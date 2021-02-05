Курс гривні не перевищить 30 за долар США до 2024 року, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Економіка
До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол. за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол. - за песимістичним.
Про це йдеться в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді, інформує Цензор.НЕТ
У гіршому випадку, до кінця 2024 року обмінний курс перетне позначку в 30 грн/дол., а у кращому - не буде більше 29,2 грн/дол. Курс Національного банку на 4 лютого 2021 року становить 27,99 грн/дол. Тобто максимально можлива девальвація не перевищить 7%.
"Значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", - йдеться в прогнозі. У Міністерстві розвитку економіки вважають, що підтримають національну валюту в найближчому майбутньому іноземні інвестиції. Їхній приріст, за оцінками Мінекономрозвитку, залежно від сценарію в 2021 році становитиме 0,5-2 млрд дол., а до 2024 року може досягти 5-5,5 млрд дол.
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к тому времени, же Украине нужно будет много баксов, а где их взять ?
За газ платить ЕС, за свет плптить ЕС, за продукты тоже в валюте берут, не зайчиками же расплачиваются.
И так набрали долгов лет на 50 уже.
многие конторы этим пользуются ставят минималку + премия.
получается все законно, но ЗП то совсем другой величины в итоге.
а ну давай еще и песню про сбитый украинским штурмовиком Боинг затяни
москаль он и в Америке москаль
Давай, пока тебя не забанили нах, на мою тему
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/269#comment_75596911
С удовольствием выслушаю твои разоблачения катрюлеголовых скакунов под американскую музыку!
04-01-2014 року USD - 7.993 грн. за 1 доллар
05-01-2015 року USD - 15.7686 грн. за 1 доллар
06-01-2016 року USD - 23.7837 грн за 1 доллар
04-01-2017 року USD - 26.67 грн. за 1 доллар
04-01-2018 року USD - 27.8905 грн. за 1 доллар
04-01-2019 року USD - 27,5117 грн. за 1 доллар
Ось така коротенька ретроспектива курсу, якщо розмірковувати за Вашими аргументами, мені повинна наштовхнути на висновок, прямі інвестиції від 2,2 до 3,2 млрд. в рік саме й спричинили такий ріст курсу доллара на протязі ціх років. Я вірно Вас розумію? Тобто прямі інвестиції знецінили національну валюту? Чи як мені Ваш допис розуміти?