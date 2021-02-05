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Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор

Українській владі потрібно було раніше подумати про укладення договору з американським виробником вакцин від коронавірусу Pfizer.

Про це заявила гендиректорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України", організованої Європейською бізнес-асоціацією 4 лютого, пише "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що вакцинація - це складний логістичний процес.

"Ми не можемо почати детальну комунікацію, поки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні [2020 року], потрібно було [Україні] це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні, зараз проходять переговори - надія є, шанси хороші", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає вакцину від Pfizer вже у лютому, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Не, ну вы такие интересные.... а почему вы не хотели продать вакцину по завышенной цене через частную компанию? Или как вы прикажете вывести своё бабло из этой закупки??! Вы знаете сколько сейчас недвижимость в Конче Заспе стоит?
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05.02.2021 10:24
+12
От Цилык интересный! Мы до сих пор не можем фирмы - прокладки назначить. Как бабло отмывать? Где? Шо, просто так Вам перечислить, без процентов и отката????
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05.02.2021 10:25
+9
клоун не велели беспокоить с договорами. Он отдыхал на даче Хрущева. Какие вакцины?
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05.02.2021 10:24
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Не, ну вы такие интересные.... а почему вы не хотели продать вакцину по завышенной цене через частную компанию? Или как вы прикажете вывести своё бабло из этой закупки??! Вы знаете сколько сейчас недвижимость в Конче Заспе стоит?
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05.02.2021 10:24 Відповісти
Так любая госзакупка изначально планируется как коррупционная схема. Те кто вакцину закупает-шо рыжий?
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05.02.2021 11:10 Відповісти
так-так, всі намагання попередників відкрити всі державні закупівли створивши сайт прозорро, з приходом зелених зрівнялись з гівном
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05.02.2021 12:18 Відповісти
клоун не велели беспокоить с договорами. Он отдыхал на даче Хрущева. Какие вакцины?
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05.02.2021 10:24 Відповісти
У криворагуля это называется: "Під особистий контроль!"
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05.02.2021 10:50 Відповісти
От Цилык интересный! Мы до сих пор не можем фирмы - прокладки назначить. Как бабло отмывать? Где? Шо, просто так Вам перечислить, без процентов и отката????
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05.02.2021 10:25 Відповісти
Пшел нах
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05.02.2021 10:40 Відповісти
Хато ты, лапоть, принимаешь от чичей во всех позах и с разных сторон
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Да не гоните волны, нам дико повезло в этом если анализировать официальную информацию:""Накануне сообщалось, что в Испании после прививки все обитатели дома престарелых заразились COVID-19. Положительный тест на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer получили все 78 обитателей дома престарелых. Уже скончались семь человек." "В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации, погибли 3 человека. Факт пожара спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердили информагентству "Интерфакс-Украина"
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05.02.2021 10:26 Відповісти
Последнее напоминание к тому что виноватых тоже не будет. Кто погиб тот и виноват
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05.02.2021 10:29 Відповісти
І жодного посилання на людські сайти, таке враження що іспанці розповідають новину виключно москалям.
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05.02.2021 10:59 Відповісти
https://www.lavanguardia.com/vida/20210131/6212539/7-fallecidos-covid-residencia-lagartera-toledo.html
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05.02.2021 11:07 Відповісти
Угу, закидаєм в гуглперекладач і бачимо "Талавера де ла Рейна (Толедо), 31 січня (EFE). - Щонайменше сім людей загинули внаслідок спалаху хвороби covid-19 у резиденції для літніх людей Лагартера (Толедо), більшість із яких мали попередні патології.
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05.02.2021 11:14 Відповісти
Речь не о фатальных случаях, а о том, что после вакцинации проявился ковид. И если известно о каких то патологиях, зачем вакционировать людей из группы риска ?
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05.02.2021 11:27 Відповісти
"Клалит" (Израиль) опубликовала список побочных эффектов после второй прививки Pfizer Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 9636

После того, как около миллиона членов больничной кассы "Клалит" сделали вторую прививку от коронавируса, были опубликованы данные о самых распространенных побочных эффектах, на которые жаловались привитые семейным врачам.
Согласно информации, обнародованной телеканалом "Кешет-12", на различные недомогания после второй прививки пожаловались 550 членов больничной кассы "Клалит".
Семейными врачами было получено:

260 жалоб на покраснение, небольшой воспаление и боль в месте укола;
227 жалоб - на повышение температуры и озноб;
234 жалобы - на боль в мышцах;
203 жалобы - на головную боль;
144 жалобы - на слабость и усталость;
82 жалобы - на боль в суставах;
37 жалоб - ощущение мурашек в различных частях тела;
32 жалобы- на тошноту;
23 жалобы- на высыпание сыпи;
22 жалобы - на головокружение;
19 жалоб - одутловатость в области лица или шеи;
9 жалоб - на боль в груди;
8 жалоб - на боль в животе;
7 человек сообщили о падении в обморок;
6 жалоб - на диарею;
4 жалобы - на временный паралич лицевого нерва;
3 жалобы - на повышенное артериальное давление.
В "Клалит" отмечают, что все побочные эффекты проходили через 24-48 часов после вакцинации.
Отметим, что далеко не все сделавшие прививку и столкнувшиеся с побочными эффектами, считали нужным сообщить о них своему лечащему врачу.
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05.02.2021 11:04 Відповісти
Раніше, особливо влітку не було як. Адже саме тоді був розпал "Великого крадівництво". Дивний той Цілик. 😏
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05.02.2021 10:26 Відповісти
Артисты разговорного жанра,думать не умеют,только разговаривать.
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05.02.2021 10:28 Відповісти
В июле им было не до вакцин. Они бабло по карманам на дорогах пилили.
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05.02.2021 10:30 Відповісти
От вопрос - заключили договора в июле, и какая ситуация с короной сейчас в Германии, Франции,США, Великобритании по сравнению с Украиной не заключившей договор?
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05.02.2021 10:31 Відповісти
У них статистика близка к правде, а у нас шахер-махер от наперсточников.
Это не поддается сравнению.
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05.02.2021 10:35 Відповісти
Тогда - "какая разница?".
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05.02.2021 14:11 Відповісти
Огромная.
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05.02.2021 14:32 Відповісти
А я говорю - никакой. И вот почему. В любом случае тест на антитела придется делать. И если их не будет - вакцинироваться повторно. И это уже совершенно другая история, но одинаковая для всех, минимум 10% (независимо от вакцины), кто окажется в пролёте.
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05.02.2021 16:25 Відповісти
Кому придется делать тест на антитела?
Всем поголовно вряд ли.
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05.02.2021 16:47 Відповісти
Точно - всем вакционированным, да ещеи по два раза. Иначе как узнаешь, что вакционирование было успешным. А иски по неудачным вакционированиям могут быть астрономическими.
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05.02.2021 18:02 Відповісти
Кто будет оплачивать всем гражданам страньі тест на антитела?
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05.02.2021 18:09 Відповісти
Этот тест - неотъемлимая часть прививки
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05.02.2021 20:51 Відповісти
Як, вам, дуракам добре. Включив тілівізор і все *******
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05.02.2021 10:36 Відповісти
Судя по ситуации, которую нам каждый день рассказывают, Украине та вакцина вообще не нужна...
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05.02.2021 10:36 Відповісти
Да ты, вообще, слушаешь, что нам каждый день Степанов с Ляшко расскзывают, мышебрат?
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05.02.2021 14:14 Відповісти
А что это быдло сегодня так поздно проснулось? Ты опять Ник поменял?!
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05.02.2021 14:18 Відповісти
ты наверное не желаешь понять но речь идет не о ситуации с короной а о ситуации с вакциной . или ты считаешь что это одно и тоже ?
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05.02.2021 10:38 Відповісти
а как связаны ситуация и наличие или отсутствие документа полгода назад?
Может, спросишь, как так вышло, что в Европе уже вакцинированы миллионы, а у нас ноль?
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05.02.2021 10:39 Відповісти
В Европе мрут как мухи, а у нас, того и гляди, несмотря на мольбы Степанова, заболеваемость стремится к нулю.
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05.02.2021 14:10 Відповісти
Маск заявил, что оборудование Тесла способно производить вакцину буквально тоннами в сутки. Собственная вакцина на завершающей стадии.
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05.02.2021 10:32 Відповісти
Пфайзер в пролёте.
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05.02.2021 10:33 Відповісти
Увы -- нет. В пролёте Украина. А Пфайзеру до лампочки -- Украиной больше, Украиной меньше...
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05.02.2021 10:45 Відповісти
Ну да, Пфайзеру что Виагра, что вакцина - однобоко.
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05.02.2021 14:16 Відповісти
Так і знав, марадьор Порошенко винен
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05.02.2021 10:34 Відповісти
Да ладно!
Июль время отпусков, все слуги животы грели!
А кто не любит теплую водку и потных женщин, как Таран, так сейчас отпросился.
Хотя, женщины там все равно потные, а вот водки нет!
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05.02.2021 10:36 Відповісти
Так влітку ще ж непонятно було хто стане президентом США Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 7635 Якби залишився рижий клован то маятник би качнувся в сторону ***** і заключілі б на новічок, чи той... спутнік мля Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 5147
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05.02.2021 10:37 Відповісти
Куди раніше? Що їм завадило хоча б в тому ж липні украсти договір? "Велике крадівництво"?
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05.02.2021 10:37 Відповісти
Именно так, как Вы написали -- "украсти договір" -- и может работать зелёная власть. На другое они неспособны.
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05.02.2021 10:40 Відповісти
Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 9215
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Госсади! Какой же Pfizer тупой! Надо было занести укр.правительству -- его бы и зарегистрировали в Украине.
Малюська ж со своими разобрался, навёл "порядок"!
Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 2429
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05.02.2021 10:38 Відповісти
не до того было... расплавленный асфальт заливал мозги...
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05.02.2021 10:39 Відповісти
В июле ковид в Украине был уже побежден наилучшими борцунами
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05.02.2021 10:40 Відповісти
Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 7033
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05.02.2021 10:43 Відповісти
Это всё, что нужно знать о проФФесионализме ЗЕ-власти.
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Какие вакцины,наивный? Дороги, дороги, еще раз дороги.......... Они к местным выборам готовились, а вакцины еще пару лет подождать могут, надо успеть вс, запланированное в бюджете на вакцинацию раздерибанить на чем-то там великом. Они говорят, что строительстве, а по факту - на откаты.
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05.02.2021 10:57 Відповісти
Не було коли. Вони отримували посвідчення майстрів спорту по боротьбі з короновірусом.
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05.02.2021 11:26 Відповісти
Вот и весь расклад для брехунов типа:степанова, ляшко и придурочного президента Зеленского!! Из-за великого воровства на дорогах проспали контракты на поставку вакцины!!
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05.02.2021 13:34 Відповісти
 
 