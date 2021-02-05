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Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим будуть безкоштовно і добровільно вакциновані від COVID-19 в пунктах щеплення, розміщених на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
А где написано что они украинцы? На заборе?
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05.02.2021 11:05
+8
Ага, спутником!
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05.02.2021 11:04
+6
Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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05.02.2021 11:12
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Ага, спутником!
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05.02.2021 11:04 Відповісти
...смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19//

Не смогут! Делать нужно через 21 день, а из луганска выпускают только раз в месяц, так что никак...
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05.02.2021 11:05 Відповісти
Зараз заридаю...
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05.02.2021 11:09 Відповісти
А где написано что они украинцы? На заборе?
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05.02.2021 11:05 Відповісти
У них в паспорте написано. Они точно такие-же украинцы как и все остальные с гражданством Украины. Не их вина, что страна их не защитила и сдала.
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05.02.2021 11:40 Відповісти
на заботе тоже было что-то написано, а бабка потрогала - *****
украинцы они, не защитили их Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9649 а кто по референдумам бегал ПУТЕНВВЕДИ??
кто украинцы Донбасса, те там не живут с 2014го
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05.02.2021 11:46 Відповісти
заборе
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05.02.2021 11:46 Відповісти
Ну расскажи скольких беженцев ты лично у себя поселил? И сколько твои знакомые поселили у себя? Так что вы все в долгу у этих людей и обязаны им по гроб жизни за то, что бросили их.
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05.02.2021 13:25 Відповісти
шо-шо??? я кому-то что-то должнА??? за то, что меня фактически из дому выгнали я еще и должна??? и вообще вопрос - МНЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ХОТЬ КТО-ТО ДАЛ??? Что ты мелешь??? Ты там вообще был и в курсе событий???
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05.02.2021 14:03 Відповісти
граждане и украинцы разные понятия. У них и в роспаспоре написано что они кто? Они предали Украину, не все конечно. Они сами не захотели защитить страну, как сделали это другие. Страна это кто или что по вашему, которая должна защитить? Граждане Украины это состав страны. И кто вам в голову вбил что вас обязаны защищать, когда вы сами этого не хотели и ничего для страны Украина не сделали? Захотели туда не зная куда и попали. А теперь все виноваты в ваших грехах.
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05.02.2021 11:54 Відповісти
Люди всю жизнь платили налоги в том числе на армию и полицию в обязанности которых входит защита своих граждан. Они этого не сделали. По какой причине - это не важно. Кто-то там эахотел, не хотел - какая разница? Завтра вы скажете, что дождик был и ветер. Вооруженной армии с танками и пушками какие-то бабушки помешали? Не смеши. Придумали, блин, отмазочку: бабушки им помешали победить... В крыму тоже бабушки помешали? Ни одного выстрела не сделали, сдали так-же как и Донбасс. Так что вы перед этими людьми в огромном долгу.
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05.02.2021 12:22 Відповісти
Так что вы перед этими людьми в огромном долгу



Пупкін, ти ничого не наплутав? Ось цій лярві я шось винен?

Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6210
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05.02.2021 13:03 Відповісти
вот именно эта милиция -полиция, которым вы платили и предала Украину, осталась на стороне оккупанта. На референдум не только бабушки ходили. Сделали свой выбор. Таких нужно было не спасать а убивать и не одним выстрелом. Но этого не делали так как их идол оккупант стоял за их спинами.
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05.02.2021 13:51 Відповісти
а про бабок с иконами и детьми не полоумные ли старухи под Луганском кидались??? внуков волокли потому, что за детей им 200 грн накидывали!!
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05.02.2021 14:05 Відповісти
Коли країна їх пробувала захистити,вони кидалися під колеса бетеерів,щоб зупинити українських військових,здавали рашистам позиції української армії і добивали українських поранених.Вони зрадники в своїй більшості і Україна їм нічого не винна.
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05.02.2021 11:56 Відповісти
на 99 % там предатели, переобувшиеся в очередной раз МЫЖЕУКРАИНА Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6532
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05.02.2021 14:06 Відповісти
ты невменяемый? на ютубе куча видео как эти граждане гнали нашу армию и с цветами встречали всех этих чеченов бурятов и казачков ! не их вина ? почему же ты их не защитил ?
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05.02.2021 12:02 Відповісти
Тільки перед цим нехай зховають десь кацапські паспорти ці нев,ібенні українці
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05.02.2021 11:10 Відповісти
Пускай у пуцьки новичком вакцинируются с криком "путенвведи"
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05.02.2021 11:12 Відповісти
Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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05.02.2021 11:12 Відповісти
Сорос чипирует Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6347
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05.02.2021 11:16 Відповісти
Всіх в Україні вже провакцинували, тепер можна взятись і за ордло...
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05.02.2021 11:14 Відповісти
Вони хочуть рассєянську вакцину. Не смійте ,мать вашу, їм заважати!
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05.02.2021 11:16 Відповісти
а шо своiх вже провакцiнували
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05.02.2021 11:21 Відповісти
Я военный сбор плачу, херачу за мизерную зарплату, выплачивая налоги, за которые вакцину покупают, а это тварье будет тут бесплатно права качать? Та не, пошли вы на хрен, со своими неподконтрольными.
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05.02.2021 11:24 Відповісти
Ну не гандон, тут склали графік що фіг провакцинуєшся до 2024 року, він ще зрадників збирається вакцинувати, нехай вони тобі зарплату платять.
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05.02.2021 11:27 Відповісти
и вопрос - кого они считают народом Украины? Людей или биомассу в зазеркалье?
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05.02.2021 11:48 Відповісти
Так розумію, яка область швидше заявить про бажання відділитись від України, ту швидше провакцинують?
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05.02.2021 11:29 Відповісти
тю...зачем? их же там уже спутником шыряют...с барского плеча рашки
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05.02.2021 11:29 Відповісти
Что значит бесплатно?Вакцину дают Украине бесплатно,или Украина за ее платит?Если Украина платит,а людям делают бесплатно,то пусть покажут счет,что за вакцину заплатил зеленский,порошенко,ахметоа или еще кто-нибудь.А сли нет такого счета,то за вакцину платим мыЮукраинцы со своих налогов.А напрямую покупаем,или как газ,через прокладку?Аесли через прокладку,то мы переплачиваем,а если еще и дамбас,то спишут наши деньги на мертвые души.Меня не устраивает бесплатная вакцина для ордло.
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05.02.2021 11:30 Відповісти
після того як на пункті пропуску тричи прокричать Крим це Україна, та путин куйло...
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05.02.2021 11:31 Відповісти
За особистий рахунок ляшка, а не платників податків. Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9230
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05.02.2021 11:39 Відповісти
Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3176 Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 252
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05.02.2021 11:42 Відповісти
праально, пфайцер в донецк, китайскую бурду в киев
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05.02.2021 12:08 Відповісти
А ещё они могут стать космонавтами и ещё много чего.
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05.02.2021 12:34 Відповісти
Давайте, вакцинируйте! А то им, невакцинированным, несподручно в наших солдат стрелять. Вы вообще кукухой поехали?
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05.02.2021 12:52 Відповісти
Пока прийдет вакцина в Украину, они там все перевакцинируются.
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05.02.2021 13:02 Відповісти
О! ещё один ворюга и брехун , как Степанов и зеленский!! Чем вакцинировать собираешься?? Своей мочой??
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05.02.2021 13:30 Відповісти
 
 