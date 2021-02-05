Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза. ВIДЕО

Україна має припинити діяльність "112 Україна", NewsOne, Zik, тому що через ці канали до нас заходить кремлівська пропаганда.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі телеканалу "1 + 1".

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"Усі ці канали мають велику кількість санкцій від Національної ради. За що? Це мова ворожнечі, заперечення наявності факту агресії з боку Росії, це пропаганда зверхності, це образа за національною ознакою - і ганебний випадок з антисемітськими висловлюваннями, - це популяризація органів країни-агресора. І на цей момент Національна рада і далі розглядає подібні речі і констатує, що чим далі, тим серйозніше ці рупори пропаганди, а не журналістські колективи, це заносять у наш ефір. Через ці якраз канали, про які дехто сьогодні турбується, заходить в Україну, в інформаційний простір кремлівська зараза", - сказала Герасим’юк.

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Вона зазначила, що ці три канали уже давно заявляють про те, що Національна рада намагається їх закрити, хоча у неї немає таких повноважень.

"Це вже триває, мабуть, четвертий рік. Вся причина в тому, що ми за весь цей час не спромоглися –і я сподіваюсь, що це станеться в цьому році, - запровадити нормальне законодавство в нормальній європейській країні. Коли на сьогодні заблоковано, поки що, розгляд закону "Про медіа", подивіться, хто це робить і чому. А це якраз необхідний крок на тому етапі інформаційної війни, який сьогодні ми маємо, у відсутність будь-яких механізмів для тої самої Національної ради, щоб реагувати відповідно на те, що робиться в ефірах", - наголосила голова Національної ради.

Водночас вона додала, що діяльність цих каналів не має нічого спільного з журналістикою.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

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Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.