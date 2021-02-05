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Новини Політика України
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Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, -

У "Слузі народу" вважають, що зараз немає юридичних підстав для імпічменту президента, ініціювати який обіцяє фракція ОПЗЖ.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, оголосили тільки намір почати процедуру імпічменту. Це політична певна заява, ну нехай колеги реалізують своє право. Тим більше ми ухвалили закон про імпічмент, в якому є відповідна процедура. Я переконаний, що вони можуть нею скористатись. Нехай ідуть за цією процедурою, будь ласка", - сказав Гетманцев.

Водночас Гетманцев зауважив, що немає підстав для імпічменту. "Я вважаю, що президент наш на місці, що він є абсолютно нормальною, порядною, професійною людиною, яка працює на благо нашої країни… Я вважаю, що жодної юридичної підстави для імпічменту президенту нема і я переконаний, що і не буде", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Вообще-то оснований ПОЛНО!
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9789
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05.02.2021 11:55
+5
Він, ще перший строк в тюрьмі не відсидів, а ти його вже на другий строк відсилаєш.
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05.02.2021 11:54
+4
Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4150
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05.02.2021 12:04
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Правила форума Рада форумчан
Він, ще перший строк в тюрьмі не відсидів, а ти його вже на другий строк відсилаєш.
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05.02.2021 11:54 Відповісти
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3291
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05.02.2021 12:01 Відповісти
А Порошенко в прем'єрському кріслі тебе б влаштував? Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 492
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05.02.2021 12:22 Відповісти
Цих "паскуд" у країні 73%, тож слід обережно з різкими епітетами. Треба думати, як це могло статися, а не ярлики вішати.
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05.02.2021 12:23 Відповісти
Вообще-то оснований ПОЛНО!
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9789
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05.02.2021 11:55 Відповісти
Естественно. Но где ж это видано чтобы преступник сам признался что он преступник...
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05.02.2021 12:21 Відповісти
Забыл госизмену=нарушение Присяги в деле проданной операции по вагнеровцам.
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05.02.2021 11:57 Відповісти
1. Весь притомний народ за ЗЕімпічмент.
2. ОПЗЖ ініціює імпічмент.
3. Весь притомний народ в когнітивному дисонансі.
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05.02.2021 11:58 Відповісти
Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4150
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05.02.2021 12:04 Відповісти
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.

Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.

Брат мой, мой брат, вставай,
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат мой, вставай, веселье ждёт нас.
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05.02.2021 12:04 Відповісти
Ха!
"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - **********.
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05.02.2021 12:05 Відповісти
Он сам сказал. На этом основание его нужно уволить, под суд и на кичу.
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05.02.2021 12:20 Відповісти
Є багато підстав для заборони опзжистів і пора задушити цю гідру. Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4290 .
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05.02.2021 12:10 Відповісти
А ось і відповідь, чому Аваков сьогодні так старанно вилизував Разумкова ))
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05.02.2021 12:17 Відповісти
Что значит "и не будет" гетьманцев? Как ты можешь знать что будет и что не будет. И ты что ли, лично, определяешь наличие юридических оснований? Так это тогда не "юридические основания" а твоя болтовня.
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05.02.2021 12:18 Відповісти
Тебя Гетьманцев и весь олигархический проэкт"СН" Зеленский одним розчерком пера здаст,как только под ним всерьойз зашатается кресло.
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05.02.2021 12:22 Відповісти
По нашим законам - с народом можно делать всё, что захочется.
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05.02.2021 12:28 Відповісти
А какая разница, есть основания или нет? Суть в том, что у нас нельзя в нынешней ситуации отстранить и посадить президента, даже если он совершил преступление. С депутатами из монобольшинства ситуация чуть проще, но похожая. Так что импичмента не будет при любом раскладе.
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05.02.2021 13:59 Відповісти
У каждого оценка о качестве индивидуальна. Таких, как Зеленский, у меня никогда даже в приятелях не было и не могло быть.От таких старался находится как можно дальше.
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05.02.2021 14:15 Відповісти
одна шайка
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05.02.2021 20:22 Відповісти
 
 