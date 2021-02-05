Після пожежі в запорізькій лікарні МОЗ дасть доручення провести перевірки систем надходження кисню в медустановах, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я дасть доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню в медустановах в зв'язку з пожежею в Запорізькій інфекційній лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході "години запитань до уряду" у парламенті в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення уряду щодо перевірки всіх систем з централізованого надходженню кисню в медустановах було ще у вересні 2020 року. Щодо трагедії в Запоріжжі, досить швидко проведуть всі експертизи, щоб з'ясувати, що саме стало причиною. Щоб після цього можна було зробити висновки щодо території всієї країни. Я впевнений, що буде дано доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню", - сказав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 8 людей. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.