Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського та РНБО запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш".
Про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаю президента Зеленського та Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією - запровадити санкції проти власників ще двох рупорів Кремля: телеканалів "Інтер" та "Наш"! Геть путінську пропаганду з українського інформаційного простору!" - зазначає Ярош.
Раніше Ярош також підтримав санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Учора, 4 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" відбулася акція протесту з вимогою закрити телеканал.
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А скажы на милость, почему к обвинениям, которые выдвигаешь ТЫ, искать доказательства должен Я?
Ложкой ты пользуешься исключительно в столовке, а вот дома - по настоящему, срёшь в свою тарелку и ешь ногами!
Порохобандерівець
Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
05.02.2021 07:23
Так давайте закроем населению интернет , что бы Путин не пришел и будем жить при свечах, пусть хоть ветераны нормально могут зарабатывать, учителя, медики, а тогда и пенсии подтянутся и уровень жизни, а тогда и Крым и Донбасс в Украину вернется и ни какой Путин не зайдет.
нет. я не призываю вводить санкции против врагов Украини
я призываю их физически уничтожать, как на войне
лишать украинского гражданства, права голоса и гнать с украинской земли к ****** матери