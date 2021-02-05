Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ "накрила" агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Контррозвідники СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, що діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться пресслужба СБУ.

Так, СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

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Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. дол. США.

У ході проведення обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.

Інфографіка: сайт СБУ

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.

Заходи з викриття агентурної мережі здійснювались та тривають під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.