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"За Майбутнє" і ОПЗЖ - головні прогульники під час 4-ї сесії ВР, - КВУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За підсумками роботи 4 сесії ВРУ, яка тривала з вересня 2020 року по січень 2021 року головними прогульниками стали народні депутати групи "За Майбутнє". В середньому протягом сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи - 36%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

За даними КВУ, низькі показники реєстрації також у народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% депутатів політсили. У депутатів ВО "Батьківщина" показники відвідування на рівні 51%. Вищі результати відвідування в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому засідання відвідували 56% депутатів групи "Довіра" та 58% депутатів "Голосу".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 4 сесії ВР стали народні депутати "Європейської Солідарності" та "Слуги народу". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% депутатів "Європейської Солідарності" та 62% депутатів "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців

"Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою"", - уточнив глава КВУ Олексій Кошель.

"Попри форс-мажорні обставини перелік лідерів та аутсайдерів Ради серед фракцій і груп ВР фактично не змінився. Депутати окремих фракцій та груп ВР безвідповідально ставляться до виконання своїх депутатських обов’язків та ігнорують пленарні засідання, на яких не відбувається принципових для них голосувань", – додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 1122
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05.02.2021 10:49
+4
А этим ребятам зарплата депутата - мелочь на семечки. Майбахам Беня башляет, а у зажоповцев кормушка на Расеи. Инструктажи у шефа важнее чем, протирание штанов в Раде
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 5582
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05.02.2021 10:53
+3
Сцу...коооо! Я хочу посмотреть на ЭТО за 120 грн... да ты в Глово в десят раз больше заработаешь? Кто эти люди? И люди ли это????
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05.02.2021 10:51
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"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 1122
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Сцу...коооо! Я хочу посмотреть на ЭТО за 120 грн... да ты в Глово в десят раз больше заработаешь? Кто эти люди? И люди ли это????
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05.02.2021 10:51 Відповісти
....ХрещЯтик мля...
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05.02.2021 11:17 Відповісти
120 грн за 3 години, жлобяри.
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05.02.2021 11:35 Відповісти
И пойдут. 3 часа пощелкать иплом, а потом в пятницу бухать дешевое пиво где то во дворе с чипсами.
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Отчислить за прогулы и неуспеваемость!
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Вот так эти мрази рыговские и руководили когда были у власти
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Рейтинг конечно он себе подправил конечно, посмотрим чем то все закончится
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05.02.2021 10:51 Відповісти
А этим ребятам зарплата депутата - мелочь на семечки. Майбахам Беня башляет, а у зажоповцев кормушка на Расеи. Инструктажи у шефа важнее чем, протирание штанов в Раде
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 5582
показати весь коментар
05.02.2021 10:53 Відповісти
Они "вакцину" Новичок решают.
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05.02.2021 10:55 Відповісти
Может быть изменить критерии оценки и забить на прогульщиков и тех, кто не выступает с трибуны? Может быть правильнее сделать акцент на качестве законопроектов и отдельной графой вывести конечных бенефициаров от принятого закона?
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05.02.2021 11:01 Відповісти
Некогда им, они о народе думают!
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05.02.2021 11:01 Відповісти
БЮТ - 24 депутата. Ходят 12 с хвостиком
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05.02.2021 12:18 Відповісти
Что, и "вставай страна огромная" не помогает?
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05.02.2021 11:19 Відповісти
Вони Простоквашино дивились.
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05.02.2021 11:35 Відповісти
А зачем им ходить в ВР если они прекрасно справляются с поставленной задачей с помощью телевизора, а именно разжигание межнациональной розни и дестабилизацией страны.
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05.02.2021 12:15 Відповісти
 
 