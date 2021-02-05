У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження
Новини Цензор.НЕТ Події
За фактом виявлення тіла новонародженого у вигрібній ямі поліція відкрила два кримінальні провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Як встановили поліцейські Дніпровського відділу поліції, 30 січня з ускладненнями після домашніх пологів 40-річну мешканку Дніпра доставили до лікарні, де вона розповіла про вагітність та нещодавні пологи. За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. гривень.
4 лютого за участю поліцейських кримінальної поліції із залученням кінолога зі службовим собакою відбулися слідчі заходи на території домоволодіння жінки. У ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика.
Зараз тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.
З урахуванням виявлення нових фактів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Проще всего обвинять женщин оказавшихся в сложных жизненных обстоятельства и проводить ментовские "расследования" подобных дел.
С корупцонерами, так "победоносно расследовать" почему-то не получается...
Женщина конечно виновна, но еще виновнее само государство ничего кроме информационного гвалта не предпринимающее после ряда подобных случаев.
І взагалі, народження дитини, у багатьох жінок супроводжуєтся гормональнім сплеском, який приводить до депресій і неадекватної поведінки, навіть у жінок соціально благополучних.
Бувають випадки суїциду! Вам це відомо?
Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Скількох невинних посадили за злочини Чикотило, Онопрієнко, Ткача. Одного навіть розстріляли... Врадієвака... Кагарлик...
Як на предмет стать жертвою "правоохоронних" органів особисто?
Або принаймні як "Ріфмастеру", рік, за здорово живеш просидіти у в"язниці...
Ви не маєте жодної інформації про всі обставини які передували злочину, але вже робите висновок по прикладу радянського "активіста" "Я творів цього пана не читав, але я рішуче засуджую..."
Ви не створите запобіжників, тому що завжди знайдеться подібна істота. Які запобіжники їй потрібні? Вона швидку не могла викликати? Її не пустили би у пологовий будинок? Та навіть якщо сама народила, у КОЖНОМУ пологовому будинку є вікно та анонімного залишення дитини! І навіть якщо ця дитина народилась мертвою... кинути у нужник?
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.