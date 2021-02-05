Татаров підсилює війну проти НАБУ: начальником Головного слідчого управління ДБР призначений фігурант "плівок Труби" Удовиченко, - Бутусов

Підозрюваний НАБУ заступник глави Офісу Президента Олег Татаров не відсторонений від роботи, а продовжує використовувати службове становище для розстановки своїх кадрів у правоохоронних органах.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Новим начальником Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань призначено Олександра Удовиченка. І саме Татаров пролобіював це призначення як куратор правоохоронних органів в ОП.

Удовиченко став широко відомим після скандалу із записами в кабінеті глави ДБР Романа Труби, він був найближчою довіреною людиною Труби, начальником патронажної служби глави ДБР.

На записах голоси Удовиченка і Труби обговорюють кримінальні справи і незаконні команди тодішнього глави ОП Андрія Богдана щодо закриття кримінальних розслідувань, в тому числі, пов'язаних з інтересами Ігоря Коломойського. Про те, як керував слідством Удовиченко каже, ось ця його цитата: "Швидко закривайте, на х*й, цю справу бл*дську. Я зашлю йому (главі ОП Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман все вирішив. І ще Беня буде винен Роману ... Я не хотів вам голову морочити, але це п**дець ... Я кажу, Вікторіє, ви взагалі знаєте, куди ви полізли. У вас політична посада. Ви підставили себе, ви підставили директора. Зараз це все буде викладено у великому негативі".

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Тоді, після викриття того, як на хабарі був затриманий помічник Труби, і ця історія спливла назовні, Трубу прибрали разом з усією його корупційною командою. Але тепер перевірені і виконавчі кадри Труби знову повертаються до керівництва ДБР за рішенням Татарова. Звільнені зі скандалом аферисти знову потрібні владі. Після публікації записів, в демократичній країні повернення Удовиченка на ще більш високий і відповідальний пост в ДБР було б неможливо. Але це Україна, і Удовиченко, мабуть, визнаний "новим обличчям".

Навіщо афериста Удовиченка Татаров призначив в ДБР? Відповідь очевидна. ДБР - це єдиний орган, який має повноваження проводити розслідування проти НАБУ, і зараз Удовиченко буде робити все, щоб помститися за кримінальну справу НАБУ проти Татарова.

Призначення Удовиченка показує, що президент Володимир Зеленський продовжує його захищати від НАБУ і що Татаров вже відновив свій вплив у повному обсязі, незважаючи на прямі докази його корупційних злочинних дій у справі Максима Микитася.

Очевидно, найближча мета Татарова - захопити повний контроль над ДБР і використовувати владу для дискредитації НАБУ і антикорупційної системи, чим він і займався з моменту призначення. Таким чином, Татаров спільно зі своїм другом і партнером Андрієм Портновим має намір взяти під повний контроль головний слідчий орган в Україні. Очевидно, Татаров став важливий для Офісу Президента як гарант домовленостей з олігархами, і його будуть тримати доти, поки його звільнення не зажадають прямо і категорично західні дипломати. Очевидно, що Татаров є одним з найбільш впливових представників російської агентури в оточенні Зеленського, і його подальше перебування на посаді - це загроза національній безпеці", - розповів Бутусов.

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18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.