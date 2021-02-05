Держпродспоживслужба спростувала інформацію про виявлення коронавірусу в експортованій до Китаю сироватці для морозива
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Держпродспоживслужба України спільно з асоціацією "Союз молочних підприємств України" і компаніями-виробниками молочних продуктів спростовують інформацію про виявлення COVID-19 в експортованій до Китаю вітчизняній сухій молочній сироватці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з їхнім повідомленням, подробиці, озвучені на пресконференції щодо цієї інформації, буде оприлюднено в Києві в п'ятницю.
Як повідомляється в пресанонсі, у ній візьмуть участь Владислава Магалецька - голова Держпродспоживслужби України; Вадим Чагаровський - голова об'єднання "Спілка молочних підприємств України"; Ірина Романчук - заступник директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України; Юрій Гордійчук - генеральний директор ТОВ "Укрпродукт груп".
Як зазначено в пресанонсі з посиланням на січневе повідомлення інформагентства "Сіньхуа" (КНР), під час дослідження в міському центрі профілактики та контролю захворювань у муніципалітеті Тяньцзінь три зразки партії морозива, виробленого компанією Tianjin Daqiaodao Food Company, дали позитивний результат на COVID-19.
"Сіньхуа" 15 січня 2021 року повідомило, що отримані позитивні результати аналізів на коронавірус знайдено в імпортованій з України сухій сироватці для виробництва морозива, а 29 січня Генеральна митна адміністрація Китаю повідомила владі України про те, що під час розмитнення сухої сироватки перевірка на наявність вірусу не потрібна.
Як повідомляється в пресанонсі, посадовці Міністерства комерції КНР у робочому порядку висловили занепокоєння щодо зазначених публікацій у китайських ЗМІ, що негативно впливають на розвиток українсько-китайських відносин. Вони відзначили відсутність у зазначеному відомстві та в уряді м. Тяньцзінь інформації про будь-які перевірки української сироватки та фіксацію COVID-19.
Згідно з наведеними словами представників Мінкомерції КНР, відомство спільно з Міністерством закордонних справ розслідують публікації та їхні джерела.
Офіційного підтвердження позитивних результатів обстеження сироватки немає. Українські виробники та експортери молочної продукції постали перед необхідністю доводити свою невинуватість і належну якість своєї продукції.
Будь ласка, зачекайте...
правда там 1 хач был, а не 4.
но блин, насколько же "доставляет" - русня жрет творог в который наложил дагестанец))).... ну, типо Чечня круто.
красножопые специально вирус запустили видать, все на бутылках, а они -
блин, в Катаре больше заболевших чем в 1000 раз большем Китае - о чем речь то? поверить коммунисту это как засунуть.... руку в пасть тиранозавру.
Китаю надо сохранить лицо, отказывясь от закупок продовольствия: покупательная способность населения Поднебесной падает, денег нет ни на мороженое, ни на курятину
будут есть уханьских летучих мышей.
Г*вняная ситуация в Киатя
война нужна будет победоносная
Альо, гараж! Пєрєдайтє свої ридакції, что "сыворотка" - єто то, чем колют людскіє тєла для прєдотвращєнія какого либо заболєванія Так єта "сыворотка" в Кітай із Україні поставляцца нє можєт ат слова совсєм нікагда. А "сироватка" - наоборот. Єто то, что астаєтся от цєльного молока, проціженого чєрєз простую марлю (бєз сєпарації) послє того, как єто молоко скіснєт. Імєнно єтой жидкой субстанцієй і промивают радіатори охлажденія і радіатори отоплєнія машин. І імєнно єту сироватку, а нє сиворотку возят у Кітай Хотя - какая разніца.