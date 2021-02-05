Кількість жертв COVID-19 у світі досягла майже 2,3 млн, заражень вже понад 105,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 лютого у світі зареєстрували 505 482 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 347 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 105 436 089 випадків інфікування, з них 505 482 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 294 862 особи, з них 14 347 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 77,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

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Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.