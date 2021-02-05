МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки не дуже готові вакцинуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Степанов заявив у ході години запитань до уряду.

"Майже 21 млн - ті чотири етапи, ті громадяни, які перебувають у групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", - підкреслив міністр.

Глава МОЗ підкреслив, що зараз безкоштовно вакцинуватися готові менше 50% населення України.

"Є проблема - кількість людей, яка готова до вакцинації. Я думаю, що ви бачили цифри соціологічних досліджень, на сьогодні майже 43-45% людей, які готові до безкоштовної вакцинації", - сказав Степанов.

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