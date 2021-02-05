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лікарня (1098) Запоріжжя (1441) ОДА (1541) пожежа (3746)

Вимагаю усунути від виконання посадових обов'язків директора інфекційної лікарні Запоріжжя Шинкаренка до встановлення причин пожежі, - голова ОДА Старух

Новини Цензор.НЕТ Події

Вимагаю усунути від виконання посадових обов'язків директора інфекційної лікарні Запоріжжя Шинкаренка до встановлення причин пожежі, - голова ОДА Старух

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух вимагає відсторонити від виконання обов'язків директора обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа.

Про це Старух написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування", - написав він.

Він зазначив, що це необхідно для забезпечення проведення максимально об'єктивного розслідування щодо встановлення причин трагедії.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали 8 осіб. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пожежі в запорізькій лікарні МОЗ дасть доручення провести перевірки систем надходження кисню в медустановах, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Нужно потребовать Старуха отстранить, ну сколько можно над Запорожским краем издеваться!
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05.02.2021 12:31 Відповісти
Посадить главврача тяжело. Особенно по таким делам. Сядет ответственный за противопожарное состояние. Потому что его подписи стоят на документах. Не главврача. Кто-то на четверть ставочки за это отвечал. Вот они и вылезут ему боком.
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05.02.2021 12:38 Відповісти
Кто там аппаратуру устанавливал, аппаратура та сертифицирована была ли, допуск к работе с кислородом кто и кому выдавал??? Завхоза казнить теперь много желающих будет...
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05.02.2021 13:07 Відповісти
А хто будував цю лікарню, а чого він не передбачив короновірус?
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05.02.2021 13:17 Відповісти
А я требую отставки Степанова
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05.02.2021 13:12 Відповісти
Пожежи були, вони є, і вони будуть. Ніякі штрафи, масові посадки до вязниць їх винекнення не зупинять. Це наша плата за блага цивілізації. Кримінальна відповідальність повинна бути тільки за підпал, невиконання припису пожнагляду, що потім призвело до пожежі та порушення правил робіт з вогнем. Замкнення проводки, брак обладнання, які у більшості призводять до пожеж як правило від волі людей не залежать. За що сажати головного лікаря? За то, що Україна неготова до пандемії і перевантажела лікарні та бладнання. Так напишить у вироку цьому лікарю.
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05.02.2021 13:14 Відповісти
цікаво, цікаво... Голова ОДА вимагає! А часом не у тебе в ОДА знаходиться управління охорони здоров'я? А скажі нам голова, скільки мільйонів за минулий рік пішло на утримання цих медичних чиновників? А чим вони у тебе так зайняті? Придумують схеми, якби з лікарів хабар стягти? Так ото ж...
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05.02.2021 13:42 Відповісти
причина всім відома - мізерне финансування. Але при чім тут директор лікарні?7
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05.02.2021 15:01 Відповісти
 
 