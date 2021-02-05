Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ "накрила" агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
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Контррозвідники СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, що діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться пресслужба СБУ.
Так, СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.
Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".
Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.
Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.
Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. дол. США.
У ході проведення обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.
Інфографіка: сайт СБУ
Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.
Заходи з викриття агентурної мережі здійснювались та тривають під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Байден всіх дістав.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
Источник: https://censor.net/ru/v3246172
Не нынешних, а бывшего.
То есть, он был настоящим врагом для кремлядей.
Даже с ретушью видно, что летим им немало.
"В свое время, выпускниками училища были: генералы Панфилов и Ватутин, министры обороны Украины и Беларуси, Владимир Резун (ныне писатель Виктор Суворов),
беглый экс-нардеп Александр Онищенко, один из фигурантов дела по сбитому над Донбассом малайзийскому Боингу, якобы «отравитель» президента Ющенко и многие другие.
Выпускники училища были везде, где воевал СССР, участвовали в конфликтах в бывших республиках Союза, а сейчас даже находятся по обе стороны ситуации на Востоке Украины…"
А то ведь назначили даунбассовской террористке, убившей по заданию ФСБ полковника СБУ Хараберюша, какой-то до идиотизма ничтожно малый срок 11 лет вместо пожизненного. И это в стране, которая ведёт освободительную войну против агрессора, имеющего огромное превосходства в силах и средствах.
В любой европейской стране даже в условиях мирного времени террористов приговаривают всегда к пожизненному заключению с отсидкой в спецблоках карцерного типа и в условиях строжайшей изоляции.
Не надо верить в сказки о том, что в тюрьмах Западной Европы опасные преступник живут в шикарных камерах, в шикарных тюрьмах с бассейнами и фитнесс-центрами. Такие условия существуют только в Швеции.
А большие нигде в ЕС такой идиотской практики, к счастью, нет. Террористы, осужденные к пожизненному заключению во Франции, отбывают своё заключение в спецблоках усиленного режима в старинных тюрьмах сто стенами полутораметровой толщины и 6-ти метровыми заборами с колючей проволокой: из всей "роскоши" у них только душ и телевизор. А так в общем-то можно считать, что они заживо похоронены в каменных мешках пока не сдохнут.
Дебилы Зеленые, поменяйте уголовное и уголовно-процессуальное законодательство!..
Сделайте так, что бы судья, по статям "госизмена" и "тероризм" не имел возможность что-то вымутить в пользу обвиняемых..
наказание и меры пресечения по таким статьям должны быть однозначны!
Деньги? Ха-ха. Посмотрите как они живут, сравните с судьями, таможенниками ...
Надо уведомить Совет Европы о временном приостановлении обязательств Украины по Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод по статье "право на жизнь", внести резко изменения в Конституцию и Уголовный кодекс и на период до деоккупации всех украинских земель, включая АР Крым и г. Севастополь восстановить смертную казнь за государственную измену, диверсии, агрессию против Украины, посягательство на территориальную целостность, военные преступления лиц, воюющих против ВС Украины и так далее.
Чтобы каждое падло знало, что за такую фигню, как "сбивать самолёты", "попытка похищения командуующего ООС" будет следствие длинной в неделю, суд длинной в 3 недели (каждая инстанция) и к стенке.
Тогда будут думать. А так - обещают 100 тыс. долларов. Может не попадусь. А если попадусь, то эти цивилизованные, причинное место на копейки на допросах резать не будут (чай не москали), а потом путин меня обменяет . . . Вот такая логика у "граждан Украины". Суки . . . Против твоей страны воюют, а ты же и помогаешь . . . Ублюдки. К стенке, однозначно.
И за поездки в Кремль к путину - медведеву и Ко. - тоже. Приравнивать несанкционированные Президентом / Премьером / главами МИД или СБУ (письменно) встречи с официальнымт лицами россии к госизмене и к стенке. Привет всей фракции ОПЗЖ . . .
Гарна новина.
Это тот самый Лунев, который 20 мая во время представления родов войск украинской армии верховному главнокомандующему Зеленскому не отдал ему честь.
А Зеленский злопамятный.
враг не дремлет.
Карфаген должен быть разрушен.