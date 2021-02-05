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КС (1154) Тупицький (227) Корнієнко (649)

Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, -

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає позитивним, що Конституційний Суд нині перебуває в напівзамороженому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню Meduza.

"Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре. Бо рішення, які він ухвалював, були політично мотивовані і навряд чи корисні для країни. КС міг поскасовувати всі реформи, які були зокрема зобов'язанням України перед нашими міжнародними партнерами. На главу КС Олександра Тупицького заведено кримінальну справу, президент, користуючись своїм правом за Кримінальним кодексом, відсторонив його на деякий термін, і поки Тупицький оскаржує своє відсторонення, суд не може засідати. Головне, що він припинив шкодити Україні", - повідомив Корнієнко.

За його словами, нині "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, зокрема над ускладненням процедури роботи Конституційного Суду, щоб у нього було менше можливостей ухвалювати політичні рішення.

Водночас Корнієнко вважає, що контроль над Конституційним Судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів": "Тут цей контроль просто життєво необхідний. Ми спочатку робимо дії, ухвалюємо закони, завдяки чому скасовується візовий режим України з ЄС, це найважливіше досягнення. КС бере і каже, що частина ухвалених законів є неконституційними, що перекреслює нашу роботу, зокрема зобов'язання перед МВФ. Коли КС працює не на народ, а на бізнесменів, це точно не корисно для суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд відмовився розглядати справу про відсторонення Тупицького з посади судді КС

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Воно відкрито каже,що головна проблема -це непідконтрольність КСУ Зєлєнскому !!!

Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
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05.02.2021 09:06
+4
можна спокійно починати дерибанити землю ...
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05.02.2021 09:04
+4
В целом правильно, но функции любой из ветвей власти нельзя переложить на народ, поскольку народ и есть источник власти, а судьи, депутаты и президент лишь действуют от его имени (представительская демократия). Именно поэтому рефферендум имеет высшую силу перед любыми решениями, указами, законами (включая Конституцию) ибо есть высшая форма проявления воли народа (как источника власти).
Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
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05.02.2021 09:52
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можна спокійно починати дерибанити землю ...
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05.02.2021 09:04 Відповісти
Бандитам зеленим звичайно добре,щоб суд не розбирав їхні законодавчі маразми. Вони б і Конституцію розірвали б і заборонили. Сатанва рогата.
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05.02.2021 09:31 Відповісти
І класти на Конституцію великий і товстий.
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05.02.2021 10:05 Відповісти
Воно відкрито каже,що головна проблема -це непідконтрольність КСУ Зєлєнскому !!!

Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
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05.02.2021 09:06 Відповісти
КС напіввідморожений і през такий.
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05.02.2021 09:07 Відповісти
Зато зарплата у них не заморожена. По факту имеем:
1. орган который нихрена сейчас не делает но получает бабло и нехило так получает!!!
2. Идиотов при власти, которые вместо того, чтобы реформировать этот орган (кстати нужный орган, но часто принимающий незаконные решения), решили заблокировать этот орган незаконным же указом и считают это позитивным моментом
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05.02.2021 09:41 Відповісти
какое там полузамороженном - тысячи судей по всей Украине как гадили так и гадят, принимая решения, подкрепленные баблом, связями и прочими излишествами. Их так УЧИЛИ в Харьковской Юрке - давать взятки и брать. С первого курса!
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05.02.2021 09:08 Відповісти
Ну, ты то необучаем, сразу видно
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05.02.2021 09:10 Відповісти
Да таких откровенных дебилов в Раде еще не было
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05.02.2021 09:09 Відповісти
В целом правильно, но функции любой из ветвей власти нельзя переложить на народ, поскольку народ и есть источник власти, а судьи, депутаты и президент лишь действуют от его имени (представительская демократия). Именно поэтому рефферендум имеет высшую силу перед любыми решениями, указами, законами (включая Конституцию) ибо есть высшая форма проявления воли народа (как источника власти).
Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
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05.02.2021 09:52 Відповісти
Жесть! Все против всех и, желательно, против Украины и украинцев! Вот это власть! Телевизоры льют ведрами помои, судьи отменяют государство, слуги урода воруют все, что еще было не украдено до них. Слава Украине!
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05.02.2021 09:17 Відповісти
Сразу видно, что этот Корниенко правильный пацан. Суды это зло, надо жить по понятиям.
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05.02.2021 09:21 Відповісти
Ми не можемо зрозуміти бездіяльність Президента по відношенню до дій мафіозного бандформування в КСУ. На утримання цього мафіозного КСУ йде майже чверть пенсійного фонду України, а не пора вже поставити все на свої місця, зряплата судді КСУ не перевищує десятьох мінімальних зарплат, це буде справедливо і по достоінству.
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05.02.2021 09:24 Відповісти
Ми не можемо зрозуміти бездіяльність Президента по відношенню до дій мафіозного бандформування в КСУ. На утримання цього мафіозного КСУ йде майже чверть пенсійного фонду України, а не пора вже поставити все на свої місця, зряплата судді КСУ не перевищує десятьох мінімальних зарплат, це буде справедливо і по достоінству.
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05.02.2021 09:25 Відповісти
Ось так Слуги гвалтують Конституцію , яку приймали їх же хазяї, і обана виконувати її олігархам облом, проте з всіх вимагають її виконання. Цікаво інше, де правоохоронні органи які повинні цього язикатого нардепа в наручниках вести на допит. Це не влада це організована олігархами банда, Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко, або перл їх Шмигаля "Ми заінтересовані в тому, щоб інфляція розігрівала економіку. А Резнік хоче закритит канал АРК. Країна де влада психічно хвора на всю голову.
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05.02.2021 09:32 Відповісти
ОП нюхає, СН танцює, КС заморозився, СБУ замовляються, ЗСУ судяться...... - красотіща!
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05.02.2021 09:38 Відповісти
треба цих слуг приморозити до кімнатної температури навіки вічні
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05.02.2021 09:59 Відповісти
В нас якщо б всі так звані суди заморозили, крім кримінальних, тио було б набагато краще.
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05.02.2021 10:03 Відповісти
Только конченный моральный урод, такой как председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, может считать, что пребывание "КС в полузамороженном состоянии это хорошо". Хорошо, исключительно для слуг неукраинского народа, когда аморальным, неконституционным и античеловеческим решениям и действиям которых КС на сегодняшний день не может дать оценку. Но если такие выродки, как Корниенко, думают, что отсутствие оценки их деяний в правовом поле помогут им избежать ответственности за содеянное, то они очень ошибаются. Большинство украинцев уже поняли, с какими тварями во власти они имеют дело...
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05.02.2021 10:27 Відповісти
+100
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05.02.2021 10:42 Відповісти
С...ка ... Будуть отримувати шалені ЗП і нічого не робити ...
Дистанційна робота, типу ... Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6088
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05.02.2021 10:41 Відповісти
Жаль, что не в замороженном. А зарплаты они получают? Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3967
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Спасибо Петру Алексеичу за самый независимый суд в мире. Как говорил Шерлок Холмс, "всегда найдется кто-то, кто за такой куш рискнет головой". В данном случае особенно и рисковать не пришлось.
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05.02.2021 10:47 Відповісти
До чого тут Порошенко? Читайте Конституцію, зокрема розділ XII. По-преше, передбачені квоти на призначення суддів; по шість від Верховної Ради, Президента та з"їзду суддів України. По-друге, строки повноважень суддів КСУ, Президента (5 років), Верховної Ради (4 роки) таким чином передбачені, щоб унеможливити узурпацію влади: Зокрема, суддя Конституційного Суду призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк, а Голова обирається самими суддями КСУ терміном лише на один трирічний строк. Тож, Тупицький був призначений суддею КСУ ще Януковичем, а отже терміном на 9 років відповідно до квоти Президента, Головою - терміном на три роки суддями КСУ, і Порошенко всупереч Конституції, зокрема статей 127, 128, не міг його звільнити і призначити іншого!!!
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05.02.2021 12:54 Відповісти
А Корнієнко чув колись про систему стримування і противаг? Контроль над Конституційним Судом це узурпація влади, в тому числі перекладання його функцій щодо визнання неконституційності законів на народ через референдум, яке завуальовано в президентському Законі під "втрата чинності законом..."!!!
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05.02.2021 11:44 Відповісти
Світ перевернувся! "Суд "работает не на народ, а на бизнесменов" - сказав представник фракції, яка працює не на народ, а на олігархів.
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05.02.2021 11:56 Відповісти
Сейчас "Слуга Народа", сам Зеленский, Корниенко, Ара Хамия находятся в отмороженном состоянии - и это плохо. Быть отморозком всегда плохо, а быть тупым отморозком - плохо вдвойне.
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05.02.2021 11:58 Відповісти
При всіх нюансах КСУ це єдиний орган, який на сьогодні може стримати руйнування держави Україна. Вже тільки за те підтримую КСУ, що він не дав ОПЗЖ познущатися над українською мовою!!!
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05.02.2021 11:59 Відповісти
І чому ще досі ніхто за такі висловлювання не притягне цього індивіда та його надихачів до кримінальної відповідальності за спробу повалення конституційного ладу?!
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05.02.2021 12:58 Відповісти
.. для КОГО добре ? ..добре для сіоністської БАНДИ злодійського племені що в кроці - місяці від КРАДІЖКИ СвЗемлі Українців .. ВІЙНА буде
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05.02.2021 13:00 Відповісти
Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9107..ос так Палестина втрачала Державу..
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05.02.2021 13:02 Відповісти
Цей неголений ЗЕбіл скаржиться на непідконтрольність КС??!!! А кому треба підконтрольний КС взагалі? Повний даун!
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05.02.2021 14:32 Відповісти
 
 