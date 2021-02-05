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Запоріжжя (1441) МВС (2879) пожежа (3746)

Працівникові запорізької лікарні повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівникові запорізької лікарні повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, - МВС

Працівникові лікарні інкримінують порушення встановлених вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Завідувач господарсько-обслуговуючого персоналу обласної інфекційної лікарні підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки і порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 8 людей. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Також читайте: Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів

Автор: Анастасія Потіха
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а ось і цап відбувайло! Я так розумію це він ковідні кошти у дорогу закатав?
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05.02.2021 12:12 Відповісти
О! Стрєлочніка найшли... Работнику запорожской больницы сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, - МВД - Цензор.НЕТ 4381
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05.02.2021 12:17 Відповісти
Ну нарешті! Дочекались!
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05.02.2021 12:22 Відповісти
 
 