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В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА

За минулу добу Івано-Франківська область стала лідером за кількістю нових випадків коронавірусу.

На Прикарпатті вирішили посилити карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення напередодні ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Зокрема, члени комісії вирішили:

- обмежити проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;

- заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,

- обмежити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;

- посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.

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В області також розгорнуто 70 додаткових ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, з бюджету виділять 5 мільйонів гривень для забезпечення їх киснем.

"Також необхідно збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу з контролю за дотриманням обмежувальних заходів. Тому головам районних державних адміністрацій, а особливо керівникам органів місцевого самоврядування, необхідно забезпечити на період дії карантину виконання обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою КМУ № 1236", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4923 осіб, зафіксовано 158 смертей, 8185 пацієнтів одужали. У лікарні потрапили 1 885 осіб. Найбільше нових випадків зафіксували у Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), Києві (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Неслабо бубочка в Буковель съездил!
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05.02.2021 10:44
+2
Так победили или нет ?
Одна новость противоречит другой …
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05.02.2021 10:43
+2
Буковель + навколишні села, де про локдаун не чули.
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05.02.2021 10:50
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Хмм... интересно, а с чего бы так оно именно там пошло...
Первое что приходит на ум - субботняя тусня в церкви.
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05.02.2021 10:41 Відповісти
Буковель + навколишні села, де про локдаун не чули.
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05.02.2021 10:50 Відповісти
Ну вот разве что села плюс опять же церкви. Местных в буковеле... не то чтобы много. А кто там тусил то по идее с учетом 14 дней инкубационного периода - должен был вернуться в родной Киев (например) и попасть в списки уже там.
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05.02.2021 11:18 Відповісти
Ну як не багато, а працює там хто?
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05.02.2021 11:42 Відповісти
Ну их же не так много... сотрудников буковеля. Не десятки тысяч же..
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05.02.2021 11:59 Відповісти
а может просто руки не моют
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05.02.2021 10:50 Відповісти
То что тебе приходит на ум, открестись, придурок.
Куда бы не приезжало Зечмо, везде катастрофа
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05.02.2021 16:24 Відповісти
Оно приехало и уехало, а к попам вы ходите регулярно. И повышение уровня заболеваемости у вас не в виде вспышки, а стабильное.
Та я б уже открестился, да для обряда этого крест мой нужен, родителями насильно при рождении втюханный... а он непоймигде.
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09.02.2021 10:58 Відповісти
Так победили или нет ?
Одна новость противоречит другой …
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05.02.2021 10:43 Відповісти
Неслабо бубочка в Буковель съездил!
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Закрывать нужно область. Блок-посты ставить. В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1361
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Прямо на лижних трасах. В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 8010
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Не переймайся, як показує практика, вірус доволі успішно можна втримати на якійсь певній території і без закриття: провінція, штат, область в нас. З меж дозволеного він майже не виповзає.
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05.02.2021 10:58 Відповісти
 
 