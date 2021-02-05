Розблокування приватизації зменшить корупцію і втручання держави в бізнес, - радник президента Устенко
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Розблокування великої приватизації, передбачене законопроєктом, який напередодні Верховна Рада прийняла в першому читанні, дозволить зменшити корупційні ризики і підвищити ефективність управління активами.
Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі парламентського телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Приватизація в умовах України - це, з одного боку, менше втручання держави в життя бізнесу, якщо не йдеться про якісь серйозні великих монополії, хоча і там є питання ... Але з точки зору збільшення ефективності - це правильна дія. З точки зору боротьби з корупцією - це теж правильна дія. Якщо ми говоримо про державну власність, то, як правило, це не тільки неефективний менеджмент, а й джерело для корупції", - зазначив він.
Радник президента також нагадав, що в 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд грн.
Як повідомлялося, 4 лютого ВР прийняла в першому читанні законопроєкт про розблокування великої приватизації.
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Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллионов гривен.
Об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.
При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
_Ясно: о5 выссались народу в очи!
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко