Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев

У "Слузі народу" вважають, що зараз немає юридичних підстав для імпічменту президента, ініціювати який обіцяє фракція ОПЗЖ.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, оголосили тільки намір почати процедуру імпічменту. Це політична певна заява, ну нехай колеги реалізують своє право. Тим більше ми ухвалили закон про імпічмент, в якому є відповідна процедура. Я переконаний, що вони можуть нею скористатись. Нехай ідуть за цією процедурою, будь ласка", - сказав Гетманцев.

Водночас Гетманцев зауважив, що немає підстав для імпічменту. "Я вважаю, що президент наш на місці, що він є абсолютно нормальною, порядною, професійною людиною, яка працює на благо нашої країни… Я вважаю, що жодної юридичної підстави для імпічменту президенту нема і я переконаний, що і не буде", - сказав нардеп.

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