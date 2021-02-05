Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За його словами, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим будуть безкоштовно і добровільно вакциновані від COVID-19 в пунктах щеплення, розміщених на підконтрольній Україні території.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Не смогут! Делать нужно через 21 день, а из луганска выпускают только раз в месяц, так что никак...
украинцы они, не защитили их а кто по референдумам бегал ПУТЕНВВЕДИ??
кто украинцы Донбасса, те там не живут с 2014го
Пупкін, ти ничого не наплутав? Ось цій лярві я шось винен?