло.
показати весь коментар
05.02.2021 08:46 Відповісти
73% могут изменить свое мнение , но мозгов у них не появится. В паспорте надо писать -" голосовал за ..........". Это клеймо должно быть на всю жизнь.
показати весь коментар
05.02.2021 08:53 Відповісти
люську арєстовіч нада слухать! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9577

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7032
показати весь коментар
05.02.2021 08:48 Відповісти
падлюки "выдвигаются" ...
показати весь коментар
05.02.2021 08:55 Відповісти
Вавка, навіть не мрій, недоумок. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 3814
показати весь коментар
05.02.2021 08:55 Відповісти
Какой второй срок? Ему бы первый добыть до конца.
Следующим презом будет женщина! (не баба Юля)
Или Бойко. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9227
показати весь коментар
05.02.2021 09:01 Відповісти
Хватит засирать эфир!!!
показати весь коментар
05.02.2021 09:02 Відповісти
Конечно поддержите 😀😀😀😀
Через 2 года большинству мразям из вашего кодла светит тюрьма на долгие годы
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
05.02.2021 09:02 Відповісти
дайте ему селедки.....
показати весь коментар
05.02.2021 09:03 Відповісти
Да все вы его в одном петушином углу поддержите, чалиться вам долго придется
показати весь коментар
05.02.2021 09:07 Відповісти
Кожен ґанґстер, допоки в тюремній душовій не впаде мило... "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 5342

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8180
показати весь коментар
05.02.2021 09:57 Відповісти
От вам смерди і тільки один сттрок президенства Зелебенського!
Ні честі, ні ствісті, говорив знизить тарифи - підвищив, говорив один строк - уже пхається на другий!
БРЕХЛО!
показати весь коментар
05.02.2021 09:11 Відповісти
Проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь пусть сначала попробует первый срок досидеть, не споймавши своею субтильной жопкой толстый кострубатый хрен.
показати весь коментар
05.02.2021 09:16 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1920 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
05.02.2021 09:16 Відповісти
Каже, що дає, лиш не каже, чий "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7871 .
показати весь коментар
05.02.2021 11:37 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6851 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8305
показати весь коментар
05.02.2021 09:19 Відповісти
Все бы ничего.. Любой президент имеет конституционное право идти на второй срок.. А там уж как решит народ и олигархи. Но куда деть клятвы на каждом шагу Зеленского о том что он идет только на ОДИН срок.. Не ребята, слово как известно не воробей, нужно быть мужиком ( если даже артист юмористического жанра и лицо с обложки) Хотя Вову можно понять, у него такая же ситуация как у многих других ( но по другим причинам, взять Пукина или Лукашенко к примеру), ну вот я завтра не президент и что делать, куда деться... А по Вове там вообще капец, влез не в свои сани и что после президентства это во мраке.. ну разве что выезд на "историческую родину".. Возврата то к бывшей жизни в Украине уже не будет. Вот и появляется мыслишка растянуть этот переходной период подольше, а дальше как карта ляжет.. Когда это еще будет. Понять то подобную ( где то трусливую) позицию можно. Но слово дал - держи. Поэтому ОДИН срок и все, за язык ни кто не тянул. Иначе просто " ган-он". получается.
показати весь коментар
05.02.2021 09:33 Відповісти
нужно быть мужиком ??? Это мужик?

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 586
показати весь коментар
05.02.2021 09:56 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 2685
показати весь коментар
05.02.2021 09:58 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 4250 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1293 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9803
показати весь коментар
05.02.2021 09:34 Відповісти
Якщо посадить в тюрми все опзж, верне в державну властність облгази та обленерго то може пробувати
показати весь коментар
05.02.2021 09:36 Відповісти
чувак, который за 20 месяцев потерял 50% голосов из 73%, расчитывает через 3 года победить на выборах. Что они там курят в этих слугах?! В лучшем случае зеленскому грозит от 0.5 до 1%
показати весь коментар
05.02.2021 09:37 Відповісти
Клоун 'вийшов в тираж'.
ЗАНОСІТЬ НОВОГО! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6673
показати весь коментар
05.02.2021 09:41 Відповісти
Донжуанство импотента -прямо какое -то....
показати весь коментар
05.02.2021 09:57 Відповісти
Слуги кацапскому карлику и своему карману совсем уже охерели!
показати весь коментар
05.02.2021 10:09 Відповісти
Слуги кацапскому карлику и своему карману совсем уже охерели!
показати весь коментар
05.02.2021 10:10 Відповісти
Он и этот срок не досидит - народ повесит его на майдане и всех слуг уродов.
показати весь коментар
05.02.2021 11:11 Відповісти
 
 