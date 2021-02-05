Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін. ФОТО

Міністр оборони Андрій Таран милується пам'ятками храму Радги-Крішни в Індії, тоді як робота над жодним із шести базових підзаконних актів, розробка яких була покладена на МО і які вкрай необхідні для забезпечення потреб оборони, остаточно не завершена.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Дещо про міністра оборони держави, котра перебуває в стані війни. Нехай і не оголошеної офіційно.

Вчора очільник оборонного відомства мав відвідати засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Своєю присутністю Андрій Васильович нас, на жаль, не потішив – відбув у закордонне відрядження. Шкода. Дізнався би чимало цікавого. Зокрема, про те, як Міноборони дотримується графіку підготовки підзаконних нормативно-правових актів. Конче необхідних для виконання державного оборонного замовлення", - написав він.

Пояснюючи, про що йдеться, Рахманін нагадав, що в липні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон "Про оборонні закупівлі". Наступного місяця його підписав президент.

"Відтоді на органи виконавчої влади було покладене завдання – розробити й затвердити кілька десятків "підзаконок", без яких застосування закону було фактично неможливе.

Нюанс. Новий закон набував чинності з 1 січня 2021 року, того ж дня втрачали чинність попередні базові закони – "Про державне оборонне замовлення" й "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

Тобто старі правила забезпечення українських силовиків (Збройних сил, Нацгвардії, прикордонників, СБУ тощо) відходили в небуття. А нові не могли працювати без ухвалення свіжих підзаконних актів. Йдеться про правила, відповідно до яких захисники держави мають отримувати усе необхідне – від радіостанцій до ракетних комплексів", - зазначив нардеп.

Рахманін наголосив, що те, що жодна необхідна "підзаконка" не розроблена, з'ясувалося лише наприкінці року: "Наш комітет терміново зібрав представників профільних міністерств і відомств. І вони пообіцяли: все необхідне буде зроблене на початку 2021-го".

"Наскільки відомо, міністр оборони особисто запевнив Володимира Зеленського, що свою частину нормотворчих зобов’язань МО виконає до 15 лютого.

Третього лютого на засіданні профільного парламентського комітету стало зрозуміло: робота над жодною із 6 базових "підзаконок" (розробка яких була покладена на МО) остаточно не завершена. Відповідно до звіту представника Міноборони, жоден документ ще не дійшов навіть до урядового комітету, не кажучи про остаточне затвердження", - написав він.

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Нардеп зазначив, що було би не зайвим почути пояснення самого міністра з цього приводу. Але він того дня був у Індії. Відвідував виставку Aero India-2021, "що, безумовно, важливо": "А ще милувався пам’ятками храму Радги-Крішни. Теж корисно. З огляду на те, що торік генерал Таран натхненно промовляв про нагальну потребу запровадити в Збройних Силах "нову філософію відносин у військових колективах". І обіцяв посприяти "зміні військової культури". Де ж ще надихатися знаннями про філософію й культуру, як не в Індії?



Фото: А.Шора

От тільки мені чомусь здавалося, що головним завданням міністерства оборони та його очільника є сумлінне забезпечення армії зброєю, технікою і боєприпасами".

Як повідомлялося раніше, 23 грудня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав лист президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану.



