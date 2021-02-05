Розблокування приватизації зменшить корупцію і втручання держави в бізнес, - радник президента Устенко

Розблокування великої приватизації, передбачене законопроєктом, який напередодні Верховна Рада прийняла в першому читанні, дозволить зменшити корупційні ризики і підвищити ефективність управління активами.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі парламентського телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Приватизація в умовах України - це, з одного боку, менше втручання держави в життя бізнесу, якщо не йдеться про якісь серйозні великих монополії, хоча і там є питання ... Але з точки зору збільшення ефективності - це правильна дія. З точки зору боротьби з корупцією - це теж правильна дія. Якщо ми говоримо про державну власність, то, як правило, це не тільки неефективний менеджмент, а й джерело для корупції", - зазначив він.

Радник президента також нагадав, що в 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд грн.

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Як повідомлялося, 4 лютого ВР прийняла в першому читанні законопроєкт про розблокування великої приватизації.