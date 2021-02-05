Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев
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У "Слузі народу" вважають, що зараз немає юридичних підстав для імпічменту президента, ініціювати який обіцяє фракція ОПЗЖ.
Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наскільки я знаю, оголосили тільки намір почати процедуру імпічменту. Це політична певна заява, ну нехай колеги реалізують своє право. Тим більше ми ухвалили закон про імпічмент, в якому є відповідна процедура. Я переконаний, що вони можуть нею скористатись. Нехай ідуть за цією процедурою, будь ласка", - сказав Гетманцев.
Водночас Гетманцев зауважив, що немає підстав для імпічменту. "Я вважаю, що президент наш на місці, що він є абсолютно нормальною, порядною, професійною людиною, яка працює на благо нашої країни… Я вважаю, що жодної юридичної підстави для імпічменту президенту нема і я переконаний, що і не буде", - сказав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
2. ОПЗЖ ініціює імпічмент.
3. Весь притомний народ в когнітивному дисонансі.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Брат мой, мой брат, вставай,
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат мой, вставай, веселье ждёт нас.
"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - **********.