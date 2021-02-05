Держпродспоживслужба спростувала інформацію про виявлення коронавірусу в експортованій до Китаю сироватці для морозива

Держпродспоживслужба України спільно з асоціацією "Союз молочних підприємств України" і компаніями-виробниками молочних продуктів спростовують інформацію про виявлення COVID-19 в експортованій до Китаю вітчизняній сухій молочній сироватці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з їхнім повідомленням, подробиці, озвучені на пресконференції щодо цієї інформації, буде оприлюднено в Києві в п'ятницю.

Як повідомляється в пресанонсі, у ній візьмуть участь Владислава Магалецька - голова Держпродспоживслужби України; Вадим Чагаровський - голова об'єднання "Спілка молочних підприємств України"; Ірина Романчук - заступник директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України; Юрій Гордійчук - генеральний директор ТОВ "Укрпродукт груп".

Як зазначено в пресанонсі з посиланням на січневе повідомлення інформагентства "Сіньхуа" (КНР), під час дослідження в міському центрі профілактики та контролю захворювань у муніципалітеті Тяньцзінь три зразки партії морозива, виробленого компанією Tianjin Daqiaodao Food Company, дали позитивний результат на COVID-19.

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"Сіньхуа" 15 січня 2021 року повідомило, що отримані позитивні результати аналізів на коронавірус знайдено в імпортованій з України сухій сироватці для виробництва морозива, а 29 січня Генеральна митна адміністрація Китаю повідомила владі України про те, що під час розмитнення сухої сироватки перевірка на наявність вірусу не потрібна.

Як повідомляється в пресанонсі, посадовці Міністерства комерції КНР у робочому порядку висловили занепокоєння щодо зазначених публікацій у китайських ЗМІ, що негативно впливають на розвиток українсько-китайських відносин. Вони відзначили відсутність у зазначеному відомстві та в уряді м. Тяньцзінь інформації про будь-які перевірки української сироватки та фіксацію COVID-19.

Згідно з наведеними словами представників Мінкомерції КНР, відомство спільно з Міністерством закордонних справ розслідують публікації та їхні джерела.

Офіційного підтвердження позитивних результатів обстеження сироватки немає. Українські виробники та експортери молочної продукції постали перед необхідністю доводити свою невинуватість і належну якість своєї продукції.