У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження

За фактом виявлення тіла новонародженого у вигрібній ямі поліція відкрила два кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські Дніпровського відділу поліції, 30 січня з ускладненнями після домашніх пологів 40-річну мешканку Дніпра доставили до лікарні, де вона розповіла про вагітність та нещодавні пологи. За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. гривень.

4 лютого за участю поліцейських кримінальної поліції із залученням кінолога зі службовим собакою відбулися слідчі заходи на території домоволодіння жінки. У ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика.

Зараз тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

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З урахуванням виявлення нових фактів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Розслідування триває.