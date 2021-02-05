В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА
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За минулу добу Івано-Франківська область стала лідером за кількістю нових випадків коронавірусу.
На Прикарпатті вирішили посилити карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення напередодні ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.
Зокрема, члени комісії вирішили:
- обмежити проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;
- заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,
- обмежити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;
- посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.
В області також розгорнуто 70 додаткових ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, з бюджету виділять 5 мільйонів гривень для забезпечення їх киснем.
"Також необхідно збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу з контролю за дотриманням обмежувальних заходів. Тому головам районних державних адміністрацій, а особливо керівникам органів місцевого самоврядування, необхідно забезпечити на період дії карантину виконання обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою КМУ № 1236", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4923 осіб, зафіксовано 158 смертей, 8185 пацієнтів одужали. У лікарні потрапили 1 885 осіб. Найбільше нових випадків зафіксували у Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), Києві (321) та Дніпропетровській (287) областях.
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Первое что приходит на ум - субботняя тусня в церкви.
Куда бы не приезжало Зечмо, везде катастрофа
Та я б уже открестился, да для обряда этого крест мой нужен, родителями насильно при рождении втюханный... а он непоймигде.
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