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МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки не дуже готові вакцинуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Степанов заявив у ході години запитань до уряду.

"Майже 21 млн - ті чотири етапи, ті громадяни, які перебувають у групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", - підкреслив міністр.

Глава МОЗ підкреслив, що зараз безкоштовно вакцинуватися готові менше 50% населення України.

"Є проблема - кількість людей, яка готова до вакцинації. Я думаю, що ви бачили цифри соціологічних досліджень, на сьогодні майже 43-45% людей, які готові до безкоштовної вакцинації", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
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05.02.2021 11:41
+3
Давайте посчитаем.

Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
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05.02.2021 11:50
+1
смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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05.02.2021 11:40
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смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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05.02.2021 11:40 Відповісти
Рисковый ты, просить совета у дебила
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05.02.2021 11:43 Відповісти
Эфективность вакцины 50% - это типа можете заболеть после нее ,а можете не заболеть .
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05.02.2021 11:41 Відповісти
Читал я те исследования. Там не все так плохо. Прививали медперсонал, что уже подразумевает огромный риск. При этом даже среди зараженных никто не умер и не потребовал госпитализации. Т.е. у не которых из симптомов был только насморк или легкое недомогание. Я сам был против китайской вакцины. Само собой, что Файзер лучше. Но в наших условиях даже не знаю, что лучше. Подделка китайской вакцины или Файзер с нарушенными условиями хранения.
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05.02.2021 14:07 Відповісти
Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
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05.02.2021 11:41 Відповісти
Прошлым летом дороги строили на деньги, которые должны были использованы для своевременного заказа вакцин. И Степанов дал добро на это.
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05.02.2021 11:50 Відповісти
А Вы сами вакцинироваться уже готовы? МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов - Цензор.НЕТ 4660
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Так потому что бодягу какую-то закупить всё пытаются.
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05.02.2021 11:43 Відповісти
Дядя, а ты бы пошёл вакцинироваться в больницу где процветает воровство, коррупция, махинации с закупкой вакцины и самое главное - глав. врач всегда врет?!
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05.02.2021 11:44 Відповісти
так тому його і назвали "главврач"
від слова "врать"
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05.02.2021 11:47 Відповісти
21млн - це іє близько 50% громадян
в чому проблема?
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05.02.2021 11:46 Відповісти
Та самі своїх китайським спутніком коліться.... головне ж собі Пфайзер закупили... Мабуть уже і укололися ним, раз Зе на днюху мего-паті замутив!
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05.02.2021 11:46 Відповісти
в принципе нет разницы, какому колличеству нарида они готовы предоставить доступ к вакцине. по любому такого колличества вакцины у них и сегодня нет, та и завтра не будет. поэтому - "я готова предоставить доступ к вакцине в 4 раза большему колличеству нарида" - тоже имеет место быть.
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Давайте посчитаем.

Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
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05.02.2021 11:50 Відповісти
З цієї нагоди є гарна приказка українська : " Казав пан - кожух дам , слово його тепле "
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05.02.2021 12:13 Відповісти
Ne tak strasno vacinacija u nas primerno okolo 300 imeli pobocnyje javlenija liogkoj forme,golovanja bol no eto korotkoje vremia na zavtra usli na rabotu.Iz 100000 eto polucajetsia 0.37% poxoze i drugix ES stranax.Eto pfizer i Moderna vakcini.
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05.02.2021 11:51 Відповісти
Чем вакционировать собираетесь, зебобики? Спутником или Синовак?
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05.02.2021 11:53 Відповісти
Повинні...
Можемо...
Ви, плять, до масок та тестувань не змогли забеспечити доступу. Люди без кисня гинули...
Можуть вони...
Пи$діти ви гаразді, та красти гроші платників податків...
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05.02.2021 11:56 Відповісти
Формально Минздрав готов вакцинировать даже сейчас, только без вакцины, а вакцину в нужном количестве профукали. Хотя президент еще летом заявлял, что Украина получит вакцину одна из первых. Наверное забыл добавить слово начинать отсчет с конца. Сейчас уже про тот мизер 117 тыс. доз только и говорят каждый день, луше б молчали и признались - мы правительство нездар, точка.
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05.02.2021 13:10 Відповісти
Очередная наглая ложь ворюги Степенова!!
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05.02.2021 13:28 Відповісти
...какого вы хера носитесь с китайским "новичком" с его 50% "эффектом"!! Я-уже переболел "ковидом" в средней степени..Выжил,свою дозу-дарю тем придуркам "богатырёвским",чтобы у них было "100%"..
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05.02.2021 14:49 Відповісти
 
 