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Медведчук (1324) протест (2250) санкції (6853) Козак (115) Ярош (177)

Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закликаю запровадити санкції проти телеканалів

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського та РНБО запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш".

Про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю президента Зеленського та Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією - запровадити санкції проти власників ще двох рупорів Кремля: телеканалів "Інтер" та "Наш"! Геть путінську пропаганду з українського інформаційного простору!" - зазначає Ярош.

Раніше Ярош також підтримав санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Учора, 4 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" відбулася акція протесту з вимогою закрити телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Включил случайно на НГ Интер, я думал я попал во времена своего детства... Там реально ещё СССР....
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05.02.2021 11:05
+27
Да, сам случайно попадаю иногда, а там - концерты Серова, Леонтьева... Чуть не вырвало.
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05.02.2021 11:06
+21
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Д.Чекалкін
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05.02.2021 11:13
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Ярош геноцидить вату. Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 9715
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05.02.2021 11:37 Відповісти
Інтер не лише закрити треба, а треба його власника притягнути до кримінальної відповідальності за сприяння російським окупантам в окупації Росією Криму і донбасу.
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05.02.2021 11:42 Відповісти
Там тоже кацапня на вентилятор накидывает?😮
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05.02.2021 11:48 Відповісти
а ви його не дивіться.
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Те, що прибили ведмедчукові шлакоканали - це правильно. Те, що вимагається прибити гівно-інтер і "наш" - добре. Але чому всі хором забули про ахмедівську "уРКаїну"? Чи, може, вона більше не ватна?
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05.02.2021 12:01 Відповісти
По чесному - то всі вони говняні наші канали телебачення . кожний з них обслуговує свого олігарха і транслює його бачення подій . просто ці активно критикували зелених і їх політику в усіх сферахі тарифи і т.д. . а зеля не любить як його найвеличнішого критикують . а тут така нагода трапилась . правда невідомо як надовго їх закрили .нехотілось би щоб вони відсудили бабло. але зелені що не зроблять . то все через ж...у . так що не сильно радійте
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05.02.2021 12:01 Відповісти
Сперва нужно нарыть юридическое обоснование...
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05.02.2021 12:03 Відповісти
10 тысяч погибших , отобранные территории, беспрерывная гибридная военая агрессия. И все это при поддержке известных кацапских СМИ. Еще нужны доказтельства.?
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05.02.2021 12:06 Відповісти
Децкий сад. Общие соображения не могут служить доказательством в суде. Для начала назови закон, который нарушен.
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05.02.2021 12:13 Відповісти
Вы юрист вы ищите, но кацапскую размазню где ваши доказтельства не надо тут транслировать. Доказательства российской агрессии есть, хотя бы Белингката и их НЕМЕРЕННО!
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05.02.2021 12:44 Відповісти
Децкий сад. Опять общая болтовня. При чём тут агрессия к телеканалам?
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06.02.2021 12:10 Відповісти
"Децкий сад" очеред\ной вместо аргументов,. Вы юрист или имбецил?. Слабо самому как взрослый, без папы, нарыть связи между российской агрессией военной и информационной?. Все вам рзжевать надо, учись думать сам.
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08.02.2021 07:27 Відповісти
Децкий сад продолжает зажигать огни!
А скажы на милость, почему к обвинениям, которые выдвигаешь ТЫ, искать доказательства должен Я?
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08.02.2021 11:24 Відповісти
Хамло ты чего растыкалось тут. Мало того что дурак, реально ж дурак - попутал правила поведения в суде и на форме. Так и еще и хамишь. ВОзьму тебя на карандаш имбецил.
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09.02.2021 19:44 Відповісти
Дорогой Бутан, я понял тваю глубокую мысль!
Ложкой ты пользуешься исключительно в столовке, а вот дома - по настоящему, срёшь в свою тарелку и ешь ногами!
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Есть канальчик, небольшой, не знаю как по всей Украине но в Киеве он есть , под названием - " рабинович TV" и да,да именно тот рабинович. Не забудьте.
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05.02.2021 12:06 Відповісти
Да ,еще надо Г+Г прикрыть.Там у медведчука 25%.
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Щось Ярош довго спить!
Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 6341 Порохобандерівець

Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
05.02.2021 07:23
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05.02.2021 12:29 Відповісти
Ни кчему закрытие каналов не приведет, в стране идет тоталньное обнищание населения на фоне отстранения его предпринимательской деятельностью, в Европе например чуть ли не поджопниками выганяют заниматься бизнесом, что бы не сидели на социале и платили налоги для э ого созданы все условия,-кредиты по 2% под предпр нимательство не вопрос, в Украине депозиты в валюте под 2%, почему не организовать работу пусть через фондовый рынок или сделать конкуренцию среди банков, что бы кредиты были по 3%, но это надо не красть с бюджета чиновникам ,отмывая % под 12-18.какой бизнес заработает если он должен отдавать 15-20%, сколько ему надо зарабатывать, когда рентабельность оперативной прибыли компании aple самой дорогой компании в мире до уплаты налогов, амортизации и % по кредиту 25% и если о дать как в Украине 18% за кредит то , что останется предпринимателю после амортизации и уплаты налогов 28 - пусть 13% кредит средняя ставка ОВГЗ , амортизация занимает примерно 3% от оборота значит примерно 10% от прибыли aple получается 28 - 13 -10 = 5% из которых надо уплатить налог на прибыль 18% , остается 4%, когда за кредит минимум 13, кака экономика в Украинебудет работать ее специально власть ращрушает, в погоне за активами, что бы их приватизировать и нанимать батраков не за зарплату, как в Европе, а за копейки, так и в бюджете заберут на откаты, так, что бы населению не досталось ни на образование ни на медицину ни на пенсии, а если ОПЗЖ и другие при Януковиче украли 35 миллиардов то верните их бюддет ,сами не воруйте и народ их переизберет и каналы не надо закрывать.К примеру в Украине 300 тыс.ветеранов почему не дать им в оренду к 2 га по 15 га Земли, пусть по 10 организовать обучение , кооперативы в целью производства и переработки сельхоз продукции, что бы просто не сырье продавать теряя прибыль, а и перерабатывать в растительное масло, консервы , джемы, сахар, спирт и многое другое требующееся на рынке, там пойдут заказы на линии переработки инжинерам, програмистам, но власти надо создавать условия , а не продавать Землю, вырубывать леса и отмывать бюджет, тогда и чиновники свое вознаграждение будут получать по европейским меркам заслужино, так нет надо все украсть и страну развалить.
Так давайте закроем населению интернет , что бы Путин не пришел и будем жить при свечах, пусть хоть ветераны нормально могут зарабатывать, учителя, медики, а тогда и пенсии подтянутся и уровень жизни, а тогда и Крым и Донбасс в Украину вернется и ни какой Путин не зайдет.
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05.02.2021 12:35 Відповісти
Автор точно не троль. Але важко читати
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Предлагаю принять закон: "Закрывать каналы за публикацию ложной информации или невыполненных обещалок политиков"!
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05.02.2021 12:43 Відповісти
Бак ту ЮССА ? оставим 2 канала Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 1349
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05.02.2021 13:01 Відповісти
Тогда Зеленскому-старшему вообще нечего будет смотреть.
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05.02.2021 13:02 Відповісти
..для чого РЕАнімувати цього СЕКсотА . іди .. продовжуй "чиситити" ..шо там в тебе ще залишилось ...
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05.02.2021 13:04 Відповісти
Нема правди в каналах ТБ, бо вони всі олігархічні. Треба Громадське ТБ розвивати.
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05.02.2021 13:29 Відповісти
100% підтримую . Помийки рашистських халуїв треба ліквідовувати .
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05.02.2021 13:39 Відповісти
Однозначно закривати. Інтер - це повний совок.Реально тошнить!
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05.02.2021 13:42 Відповісти
этот чувак уже закончил чистить пулемет?
нет. я не призываю вводить санкции против врагов Украини
я призываю их физически уничтожать, как на войне
лишать украинского гражданства, права голоса и гнать с украинской земли к ****** матери
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05.02.2021 13:47 Відповісти
Давно надо было.
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05.02.2021 13:57 Відповісти
Підтримую Д.Яроша від цих пропагодистів кремля треба звільнятись.
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05.02.2021 14:03 Відповісти
Давно цей інтер пора закрити! Кацапська радянщина.
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05.02.2021 16:23 Відповісти
Для неадекватных - и при чём издеся Пётр Алексеевич?
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05.02.2021 18:21 Відповісти
Давно час, але де СБУ?- по ринках шастає???
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05.02.2021 19:01 Відповісти
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