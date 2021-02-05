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Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони Андрій Таран милується пам'ятками храму Радги-Крішни в Індії, тоді як робота над жодним із шести базових підзаконних актів, розробка яких була покладена на МО і які вкрай необхідні для забезпечення потреб оборони, остаточно не завершена.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Дещо про міністра оборони держави, котра перебуває в стані війни. Нехай і не оголошеної офіційно.

Вчора очільник оборонного відомства мав відвідати засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Своєю присутністю Андрій Васильович нас, на жаль, не потішив – відбув у закордонне відрядження. Шкода. Дізнався би чимало цікавого. Зокрема, про те, як Міноборони дотримується графіку підготовки підзаконних нормативно-правових актів. Конче необхідних для виконання державного оборонного замовлення", - написав він.

Пояснюючи, про що йдеться, Рахманін нагадав, що в липні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон "Про оборонні закупівлі". Наступного місяця його підписав президент.

"Відтоді на органи виконавчої влади було покладене завдання – розробити й затвердити кілька десятків "підзаконок", без яких застосування закону було фактично неможливе.

Нюанс. Новий закон набував чинності з 1 січня 2021 року, того ж дня втрачали чинність попередні базові закони – "Про державне оборонне замовлення" й "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

Тобто старі правила забезпечення українських силовиків (Збройних сил, Нацгвардії, прикордонників, СБУ тощо) відходили в небуття. А нові не могли працювати без ухвалення свіжих підзаконних актів. Йдеться про правила, відповідно до яких захисники держави мають отримувати усе необхідне – від радіостанцій до ракетних комплексів", - зазначив нардеп.

Рахманін наголосив, що те, що жодна необхідна "підзаконка" не розроблена, з'ясувалося лише наприкінці року: "Наш комітет терміново зібрав представників профільних міністерств і відомств. І вони пообіцяли: все необхідне буде зроблене на початку 2021-го".

"Наскільки відомо, міністр оборони особисто запевнив Володимира Зеленського, що свою частину нормотворчих зобов’язань МО виконає до 15 лютого.

Третього лютого на засіданні профільного парламентського комітету стало зрозуміло: робота над жодною із 6 базових "підзаконок" (розробка яких була покладена на МО) остаточно не завершена. Відповідно до звіту представника Міноборони, жоден документ ще не дійшов навіть до урядового комітету, не кажучи про остаточне затвердження", - написав він.

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Нардеп зазначив, що було би не зайвим почути пояснення самого міністра з цього приводу. Але він того дня був у Індії. Відвідував виставку Aero India-2021, "що, безумовно, важливо": "А ще милувався пам’ятками храму Радги-Крішни. Теж корисно. З огляду на те, що торік генерал Таран натхненно промовляв про нагальну потребу запровадити в Збройних Силах "нову філософію відносин у військових колективах". І обіцяв посприяти "зміні військової культури". Де ж ще надихатися знаннями про філософію й культуру, як не в Індії?

Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп Голосу Рахманін 01
Фото: А.Шора

От тільки мені чомусь здавалося, що головним завданням міністерства оборони та його очільника є сумлінне забезпечення армії зброєю, технікою і боєприпасами".

Як повідомлялося раніше, 23 грудня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав лист президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану.

Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп Голосу Рахманін 02
Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп Голосу Рахманін 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 3136
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05.02.2021 09:59
+57
Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1847
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05.02.2021 09:53
+45
Якщо говнокомандуючий шляється по різним оманам, то чому йому ніззя?
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05.02.2021 09:46
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ЭТО ВАМ НЕ ЗДЕСЬ!

Это же не Порох, который на Мальдивы в отпуск летал, это же служебная командировка, " посещал выставку Aero India-2021", для закупок индийской авиационной техники для нужд украинской армии!
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05.02.2021 11:54 Відповісти
А Индия выпускает авиационную технику?
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05.02.2021 13:57 Відповісти
Это вопрос мне или Тарану?
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06.02.2021 12:11 Відповісти
я не понимаю, чиновникам запрещено в отпуск ездить? В чем зрада?
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Бойцы из сёл- сидят в окопах,
а хенералы - по Европах ... Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 4111
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05.02.2021 12:41 Відповісти
Это одно из правил деятелей такого сорта: находиться подальше и двигаться в противоположную сторону от тех мест где кризис. Война для тех кто в окопах, а не для тех кто в штабах... И использовать каждую минуту для себя. Помните законы армейский: каждая кривая короче в обход начальства, поля боя... и прочая прочая. Чувствуется армейская выучка "отца солдатов"
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05.02.2021 12:43 Відповісти
Нужно отметить, что в период с 3 по 5 февраля в г. Бангалор. Индия проходит ежегодная авиационная международная выставка Aero India-2021. Украина представлена там своим выставочным стендом, туда прилетели наши грузовые транспортные самолеты Антонова и приехала официальная делегация. Так вот Таран - глава нашей делегации, потому что всегда министр обороны в таких мероприятиях главный. Это Рахманину для общего развития.
А то, что Таран - безвольный и безинициативный совок - это факт.
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05.02.2021 12:50 Відповісти
Иди умойся
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05.02.2021 13:20 Відповісти
Забейся в будку
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05.02.2021 13:46 Відповісти
Совсем не всегда! Представляет нашу технику укроборнпром,и завод Антонова.Для каких целей там МО. ?
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05.02.2021 14:00 Відповісти
УОП ничего уже не преставляет. УОП уже ликвидирован. Антонов - просто завод, производитель. А мы говорим об главе официальной делегации Украины. Или Урусский (Минстратегпром) или Таран (минобороны). Все остальное - влажные фантазии.
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05.02.2021 14:40 Відповісти
.. не ты ли Гена его ликвидировал?))))
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05.02.2021 15:46 Відповісти
перенимает боевой опыт у индейцев, чтобы бороться с бледнолицыми!
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05.02.2021 15:55 Відповісти
Гена! Прилетел ОДИН пассажирский самолёт Ан-148 из правительственного отряда *Украина*. тот,.. который возит президента . Остальное представлено в МАКЕТАХ!!! То что это чмо возглавило делегацию... говорит о том , что никто всерьёз его не воспринимает. Показать фотографии и макеты мог бы генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев. Тот хоть что то понимает... в отличии от Тарана. ))) Это Gera Kruger 4dda558f для общего развития!
А то, что Таран - безвольный и безинициативный совок - это факт.
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05.02.2021 15:39 Відповісти
Добре було б - якби про це написав і Юрій Бутусов. Він же є радником міністра.
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05.02.2021 13:13 Відповісти
Собака безродная
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05.02.2021 13:19 Відповісти
Вигнати козла з військового городу! І під суд за злочинну бездіяльність.Росія от-от активує військові дії. Україні потрібний компетентний міністр-патріот, а не отакий "не приший кобилі хвіст".
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05.02.2021 13:22 Відповісти
А пандемия в мире, забил на все и поехал.
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05.02.2021 14:06 Відповісти
Ця стаття - це лайно.
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05.02.2021 14:14 Відповісти
Автор цього комента -лайно
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05.02.2021 14:29 Відповісти
Таран подумав, подумав і вирішив; Зеленському можна і в Омані, і на Буковелі, і де його тільки чарти не носили за півтора року, а міністру ні? Хрен вам всім на комір.
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05.02.2021 14:37 Відповісти
Таран подумав, подумав і вирішив; Зеленському можна і в Омані, і на Буковелі, і де його тільки чарти не носили за півтора року, а міністру ні? Хрен вам всім на комір.
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05.02.2021 14:38 Відповісти
.. ну не їхати на Світолодарську дугу ж... чи у Піски...(((( Там зараз холодно...багнюка... стріляють.... ((( ... Да там і не його люди...(((
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05.02.2021 15:49 Відповісти
Як кажуть "воїнствующіє" індуси "ача-ача-ача".
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Надоело мне быть министром обороны Тараном, хочу стать Тараном - индийским брахманом.
Как бабка из сказки. Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 5818
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05.02.2021 14:44 Відповісти
Дурной хайп на ровном месте. Индия серьезная в военном отношении страна, закупающая и сама поставляющая вооружения в больших размерах. Выставка Aero India солидное место для деловых встреч по этим вопросам. Посещение Храма Радхи-Кришны официальное выражение уважения принимающей стороне, сравнимое с посещением Михайловского собора или возложением венка на Майдане Незалежности. Дурацким выглядит кривляние автора по поводу философии и культуры Индии. И вообще, почему паника по поводу 2х дневного отсутствия в стране министра обороны? На хозяйстве в МО на волонтерских началах остался эксперт и реформатор Юрий Бутусов, который как раз в это время и порешает все вопросы, пользуясь отсутствием ретрограда и консерватора Тарана. Все ж складывается отлично.
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05.02.2021 14:53 Відповісти
Ужас. ЖивотворящийБайден не справляется с возложенными на него задачами по контролю за опричниками. Кто в Буковель, кто в Индию, а кто на *************.... Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1403
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05.02.2021 15:02 Відповісти
А точняк! Сорри! правильный хештег забыл) Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1891
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05.02.2021 16:18 Відповісти
Какое, нахрен, "заниматься обеспечением армии"? Кому это нужно? Кому нужно, тот пусть и занимается. Где Индия, а где ЗСУ? Лучше ж злыгаться з якымся Митхуном Чакроборти и "Ай эм э диско тензе"!
Не, ну если кому от этого станет легче, тот может надеяться, что Таран из Индии для ЗСУ что-нибудь "притаранит".
Тем более, Верховный проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь прыстаркуватого Шантеклера Хомчака от его молоденькой курочки на передок отправил - непростительный грех столь удачным моментом не воспользоваться.
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05.02.2021 15:45 Відповісти
Цирковая власть каждый **Очит как он хочет. Рубанул бабулетов и за бугор.
Знаменита окрыленная фраза я-ж не Лох....Прогнило днище....
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05.02.2021 15:47 Відповісти
Брешуть люди. Он видно, що міністр нову захисну каску для ВСУ вибирає. Ось найкраща, на собі випробує. Молодець.
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05.02.2021 16:10 Відповісти
Максимально честно говоря, пошел он нахрен этот Таран. Хомячка знаю, Таран нет. Хомчак бойцов не бросил, и выходил из Иловайского котла как все наши бойцы, когда по ним стреляли русские. Пусть уж будет Хомчак.
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05.02.2021 18:59 Відповісти
а он мог поехать по делам МО, на переговоры?
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05.02.2021 19:09 Відповісти
Ага, закупать у Индии не имеющие АНАЛогов вооружение российского производства, от которого Индия пытается избавиться
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05.02.2021 20:13 Відповісти
брехня.
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11.02.2021 23:18 Відповісти
Министр обороны Таран - самый американизированный из всех украинских генералов.
Прекрасно говорит по-английски, знает все стандарты НАТО наизусть и намерен их воплотить в жизнь.
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05.02.2021 19:31 Відповісти
І через вільне володіння англіською забув укранську мову , саме тому у нього військові у сіру зону "пхаються" (( Не до Індії йому падлюці , а під обстріл снайперський , може як по баняку отримає зрозуміє результати своєї "діяльності"
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05.02.2021 20:31 Відповісти
А потом некторые у Байдена интересуются почему мы до сих пор не в НАТО...
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05.02.2021 20:12 Відповісти
Проблема дуже серйозна і Міністр оборони не в змозі самотужки її вирішити, тому що за останні 7-8 років в органах виконавчої влади пройшло колосальне вимивання професіоналів і заміна їх на конкурсних засадах "новими обличчями-дилетантами" з вулиці. Інституція "Кадрового резерву", яка у попередні роки була надійним джерелом підбору професіоналів, - знищена. Іноді читаєш на сайті КМУ деякі проекти актів і плакати хочеться.
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05.02.2021 20:54 Відповісти
В рамках роботи української делегації на 13-ій Міжнародній виставці авіакосмічної та оборонної промисловості Aero India - 2021, яку очолює голова українського оборонного відомства, у четвер 4 лютого ц.р., відбулась зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхом, а також командувачами Сухопутних військ та Військово-Морських Сил Республіки Індія.
В міністерстві оборони України заявляють, що Україна та Індія активізують військове та оборонно-технічне співробітництво.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chi_vizme_indija_uchast_u_si_briz_2021_ministri_oboroni_ukrajini_ta_indiji_obgovorili_spivrobitnitstvo-2788.html
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05.02.2021 20:57 Відповісти
Генерл Таран рождён был хватом.
Слуга ЗЕлёной плесени и враг солдатам.
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05.02.2021 21:07 Відповісти
Министр обороны Андрей Таран любуется достопримечательностями храма Радхи-Кришны в Индии Источник: https://censor.net/ru/n3246145

Ще один з Зе влади - бере приклад зі свого кумира клоуна Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 5763
Сядуть усі Зе соратники у свій час ...
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05.02.2021 21:29 Відповісти
Тарану насР@ть! Онь ПРИШЕЛ СЕБЕ КАРМАНЫ НАБИВАТЬ А НЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ! Все что он может он уже показал!
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05.02.2021 21:51 Відповісти
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05.02.2021 22:19 Відповісти
Этому Тарану не идут ни камуфляж, ни бусы. Внешность запуганного серого чиновника, или резидента...
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05.02.2021 23:34 Відповісти
пора уже этого воина на пенсию отправлять хорош наших союзников позорить, а то им стыдно будет от такого партнёра)))
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06.02.2021 00:11 Відповісти
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10.02.2021 12:27 Відповісти
They were gay. They married women for political and financial reasons. In Jack's case it was obligatory. Ennis wanted to behave like people expected. Car with driver service in Israel
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27.02.2022 19:28 Відповісти
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