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"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Комісія з ТЕБ та НС запровадить "червоний" рівень епідемічної небезпеки в регіоні, якщо буде завантажено 65% ліжок із киснем.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є чітке розуміння і стратегія на майбутнє, яка передбачатиме загальні протиепідемічні правила для країни. Окрім них, залежно від зміни ситуації в конкретній області впроваджуватимуть локальні обмеження. Наприклад, якщо навантаження на медичну систему збільшуватиметься такими темпами, які можуть призвести до колапсу, у такому разі на території регіону вводитиметься "червоний" рівень епіднебезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження", - сказав він.

"Наприклад, якщо 65% ліжок із киснем буде завантажено або буде зростання більш ніж 50% кількості госпіталізованих протягом семи днів - за таких умов комісія з питань ТЕБ та НС запроваджуватиме жорсткі карантинні обмеження на території області до моменту стабілізації ситуації", - додав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із грудня по лютий тижнева кількість хворих на COVID-19 знизилася втричі, - Степанов. ВIДЕО

Степанов також наголосив, що жорсткі карантинні обмеження вже дали результат.

"Головної мети на цьому етапі боротьби з пандемією досягнуто - Україна розташовується на 34-му місці в Європі за рівнем смертності. Це результат, зокрема, карантинних заходів. Результат жорсткого карантину можна спостерігати вже зараз - кілька тижнів скорочується кількість хворих порівняно з кожним наступним тижнем, ця інформація підтверджується цифрами - у перший тиждень грудня було 89 тис. нових випадків, за минулий тиждень лише 27 тис. випадків", - сказав він.

Міністр додав, що нині 66,848 тис. ліжок виділено для лікування пацієнтів із COVID-19, понад 56 тис. забезпечені киснем.

Автор: Наталя Джума
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05.02.2021 11:22 Відповісти
Меня интересует аопрос,Украина напрямую закупает,или через прокладку вакцину?Кто платит за вакцину?
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05.02.2021 11:31 Відповісти
тот кто платит всегда - налогоплатуны же)
да еще и впарят за деньги эти вакцины(( дважды заплатим то есть.
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05.02.2021 11:33 Відповісти
Вот именно.Нпдо,чтобы Юля занялась этим вопросом.
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05.02.2021 11:34 Відповісти
а, понял, Терафлю чет там она закупала, да так закупала шо аж живет в арендуемой хате(правда хата в 20 раз больше чем у Меркель) не может дышать аж - все о благе страны печется. Лазаренко в шоке прям)
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05.02.2021 11:39 Відповісти
Она для таких как ты покупала,чтоб не сдохли от болячки.
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05.02.2021 11:45 Відповісти
ну ага, а такие как вы, посмотрев фото в инвалидной колясочке с отакенными каблуками делает вот так:
"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6446
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05.02.2021 11:52 Відповісти
На то она и женщина,чтобы каблуки носить,а ей там было не сладко.Но Юля с яйцами,луценко просил помилования,а Тимошенко нет.А ты так низко летаешь,каблуки вспомнил.
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05.02.2021 12:02 Відповісти
ой оставьте. мы многого не знаем. если за ЮВТ даже Путин Овоща прессовал, то ей помилования просить равно "ага, значит таки виноватая(я)"
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05.02.2021 12:09 Відповісти
"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута - Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Источник: https://censor.net/ru/n3246176\\\\\\\\\\

Стебанов, а чего же из Германии и Франции сюда не едут толпы медиков - "перенимать опыт"?
Возможно ты - как выше написали в коменте?
Учти, за такое мона "гореть вечно".... да, жаль шо министр не я, так как "гореть" - потом, а бабло мона рубить прямо сейчас "Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при стремительном росте заболеваемости или 65% загруженности коек с кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4852
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05.02.2021 11:32 Відповісти
 
 