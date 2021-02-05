Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського та РНБО запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш".

Про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю президента Зеленського та Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією - запровадити санкції проти власників ще двох рупорів Кремля: телеканалів "Інтер" та "Наш"! Геть путінську пропаганду з українського інформаційного простору!" - зазначає Ярош.

Раніше Ярош також підтримав санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Учора, 4 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" відбулася акція протесту з вимогою закрити телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua