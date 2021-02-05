Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає позитивним, що Конституційний Суд нині перебуває в напівзамороженому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню Meduza.
"Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре. Бо рішення, які він ухвалював, були політично мотивовані і навряд чи корисні для країни. КС міг поскасовувати всі реформи, які були зокрема зобов'язанням України перед нашими міжнародними партнерами. На главу КС Олександра Тупицького заведено кримінальну справу, президент, користуючись своїм правом за Кримінальним кодексом, відсторонив його на деякий термін, і поки Тупицький оскаржує своє відсторонення, суд не може засідати. Головне, що він припинив шкодити Україні", - повідомив Корнієнко.
За його словами, нині "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, зокрема над ускладненням процедури роботи Конституційного Суду, щоб у нього було менше можливостей ухвалювати політичні рішення.
Водночас Корнієнко вважає, що контроль над Конституційним Судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів": "Тут цей контроль просто життєво необхідний. Ми спочатку робимо дії, ухвалюємо закони, завдяки чому скасовується візовий режим України з ЄС, це найважливіше досягнення. КС бере і каже, що частина ухвалених законів є неконституційними, що перекреслює нашу роботу, зокрема зобов'язання перед МВФ. Коли КС працює не на народ, а на бізнесменів, це точно не корисно для суспільства".
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
1. орган который нихрена сейчас не делает но получает бабло и нехило так получает!!!
2. Идиотов при власти, которые вместо того, чтобы реформировать этот орган (кстати нужный орган, но часто принимающий незаконные решения), решили заблокировать этот орган незаконным же указом и считают это позитивным моментом
Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
Дистанційна робота, типу ...