УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14555 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
530 3
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла майже 2,3 млн, заражень вже понад 105,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла майже 2,3 млн, заражень вже понад 105,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 лютого у світі зареєстрували 505 482 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 347 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 105 436 089 випадків інфікування, з них 505 482 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 294 862 особи, з них 14 347 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла майже 2,3 млн, заражень вже понад 105,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 77,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла майже 2,3 млн, заражень вже понад 105,4 млн 02

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро испанку переплюнем.
показати весь коментар
05.02.2021 10:20 Відповісти
В Україні занижують , і шоб там не писали по свому місту бачив всю правду
показати весь коментар
05.02.2021 10:25 Відповісти
а от алко и табака раз в 5 больше.
показати весь коментар
05.02.2021 10:45 Відповісти
 
 