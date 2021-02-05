УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13233 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
11 092 32
Коломойський (1421) Укрнафта (134) Коболєв (343)

"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв у жартівливій формі відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу, який відмовив у задоволенні позову Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до України на суму понад $6 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Коболєв розмістив у Facebook.

"Каву йдеш пити?" - йдеться в повідомленні, до якого прикріплена фотографія кота.

Фраза відсилає до пропозиції Коломойського, яку він у 2015 році зробив депутату Верховної Ради та журналісту Мустафі Найєму біля центрального офісу компанії "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" знизив лютневу ціну на газ для населення до 6,89 грн/куб. м

Каву йдеш пити? - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Хоть и не питаю симпатий к данному персонажу, но шутка юмора зачетная!
показати весь коментар
05.02.2021 11:48
+7
А может не сопливой Незнайке трыдеть про особенности компетенции стокгольмского арбитража?
показати весь коментар
05.02.2021 11:57
+5
Да что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит.
показати весь коментар
05.02.2021 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть и не питаю симпатий к данному персонажу, но шутка юмора зачетная!
показати весь коментар
05.02.2021 11:48 Відповісти
А может не сопливой Незнайке трыдеть про особенности компетенции стокгольмского арбитража?
показати весь коментар
05.02.2021 11:57 Відповісти
А может быть твоей мамке с трассы уйти?
показати весь коментар
05.02.2021 12:17 Відповісти
Я понимаю, что у люмпена горит, что нарушена основная статья - "оскорбление чувста жабы шариковых". Но этот процес былне настолько важен, как тот с рашкой. Но даже тут товарищ люмпен пукнул в лужу. Потому что премию выделили (европейцы в наблюдательном совете кстати, а не наши) с денег, которые получены с рашки. За отклонение требований рашки ничего не выделалось. И вот если реально собьют с коломойского деньги - то да, можно и 1% от сбитого ипремию дать.
показати весь коментар
05.02.2021 11:58 Відповісти
Отримані ще в 2019 році, "
Україна отримала 2,918 млрд дол. США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
"Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом..." - написав він.
показати весь коментар
05.02.2021 12:38 Відповісти
В момент выбачи ПОЛОВИНЫ премии деньги от кацапов были получены в виде ОФИЦИАЛЬНОГО погашения долга. Как для шарикова - если тебе суд начислил деньги в счет твоего долга и закрыл долг - то это тоже самое, что ты деньги получил. далее - сейчас получили (точнее уже год назад) вторую часть. В виде 3 МИЛЛИАРДОВ долларов. живых денег. В бюджете это нелзя увидеть отдельной строкой. Потому что выиграл нафтогаз, как и премию давали НЕ С БЮДЖЕТНЫХ денег. А вот посмотре, сколько нафтогаз перечислил в бюджет можно легко.
показати весь коментар
05.02.2021 12:59 Відповісти
"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 3912. "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 5406 .
показати весь коментар
05.02.2021 11:49 Відповісти
Так краще "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 6590
"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1861
показати весь коментар
05.02.2021 12:24 Відповісти
Коболев красава.... "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7111Люблю сам бросать шутки юмора по поводу и без,ибо юмор спасет мир,многих єто раздражает,но то таке...мелочи жизни... "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7111
показати весь коментар
05.02.2021 11:52 Відповісти
За такую зарплату и премиальные готов в рабочее время писать шутки, тосты, басни, репризы, фельетоны и даже сценарий для "Картеля-95"......
*****
Беня был вчера голодный
Проглотил стокгольм холодный...
*****
Мама Коболева любит пить кофе в Старбаксе....в Америке!
показати весь коментар
05.02.2021 11:58 Відповісти
Количество наворованного позволяет Коболеву и Витренко шутить и быть в полной безопасности : 225 миллиардов гривен было выведено из НАК "Нафтогаза", 75 миллиардов не доплачено в бюджет.
показати весь коментар
05.02.2021 11:55 Відповісти
Да что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит.
показати весь коментар
05.02.2021 11:59 Відповісти
а что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит./ Какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
показати весь коментар
05.02.2021 12:37 Відповісти
Это да, идиоты только так и могут ответить. Но правда в том, что про украденные 225 миллиардов ты тупо наврал. Ты тупо трепло.
показати весь коментар
05.02.2021 13:01 Відповісти
Это да, идиоты только так и могут ответить. Но правда в том, что про украденные 225 миллиардов ты тупо наврал. Ты тупо трепло./ См.выше
показати весь коментар
05.02.2021 13:05 Відповісти
Ваня, ты напутал! Они вывели не 225 миллиардов долларов, а 225 миллиардов нейронов твоего мозга из рабочего состояния, что весьма заметно....
показати весь коментар
05.02.2021 11:59 Відповісти
Ваня, ты напутал! Они вывели не 225 миллиардов долларов, а 225 миллиардов нейронов твоего мозга из рабочего состояния, что весьма заметно/ Фильтруй базар. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардо 6 октября 2020
показати весь коментар
05.02.2021 12:35 Відповісти
"Нафтогаз" снял офис в центре Киева почти за 1 млрд гривен
https://kievvlast.com.ua/news/naftogaz-snyal-ofis-v-tsentre-kieva-pochti-za-1-mlrd-griven-u-kompanii-andreya-adamovskogo
показати весь коментар
05.02.2021 12:02 Відповісти
"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 1468 "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 3250а вас профессор,надо арестовать...."Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7282
показати весь коментар
05.02.2021 11:56 Відповісти
БЕНИто ля комедия....Коломойский с 2004 года наворовал столько, что никакой Фирташ и Ахметов не слямзили вместе взятіе... "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1918 "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1918
показати весь коментар
05.02.2021 12:00 Відповісти
Щас нищие на помойке завоют....
показати весь коментар
05.02.2021 12:00 Відповісти
Когда то отец Сенатор рассказал мне о Рональде Рейгане...,и его гольф-клубе...,будучи президентом США и владельцем гольф-клуба Рейган покупал входной билет в кассе своего же гольф-клуба...Я тогда спросил,Батя а зачем?...отец ответил,это был мужик исключительной порядочности и ему не нужны газетные скандалы журнашлюх...
показати весь коментар
05.02.2021 12:11 Відповісти
тю, така собі історія... От наш геній, сказав, що жодних КУМІВ та колег по службі- і ж с.уко, тримає слово. "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 6948
показати весь коментар
05.02.2021 13:15 Відповісти
Пока у нас президентом марионетка Бени, я бы на месте Коболева, крепко подумал, прежде чем так шутить.
показати весь коментар
05.02.2021 13:27 Відповісти
Удивительное -рядом. Народ справедливо возмущается: Нафтогаз закачал газ в хранилища по три гривны а ему-народу- впаривает по семь гривен . При этом некоторые возмущающиеся уверены: начальники Нафтогаза Коболев и Витренко из воровского кодлана Коломойского люди честные, скромные, тихие, богобоязненные.
показати весь коментар
05.02.2021 14:02 Відповісти
Юлия Владимировна, Вы!??
показати весь коментар
05.02.2021 17:05 Відповісти
Юлия Владимировна, Вы!??/ Снял я маску - ооо-го-го! Под маской леди Краснее меди Торчали - о-о! а-а! - РЫЖИЕ УСЫ!
показати весь коментар
05.02.2021 20:16 Відповісти
"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 8978
показати весь коментар
05.02.2021 22:30 Відповісти
 
 