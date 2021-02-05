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Новини За кордоном
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Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер

Колишній президент США Дональд Трамп не виступатиме на процесі щодо імпічменту в сенаті США.

Про це повідомив CNN радник Трампа Джейсон Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент (експрезидент. - Ред.) не даватиме свідчення на неконституційному процесі", - сказав він.

Міллер також опублікував в твіттері відповідь адвокатів Трампа на прохання менеджерів щодо імпічменту до колишнього президента дати свідчення.

"Ми отримали ваш останній піартрюк (...). Використання нашої Конституції для проведення ймовірного процесу імпічменту занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри", - написали адвокати експрезидента Брюс Кастор і Девід Шоен.

Також читайте: Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN

Раніше менеджери палати представників попросили Трампа дати свідчення на процесі щодо імпічменту, який пройде в Сенаті США.

У січні палата представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому він був оголошений двічі.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які його підтримували, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Автор: Анастасія Потіха
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Американский Трамп - это наш украинский Медведчук.
Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту, - советник экс-президента США Миллер - Цензор.НЕТ 5913
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05.02.2021 09:33 Відповісти
да выкиньте уже этого рыжего на помойку, чего с ним возится?
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05.02.2021 09:34 Відповісти
_Трумп продолжает выполнять задание кремля по разжиганию в США гражданской войны. И говорит и действует так, чтобы напряжение возрастало. Каналья!
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05.02.2021 09:41 Відповісти
На электрический стул Трампопона. Был "дохлая белка", стане "жареный петух"
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05.02.2021 09:44 Відповісти
Это не тот ли Миллер, который спецпрокурором был в деле Клинтона?
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05.02.2021 09:47 Відповісти
не, не тот. Миллер вообще очень растространенная фамилия.
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05.02.2021 10:39 Відповісти
Как и Мюллер. Не то, что Штирлиц.
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05.02.2021 14:18 Відповісти
Напакостил Паскуда и в кусты. Притянуть его за рыжую чуприну и настучать пикой об стол!
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05.02.2021 11:14 Відповісти
Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер - Цензор.НЕТ 3326Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер - Цензор.НЕТ 3192
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05.02.2021 12:33 Відповісти
 
 