Не радив би українцям щеплення "з-під поли", а лише у визначених центрах вакцинації, - експерт МОЗ Дубров

Лікар-анестезіолог, провідний експерт Міністерства охорони здоров'я в боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров заявив, що ввезення непідзвітної вакцини проти коронавірусу в Україну неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"І президент, і прем’єр-міністр, і голова МОЗ запевняють, що вакцинація буде безкоштовна. Тобто за кошти держави буде придбана вакцина. Махінації при закупівлі вакцин, думаю, неможливі, оскільки це одразу буде явним. І що головне – я б не радив українцям вакцинуватись "з-під поли", як кажуть. А вакцинуватися лише у визначених центрах вакцинації або з допомоги фахівців з мобільних бригад. Тому що ми знаємо, навіть у Китаї є великий ажіотаж з тим, що продають підробні вакцини", — сказав він.

За словами Дуброва, приватні клініки поки не можуть придбати вакцину в обхід держави.

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"Я сумніваюся, що найближчим часом будь-які приватні заклади можуть придбати вакцину у виробника, оскільки є величезні черги, величезний попит в усіх країнах світу на вакцину. Передовсім буде виконуватись державне замовлення", - зазначив експерт МОЗ.