Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик
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Українській владі потрібно було раніше подумати про укладення договору з американським виробником вакцин від коронавірусу Pfizer.
Про це заявила гендиректорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України", організованої Європейською бізнес-асоціацією 4 лютого, пише "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що вакцинація - це складний логістичний процес.
"Ми не можемо почати детальну комунікацію, поки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні [2020 року], потрібно було [Україні] це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні, зараз проходять переговори - надія є, шанси хороші", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
После того, как около миллиона членов больничной кассы "Клалит" сделали вторую прививку от коронавируса, были опубликованы данные о самых распространенных побочных эффектах, на которые жаловались привитые семейным врачам.
Согласно информации, обнародованной телеканалом "Кешет-12", на различные недомогания после второй прививки пожаловались 550 членов больничной кассы "Клалит".
Семейными врачами было получено:
260 жалоб на покраснение, небольшой воспаление и боль в месте укола;
227 жалоб - на повышение температуры и озноб;
234 жалобы - на боль в мышцах;
203 жалобы - на головную боль;
144 жалобы - на слабость и усталость;
82 жалобы - на боль в суставах;
37 жалоб - ощущение мурашек в различных частях тела;
32 жалобы- на тошноту;
23 жалобы- на высыпание сыпи;
22 жалобы - на головокружение;
19 жалоб - одутловатость в области лица или шеи;
9 жалоб - на боль в груди;
8 жалоб - на боль в животе;
7 человек сообщили о падении в обморок;
6 жалоб - на диарею;
4 жалобы - на временный паралич лицевого нерва;
3 жалобы - на повышенное артериальное давление.
В "Клалит" отмечают, что все побочные эффекты проходили через 24-48 часов после вакцинации.
Отметим, что далеко не все сделавшие прививку и столкнувшиеся с побочными эффектами, считали нужным сообщить о них своему лечащему врачу.
Это не поддается сравнению.
Всем поголовно вряд ли.
Может, спросишь, как так вышло, что в Европе уже вакцинированы миллионы, а у нас ноль?
Июль время отпусков, все слуги животы грели!
А кто не любит теплую водку и потных женщин, как Таран, так сейчас отпросился.
Хотя, женщины там все равно потные, а вот водки нет!
новічок, чи той... спутнік мля
Малюська ж со своими разобрался, навёл "порядок"!