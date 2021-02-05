УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13399 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
512 4
лікарня (1098) МОЗ (3881) пожежа (3746) Степанов Максим (2015)

Після пожежі в запорізькій лікарні МОЗ дасть доручення провести перевірки систем надходження кисню в медустановах, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Після пожежі в запорізькій лікарні МОЗ дасть доручення провести перевірки систем надходження кисню в медустановах, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я дасть доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню в медустановах в зв'язку з пожежею в Запорізькій інфекційній лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході "години запитань до уряду" у парламенті в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення уряду щодо перевірки всіх систем з централізованого надходженню кисню в медустановах було ще у вересні 2020 року. Щодо трагедії в Запоріжжі, досить швидко проведуть всі експертизи, щоб з'ясувати, що саме стало причиною. Щоб після цього можна було зробити висновки щодо території всієї країни. Я впевнений, що буде дано доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню", - сказав він.

Читайте: Працівникові запорізької лікарні повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, - МВС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 8 людей. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А про що думали раніше?
показати весь коментар
05.02.2021 12:12 Відповісти
Про бабло в кармане от Богатыревой.
показати весь коментар
05.02.2021 12:27 Відповісти
Та да. Усе логічно. Нах.ра було це робити до пожежі?
Цікаво особистий літак президента теж перед вилітом не перевіряють, чекають коли буде підстава?
показати весь коментар
05.02.2021 12:13 Відповісти
Вот поэтому мы и организовали палату больницы дома. Приобрели кислородный концентратор, приборы контроля и прочее. И только поэтому удалось вытащить с того света двух старичков 80+. И при этом не загнуться самим. На зеленый МОЗ надежды никакой.
показати весь коментар
05.02.2021 12:31 Відповісти
 
 