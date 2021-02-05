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Кабмін не готує запровадження локдауну в низці областей, це фейкова інформація, - Шмигаль

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Кабмін не готує запровадження локдауну в низці областей, це фейкова інформація, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав фейком інформацію про те, що в уряді нібито ведуть підготовку до запровадження локдауну в низці областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",про це прем'єр заявив на годині запитань до уряду.

Нардепка Юлія Клименко (фракція "Голос") запитала прем'єр-міністра, чи йдеться в уряді про розподіл України "на дві зони - в локдауні і без локдауну, що половина областей змушена буде закритися в локдауні".

Шмигаль відповів: "Це фейкова інформація, яку ви зараз поширюєте. Вона абсолютно не відповідає дійсності".

Прем'єр-міністр підкреслив, що зараз уряд працює над поверненням моделі адаптивного карантину, коли "будуть введені червоні, помаранчеві, жовті й зелені зони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов ще раз підкреслив, що введення жорсткого карантину в Україні можливо тільки за умови загрози колапсу медичної системи. Степанов закликав народних депутатів: "Не вводьмо в паніку". Він підкреслив, що на сьогодні жоден регіон не входить до такої зони небезпеки, щоб необхідно було вводити червону зону карантину.

Автор: Анастасія Потіха
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05.02.2021 12:47 Відповісти
 
 