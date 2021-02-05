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Не радив би українцям щеплення "з-під поли", а лише у визначених центрах вакцинації, - експерт МОЗ Дубров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Не радив би українцям щеплення

Лікар-анестезіолог, провідний експерт Міністерства охорони здоров'я в боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров заявив, що ввезення непідзвітної вакцини проти коронавірусу в Україну неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"І президент, і прем’єр-міністр, і голова МОЗ запевняють, що вакцинація буде безкоштовна. Тобто за кошти держави буде придбана вакцина. Махінації при закупівлі вакцин, думаю, неможливі, оскільки це одразу буде явним. І що головне – я б не радив українцям вакцинуватись "з-під поли", як  кажуть. А вакцинуватися лише у визначених центрах вакцинації або з допомоги фахівців з мобільних бригад. Тому що ми знаємо, навіть у Китаї є великий ажіотаж з тим, що продають підробні вакцини", — сказав він.

За словами Дуброва, приватні клініки поки не можуть придбати вакцину в обхід держави.

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"Я сумніваюся, що найближчим часом будь-які приватні заклади можуть придбати вакцину у виробника, оскільки є величезні черги, величезний попит в усіх країнах світу на вакцину. Передовсім буде виконуватись державне замовлення", - зазначив експерт МОЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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А я бы вообще не советовал Украинцам прививаться в Украине и тем более чем то бесплатным от гос-ва, как показывает практика - бесплатная медецина по итогу выходит намного дороже чем платная.
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05.02.2021 09:54 Відповісти
ага...у клиниках крадуцького только
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05.02.2021 09:55 Відповісти
Это называется "коммуникация через экспертную среду". Стандартный маркетинговый ход.
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05.02.2021 10:00 Відповісти
не,ну желающие могут и из под полы в подворотне...назло эксперту.
он же не запрещает-просто советует Не советовал бы украинцам прививаться "из-под полы", а только в определенных центрах вакцинации, - эксперт Минздрава Дубров - Цензор.НЕТ 1857
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05.02.2021 10:04 Відповісти
Перевожу на "человеческий язык": не вакцинируйтесь в частных клиниках.
(Потому как тогда есть риск - в государственных клиниках останутся неиспользованные остатки, которые потом будет трудно реализовать).
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05.02.2021 10:29 Відповісти
У нас в Украине скорее будет не "с прививка из под полы", а справки о "прививке" без оной из под полы.
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05.02.2021 10:02 Відповісти
Врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров заявил, что ввоз неподотчетной вакцины от коронавируса в Украине невозможен.- если учесть ,что в Китае подпольно "вечноулыбающиеся" разливают помои под вакцину , сотнями тысяч фанфуриков в сутки,то все как раз и получится "из под китайской полы "и с ценой выше мировых аналогов ,
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05.02.2021 10:18 Відповісти
 
 