За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, видужали 1841 пацієнт, виявили 321 новий випадок, - Кличко

У столиці за минулу добу від коронавірусу видужали 1841 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві виявили 321 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії 129 827 випадків).

Серед захворілих 180 жінок віком від 18 до 85 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 1 до 17 років і хлопчик 11 років.

Крім того, від коронавірусу за добу померли 10 осіб (загалом 2414).

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти.

Водночас 1841 особа поборола вірус (всього від початку пандемії одужали 77 813 осіб).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), в Деснянському (75) та в Дарницькому (56) районах Києва.

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