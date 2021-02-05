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СБУ (10050) ФСБ (1346) вербування (193)

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ "накрила" агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, що діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться пресслужба СБУ.

Так, СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 01

Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 02

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 03

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. дол. США.

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 04

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 05

У ході проведення обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.

Готувалося викрадення екскомандувача ССО Луньова: контррозвідка СБУ накрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники 06

Інфографіка: сайт СБУ

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.

Заходи з викриття агентурної мережі здійснювались та тривають під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Це ж як заворушкались....
Байден всіх дістав.
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05.02.2021 11:18
+47
Ты смотри, похоже, задница младшего лейтенанта тоже что-то почувствовала!
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
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05.02.2021 11:19
+41
Афіцери-патріоти !Провірьте ВСІХ вищих керівників розвідки,сбу, ОП. ВР ЗСУ--там сидять найбільші зрадникі України і агенти фсб.
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05.02.2021 11:23
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Це ж як заворушкались....
Байден всіх дістав.
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05.02.2021 11:18 Відповісти
..или не Гарри Трумэн..
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05.02.2021 11:35 Відповісти
Таки дістав. Змушені прибирати свідків.
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05.02.2021 13:15 Відповісти
Вот интересно, почему у педроботов и кацапов одинаковая риторика о, якобы, влиянии Байдена на последние события в Украине? Совпадение? Не думаю! Работают по одним и тем же методикам, разработанным в одном центре, находящемся в кацапстане!
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков террористического Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Госдеп и 46-й Президент США не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на дряхлеющего Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок может стать строительство военных баз НАТО в Очакове, Бердянске и в порту Южном, а также эмбарго на покупку российских углеводородов.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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05.02.2021 16:45 Відповісти
В Парламент - босиком.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
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05.02.2021 16:44 Відповісти
А МОЖЕ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ ПЛІВОК НЕСКОРОМНОГО.
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05.02.2021 20:56 Відповісти
+++
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05.02.2021 21:53 Відповісти
Ты смотри, похоже, задница младшего лейтенанта тоже что-то почувствовала!
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
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05.02.2021 11:19 Відповісти
Лишь бы был результат, пусть хоть кем будет, лишь бы с головой дружил и совесть имел.
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Не, ну эта оголтелая русофобия перешла уже все границы и берега!!! Х😠
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05.02.2021 11:20 Відповісти
русофобствующие молодчики
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06.02.2021 06:46 Відповісти
Афіцери-патріоти !Провірьте ВСІХ вищих керівників розвідки,сбу, ОП. ВР ЗСУ--там сидять найбільші зрадникі України і агенти фсб.
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05.02.2021 11:23 Відповісти
Всіх окрім Бубачки. Він білий та пухнастий.
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05.02.2021 11:24 Відповісти
Він НЕ офіцер....
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05.02.2021 13:55 Відповісти
и комбригов боевых бригад
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05.02.2021 11:26 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает!
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05.02.2021 11:23 Відповісти
смотрите карту - шпионско-диверсионные действия по середине Украины, чтоб продолжить хрень с Новоотсосией.
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05.02.2021 11:23 Відповісти
"Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из БЫВШИХ командующих Сил специальных операций."

Источник: https://censor.net/ru/v3246172

Не нынешних, а бывшего.
То есть, он был настоящим врагом для кремлядей.
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05.02.2021 11:25 Відповісти
И как давно эти спецназовцы стали бывшими?
Даже с ретушью видно, что летим им немало.
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05.02.2021 11:33 Відповісти
украинские военные готовятся к вступлению в НАТО)) и среди не бывших всякого состава есть много *патриотов* готовых за деньги продать малые и большие секреты)) вот поэтому и никогда не сбудется эта нормальная мечта))
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05.02.2021 14:43 Відповісти
Может это Лунева хотели похитить? У меня других вариантов нет. "Игорь Лунев стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016-го). В ноябре 2018 года он попал под санкции России. Также Лунев запомнился тем, что не отдал честь Зеленскому во время инаугурации". Другим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Григория Галагана.
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05.02.2021 13:59 Відповісти
похоже что речь о Луневе
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05.02.2021 14:10 Відповісти
Вам не вгодиш ... Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 2854
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05.02.2021 12:03 Відповісти
***** тваво настораживает? Или оно из бункера не вылезает
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05.02.2021 12:23 Відповісти
Ось скільки лаптєагентури на сьомому році війни, а довбні верещать чому Пастор здав Крим в 14 році.
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05.02.2021 11:27 Відповісти
а дайте вгадаю, шо за боєвоє брацтво... ці вилупки - з Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, воно ж Києвская развєдшкола - "Вимпєл"..?
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05.02.2021 11:28 Відповісти
читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
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05.02.2021 11:32 Відповісти
О, і кобиловод Онищенко навіть там навчався.

"В свое время, выпускниками училища были: генералы Панфилов и Ватутин, министры обороны Украины и Беларуси, Владимир Резун (ныне писатель Виктор Суворов),
беглый экс-нардеп Александр Онищенко, один из фигурантов дела по сбитому над Донбассом малайзийскому Боингу, якобы «отравитель» президента Ющенко и многие другие.

Выпускники училища были везде, где воевал СССР, участвовали в конфликтах в бывших республиках Союза, а сейчас даже находятся по обе стороны ситуации на Востоке Украины…"
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05.02.2021 11:36 Відповісти
100% . Не знаю як зараз , а раніше - то був гадючник ще той . "Кузніца кадров" , під патронатом кацапської спецури . Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 9398 .
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05.02.2021 11:38 Відповісти
Эти агенты из бывших спецназовцев - типичные совковые манкурты, утратившие национальное самосознание и совесть, продавшиеся за чечевичную похлёбку Московской Орде. Важно, чтобы суды не назначили бы им наказание за терроризм и государственную измену в виде смешных сроков 6 и 8 лет.

А то ведь назначили даунбассовской террористке, убившей по заданию ФСБ полковника СБУ Хараберюша, какой-то до идиотизма ничтожно малый срок 11 лет вместо пожизненного. И это в стране, которая ведёт освободительную войну против агрессора, имеющего огромное превосходства в силах и средствах.
В любой европейской стране даже в условиях мирного времени террористов приговаривают всегда к пожизненному заключению с отсидкой в спецблоках карцерного типа и в условиях строжайшей изоляции.

Не надо верить в сказки о том, что в тюрьмах Западной Европы опасные преступник живут в шикарных камерах, в шикарных тюрьмах с бассейнами и фитнесс-центрами. Такие условия существуют только в Швеции.
А большие нигде в ЕС такой идиотской практики, к счастью, нет. Террористы, осужденные к пожизненному заключению во Франции, отбывают своё заключение в спецблоках усиленного режима в старинных тюрьмах сто стенами полутораметровой толщины и 6-ти метровыми заборами с колючей проволокой: из всей "роскоши" у них только душ и телевизор. А так в общем-то можно считать, что они заживо похоронены в каменных мешках пока не сдохнут.
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05.02.2021 21:17 Відповісти
Та терористка давно помилувана Зеленським і живе в Москві.
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06.02.2021 01:02 Відповісти
И какой смысл ловить агентов ФСБ, если наши блд суды их через некоторое время тупо отпустят на ночной арест домой в *********?!..
Дебилы Зеленые, поменяйте уголовное и уголовно-процессуальное законодательство!..
Сделайте так, что бы судья, по статям "госизмена" и "тероризм" не имел возможность что-то вымутить в пользу обвиняемых..
наказание и меры пресечения по таким статьям должны быть однозначны!
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05.02.2021 11:30 Відповісти
А чего ж ***** за пять лет так и не поменял? Значит был его интерес!
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05.02.2021 14:28 Відповісти
Пєдро - торговец, ждал хорошою цену
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05.02.2021 16:26 Відповісти
мы все ждали твой коммент((.. что бы ты вылупился из яица и что-то там пукнул в лужу!..
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05.02.2021 22:35 Відповісти
Серед завербованиж кацами були наші спецназівці розвідки? Вони вояки чи торговці? мля....слів нема
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05.02.2021 11:34 Відповісти
Так а де развєдчіца лєнка попєрдоліла 15 тищ рублєй? Її взяли також чи ні?
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05.02.2021 11:38 Відповісти
Синім кольором позначені основні райони військового удару кацапів, з метою розділення України.
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05.02.2021 11:40 Відповісти
Гарна новина. Обычно СБУ ловит бомжей с листовками, ржавыми гранотометами и чуть не с трехлинейками в гаражах, а тут реальные "кроты". Вот как наше начальство все таки любит угождать еще большому начальству. Появился крутой менеждер дядя Байден, с не менее крутым помощником фанатичным Блинекеном и наше начальство ж..пой почуяло смену ветра. И начали сразу стали ловить реальных кацапских шпионов. Люблю дядей Б$Б, и тети у них тоже хорошие)
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05.02.2021 11:41 Відповісти
а в Николаеве некоторые плачут о русском языке и медведчуковских каналах...
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05.02.2021 11:42 Відповісти
На палю Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 7150
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05.02.2021 11:54 Відповісти
И уже сколько лет эта сволота жирует на шее украинского народа, ничего не делая для страны, а наоборот, только вредили, посадить их в старые совковые камеры, держать на корме для свиней и обязательно физически полезный труд
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05.02.2021 12:01 Відповісти
Что заставляет наших людей "работать" на ФСБ, предавать свою Родину ?
Деньги? Ха-ха. Посмотрите как они живут, сравните с судьями, таможенниками ...
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05.02.2021 12:40 Відповісти
Всех этих "бывших", которые дрочат на портрет тупина со сталиным, недочистили в 14-м явно. Сейчас приходится поодиночке вылавливать и стерилизовать.
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05.02.2021 13:00 Відповісти
Щось не віриться мені в цю маячню
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05.02.2021 13:09 Відповісти
На історії барона Мюнгаузена дуже схоже.
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05.02.2021 13:18 Відповісти
У СБУ траур. Заставили работать.
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05.02.2021 13:33 Відповісти
Потому что знают, что им особо ничего не будет, а под давлением русских наши их потом обменяют на заложников, которых россия нахапает в режиме "кого попало".

Надо уведомить Совет Европы о временном приостановлении обязательств Украины по Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод по статье "право на жизнь", внести резко изменения в Конституцию и Уголовный кодекс и на период до деоккупации всех украинских земель, включая АР Крым и г. Севастополь восстановить смертную казнь за государственную измену, диверсии, агрессию против Украины, посягательство на территориальную целостность, военные преступления лиц, воюющих против ВС Украины и так далее.
Чтобы каждое падло знало, что за такую фигню, как "сбивать самолёты", "попытка похищения командуующего ООС" будет следствие длинной в неделю, суд длинной в 3 недели (каждая инстанция) и к стенке.

Тогда будут думать. А так - обещают 100 тыс. долларов. Может не попадусь. А если попадусь, то эти цивилизованные, причинное место на копейки на допросах резать не будут (чай не москали), а потом путин меня обменяет . . . Вот такая логика у "граждан Украины". Суки . . . Против твоей страны воюют, а ты же и помогаешь . . . Ублюдки. К стенке, однозначно.
И за поездки в Кремль к путину - медведеву и Ко. - тоже. Приравнивать несанкционированные Президентом / Премьером / главами МИД или СБУ (письменно) встречи с официальнымт лицами россии к госизмене и к стенке. Привет всей фракции ОПЗЖ . . .
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05.02.2021 14:02 Відповісти
Підготовка викрадення екскомандувача ССО за $100 тис. і диверсії: контррозвідка СБУ "накрила" агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники - Цензор.НЕТ 5612
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05.02.2021 14:06 Відповісти
Знов радість стала, яка не бувала.

Гарна новина.
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05.02.2021 14:31 Відповісти
допанькались с ОПЗЖовцами и Расеей.
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05.02.2021 18:38 Відповісти
Таких мереж десятки в України,як не сотні..... Вітаю що зайнялись всією цією нечистю....Старайтесь їх на місці "ліквідовувати", агентурні суди і проквурори... розвалять справи і відпустять....
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05.02.2021 14:49 Відповісти
сильно рьяно СБУ начало работать.Не сильно верю я в этот пафосный героизм.ребята отвлеклись от основной работы-крышевать таможню и бизнесменов
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05.02.2021 14:51 Відповісти
Бывший командующий ССО - Игорь Лунев.
Это тот самый Лунев, который 20 мая во время представления родов войск украинской армии верховному главнокомандующему Зеленскому не отдал ему честь.

А Зеленский злопамятный.
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05.02.2021 15:15 Відповісти
а у слуг народа это одна из базовых отличительных черт характера..
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05.02.2021 17:10 Відповісти
Именно по причине того, что Зеленский злопамятный, СБУ, которой руководит дружбан Зеленского, ловит покушавшихся на Лунева? Л - логика....
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06.02.2021 00:45 Відповісти
А ЦЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ НІЖ ЗРАДА. ЗА ЦЕ ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН УВЯЗНЕННЯ БЕЗ ПРАВА ПОМИЛУВАННЯ АБО СТРАТА ЗА ПОРУШЕННЯ КЛЯТВИ.
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05.02.2021 16:02 Відповісти
а чего не ватноголового тарана или хомчака??? а ну да они же свои......
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05.02.2021 16:36 Відповісти
А скільки ще таких виродків-зрадників не розкрито...
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05.02.2021 18:13 Відповісти
ну я эту краснопагонную свору хорошо запомнил по киевской гарнизонной гауптвахте , в ноябре 79 го , вышколенные кровопивушки были ...
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05.02.2021 18:18 Відповісти
--- Нам ХЛІБА й ВИДОВИЩ ! Перше різко подорощало. а друге ЗЕ--чудило нам влаштує --на те ж він і клоун .../у постановці відосиків він знає толк.../ Так розіграють. що і сам Байден повіре... Просто українці уявлення НЕ мають настільки потужна й масова агентура ліліпутіна на теренах України.../починаючи від гундяївських попиків. мінтури. суддів. СБУі завершуючи прокурорами всих рангів....Думаю : співвідношення : 1: 30. на одного .генетично---- проукраїнського. до 30 завуальованих/ .на полном довольствовании /.пропутінських агентяр... Так що без тотальної люстрації. оприлюднення касти законсервованих стукачів-- козачків --годі й надіятися на якесь покращення !!!
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05.02.2021 18:30 Відповісти
молодцы.
враг не дремлет.
Карфаген должен быть разрушен.
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05.02.2021 19:24 Відповісти
та че мелочиться, признавались бы сразу, шо хотели выкрасть лучшую драгоценность украины - зелю, хотя, думается, це сокровище ни здесь дром не нать, ни там с деньгами не нать, так шо усе дуже серьезно
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05.02.2021 21:16 Відповісти
Честь и слава контрразведке !
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05.02.2021 21:45 Відповісти
Поправка: ГРУ ГШ вербує для таких цілей агентів. Але не принципово.
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06.02.2021 04:26 Відповісти
Це ще "дрібнота" на кшалт "він стояв на блокпосту". Вище і глибше треба "копати". Ті "поклади" вже на поверхню так і просяться.
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06.02.2021 08:38 Відповісти
Відловили всіх? На Майдан і руки поодрубувати наХ..., потім голови!
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06.02.2021 11:19 Відповісти
 
 