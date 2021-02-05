"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов
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Комісія з ТЕБ та НС запровадить "червоний" рівень епідемічної небезпеки в регіоні, якщо буде завантажено 65% ліжок із киснем.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас є чітке розуміння і стратегія на майбутнє, яка передбачатиме загальні протиепідемічні правила для країни. Окрім них, залежно від зміни ситуації в конкретній області впроваджуватимуть локальні обмеження. Наприклад, якщо навантаження на медичну систему збільшуватиметься такими темпами, які можуть призвести до колапсу, у такому разі на території регіону вводитиметься "червоний" рівень епіднебезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження", - сказав він.
"Наприклад, якщо 65% ліжок із киснем буде завантажено або буде зростання більш ніж 50% кількості госпіталізованих протягом семи днів - за таких умов комісія з питань ТЕБ та НС запроваджуватиме жорсткі карантинні обмеження на території області до моменту стабілізації ситуації", - додав міністр.
Степанов також наголосив, що жорсткі карантинні обмеження вже дали результат.
"Головної мети на цьому етапі боротьби з пандемією досягнуто - Україна розташовується на 34-му місці в Європі за рівнем смертності. Це результат, зокрема, карантинних заходів. Результат жорсткого карантину можна спостерігати вже зараз - кілька тижнів скорочується кількість хворих порівняно з кожним наступним тижнем, ця інформація підтверджується цифрами - у перший тиждень грудня було 89 тис. нових випадків, за минулий тиждень лише 27 тис. випадків", - сказав він.
Міністр додав, що нині 66,848 тис. ліжок виділено для лікування пацієнтів із COVID-19, понад 56 тис. забезпечені киснем.
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да еще и впарят за деньги эти вакцины(( дважды заплатим то есть.
Стебанов, а чего же из Германии и Франции сюда не едут толпы медиков - "перенимать опыт"?
Возможно ты - как выше написали в коменте?
Учти, за такое мона "гореть вечно".... да, жаль шо министр не я, так как "гореть" - потом, а бабло мона рубить прямо сейчас