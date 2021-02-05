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гривня (292) курс (265)

Курс гривні не перевищить 30 за долар США до 2024 року, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Курс гривні не перевищить 30 за долар США до 2024 року, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол. за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол. - за песимістичним.

Про це йдеться в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді, інформує Цензор.НЕТ

У гіршому випадку, до кінця 2024 року обмінний курс перетне позначку в 30 грн/дол., а у кращому - не буде більше 29,2 грн/дол. Курс Національного банку на 4 лютого 2021 року становить 27,99 грн/дол. Тобто максимально можлива девальвація не перевищить 7%.

Курс гривні не перевищить 30 за долар США до 2024 року, - Мінфін 01

"Значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", - йдеться в прогнозі. У Міністерстві розвитку економіки вважають, що підтримають національну валюту в найближчому майбутньому іноземні інвестиції. Їхній приріст, за оцінками Мінекономрозвитку, залежно від сценарію в 2021 році становитиме 0,5-2 млрд дол., а до 2024 року може досягти 5-5,5 млрд дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Значит будет 49
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05.02.2021 10:48
+3
Какого сорта кофе заваривали? Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 1084
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05.02.2021 10:50
+3
Всегда перед очередным приближением обвалами гриваса новости заполняли подобным шлако-прогнозом от Минфина.
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05.02.2021 11:00
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05.02.2021 10:48 Відповісти
Ну после 2024-го, при определенном результате выборов нового президента, вполне допускаю.
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05.02.2021 11:52 Відповісти
ну новый президент может отказаться от искуственно сдерживаемого курса и перевести курс на рыночные рельсы.
к тому времени, же Украине нужно будет много баксов, а где их взять ?
За газ платить ЕС, за свет плптить ЕС, за продукты тоже в валюте берут, не зайчиками же расплачиваются.
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Да и не нужно будет кредиты брать в там объеме для этого сдерживания курса.
И так набрали долгов лет на 50 уже.
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05.02.2021 13:08 Відповісти
Прикинь, в раше и белораше минмалка ниже чем в Украине...
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05.02.2021 13:19 Відповісти
минималка для расчета штрафов и налогов выставляется.
многие конторы этим пользуются ставят минималку + премия.
получается все законно, но ЗП то совсем другой величины в итоге.
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05.02.2021 13:30 Відповісти
От минималки ведется рассчет всех выплат, пособий, денежного содержания и прочего, так что лепите пятухов дальше...
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05.02.2021 14:02 Відповісти
нет расчет выплат ведется от прожиточного минимума, это совсем другая тема.
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Может с высокой вероятностью, если будет иметь определенную фамилию. Он уже так делал и в 2009 и в 2014-м. Если фамилия будет другая, то Ваше утверждение далеко не факт.
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05.02.2021 16:01 Відповісти
с какого буя?
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Какого сорта кофе заваривали? Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 1084
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05.02.2021 10:50 Відповісти
Какая разница, если в итоге вся гуща окажется на улицах Львова?))
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05.02.2021 10:54 Відповісти
Министр финансов готов сделать себе харакири, если поднимется?
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05.02.2021 10:52 Відповісти
Оптимістичний, це 35 у 2024. А песимістичний - 1000.
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05.02.2021 10:52 Відповісти
Кто ещё не понял как воспринимать информацию от этих клоунов, перевожу - курс будет далеко за 30
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05.02.2021 10:54 Відповісти
Курс гривни не превысит 30 за доллар -это пессимистам. А это оптимистам: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин
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05.02.2021 10:55 Відповісти
Вам то що, ви на Батьківщині, в США.
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05.02.2021 11:01 Відповісти
Ну если честно, то особой разницы нет, кроме конечно убийств россиянами украинцев, это был шок для многих, в основном для русофилов. А так, не настолько все жопа как кажется со стороны, по крайней мере динамика уж точно не хуже чем в Беларуси или России, как ездили до ковида по Европам так и ездим, зарплата в долларах не упала, пенсия так даже выросла. Коммуналка та да, поднялась до уровня европейских стандартов, ну рано или поздно это бы произошло.
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05.02.2021 11:09 Відповісти
Из котла днровцев, Гиркин, Бородай, Моторола кто из них украинец?
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05.02.2021 11:15 Відповісти
Саакашвілі, Абромавічус воювали на Донбасі? Ви розумієте різницю між найнятими менеджерами і іноземними громадянами зі зброєю в руках? мя ж не кажу що Шредер воював за москалів.
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05.02.2021 11:24 Відповісти
ты черепаха понимаешь разницу между инструкторами которых официально признанное государство принимает у себя и наемниками которых государство тайно засылает на сопредельную территорию для терактов а потом официальные лица от них открещиваются ?
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05.02.2021 11:25 Відповісти
нет это когда российские Грады со своей территории фигачили по нашим военным
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05.02.2021 11:15 Відповісти
Пентагону по великому рахунку начхати на Україну, вони Фуйло клали на посаду аби копалини з колонії качати, при чому міняти їх на папірці, що друкує приватна фірма в США. Задача фуйла , зробити неможливим утворення сильної імперії на місці СРСР, а для цього треба було посварити москалів з українцями, а Крим це плюша для мордовських лохів.
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05.02.2021 11:21 Відповісти
а сам шо гуглом пользоваться необучен ? или это идет в разрез с любимой теорией ?

а ну давай еще и песню про сбитый украинским штурмовиком Боинг затяни

москаль он и в Америке москаль
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05.02.2021 11:21 Відповісти
Падажди немнога ткнут вас в такое и не только носом а по сами гландьі! Трампваш уже все!
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05.02.2021 11:22 Відповісти
Ой, какой активный!
Давай, пока тебя не забанили нах, на мою тему
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/269#comment_75596911

С удовольствием выслушаю твои разоблачения катрюлеголовых скакунов под американскую музыку!
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05.02.2021 11:25 Відповісти
Значит в этом году будет ещё дороже
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05.02.2021 11:00 Відповісти
Всегда перед очередным приближением обвалами гриваса новости заполняли подобным шлако-прогнозом от Минфина.
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05.02.2021 11:00 Відповісти
Прогнозисти блін, а хто буде головою Мінфіна в 2024?
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05.02.2021 11:02 Відповісти
В перекладі на нормальну мову - купуйте долари поки вони дешеві. Бо ці оптимісти в міністерстві економіки до останньої немають ніякого відношення.
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05.02.2021 11:03 Відповісти
Всё прогнозируемо плохо.
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05.02.2021 11:04 Відповісти
Прямі інвестиції в Україну в 2014-2019 складали від 2,2 до 3,2 млрд в рік, тепер перемогою вважається 0,2-0,5 млрд.
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05.02.2021 11:05 Відповісти
Ну то й що? Яким чином інвестиції вплинули на курс?
04-01-2014 року USD - 7.993 грн. за 1 доллар
05-01-2015 року USD - 15.7686 грн. за 1 доллар
06-01-2016 року USD - 23.7837 грн за 1 доллар
04-01-2017 року USD - 26.67 грн. за 1 доллар

04-01-2018 року USD - 27.8905 грн. за 1 доллар

04-01-2019 року USD - 27,5117 грн. за 1 доллар

Ось така коротенька ретроспектива курсу, якщо розмірковувати за Вашими аргументами, мені повинна наштовхнути на висновок, прямі інвестиції від 2,2 до 3,2 млрд. в рік саме й спричинили такий ріст курсу доллара на протязі ціх років. Я вірно Вас розумію? Тобто прямі інвестиції знецінили національну валюту? Чи як мені Ваш допис розуміти?
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05.02.2021 12:08 Відповісти
Серьезно? Меня уже пугает то что в Украине бешенная инфляция даже относительно доллара. Реальный курс сегодня судя по ценам и тарифам давно за 35 перепрыгнул. А то что власть искуственно сдерживает курс набираясь долгов как собака блох ради того чтобы похвастаться что у нас курс не меняется так ето для меня не показатель
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05.02.2021 11:20 Відповісти
Свистите дальше про иностранных инвесторов. После очередного повышения тарифов на свет, газ, комуналку, а так еж введение новых налогов и пошлин и тд, которое планируется в марте-апреле из Украины побегут не только инвесторы а и те кто просто еще может ходить и ползать
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05.02.2021 11:23 Відповісти
Вы про каких инвесторов речь ведете? Инвестор инвестору рознь. Спекулянты, торгующие ценными государственными бумагами, также инвесторами себя называют.
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05.02.2021 12:13 Відповісти
Смешно! Хорошо, что избрали клоуна, хоть посмеемся.
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05.02.2021 14:38 Відповісти
 
 