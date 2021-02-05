УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13423 відвідувача онлайн
Новини Події
3 091 25
діти (4407) Дніпропетровщина (2367) вбивство (2876)

У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження

За фактом виявлення тіла новонародженого у вигрібній ямі поліція відкрила два кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські Дніпровського відділу поліції, 30 січня з ускладненнями після домашніх пологів 40-річну мешканку Дніпра доставили до лікарні, де вона розповіла про вагітність та нещодавні пологи. За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. гривень.

4 лютого за участю поліцейських кримінальної поліції із залученням кінолога зі службовим собакою відбулися слідчі заходи на території домоволодіння жінки. У ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика.

Зараз тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-річна дівчинка загинула в Києві після падіння з 17 поверху, - Нацполіція

З урахуванням виявлення нових фактів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Розслідування триває.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Мразь. А что, закон позволяет продавать новорожденных, что тетка (назвать ее матерью язык не поворачивается) придумала такую "легенду"? Вроде как это называется "торговля людьми".
показати весь коментар
05.02.2021 12:33
+2
Тупа купка не може купити презерватива.
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.
показати весь коментар
05.02.2021 12:35
+2
Ніколи не погоджусь з визначенням (оказавшись в сложних жізненних АПстаятельствах). А ноги роздвигати ці жізнєнниє АПстАятєльство позволялі?
показати весь коментар
05.02.2021 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мразь. А что, закон позволяет продавать новорожденных, что тетка (назвать ее матерью язык не поворачивается) придумала такую "легенду"? Вроде как это называется "торговля людьми".
показати весь коментар
05.02.2021 12:33 Відповісти
Государство, должно было бы подсуетиться и провести информационную компанию среди населения что любая женщина может анонимно родить в любом роддоме и без проблем оставить там ребенка. Приняв попутно необходимые законы.
Проще всего обвинять женщин оказавшихся в сложных жизненных обстоятельства и проводить ментовские "расследования" подобных дел.
С корупцонерами, так "победоносно расследовать" почему-то не получается...
Женщина конечно виновна, но еще виновнее само государство ничего кроме информационного гвалта не предпринимающее после ряда подобных случаев.
показати весь коментар
05.02.2021 12:58 Відповісти
Ніколи не погоджусь з визначенням (оказавшись в сложних жізненних АПстаятельствах). А ноги роздвигати ці жізнєнниє АПстАятєльство позволялі?
показати весь коментар
05.02.2021 13:27 Відповісти
А звідки така впевненість що вона "ноги раздвигати" а може її згвалтували?
І взагалі, народження дитини, у багатьох жінок супроводжуєтся гормональнім сплеском, який приводить до депресій і неадекватної поведінки, навіть у жінок соціально благополучних.
Бувають випадки суїциду! Вам це відомо?
показати весь коментар
05.02.2021 13:54 Відповісти
Так відомо, і не дивлячись на це, вони є осудними і несуть кримінальну відповідальність. (окрім звісно повністю психічно хворих) але ті, не приховують злочину і історії не вигадують.
показати весь коментар
05.02.2021 14:00 Відповісти
Єжов і Ягода теж подібним чином думали в НКВД і були впевнені що борються з "ворогами" народу, поки самі не перетворились на ворогів того самого народу...
показати весь коментар
05.02.2021 14:19 Відповісти
А це у який степ? В усьому світі вбивство матір'ю новонародженої дитини є привілейованим вбивством та кримінально караним діянням.

Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
показати весь коментар
05.02.2021 14:27 Відповісти
Ми з вами про різні речі говоримо, я шукаю спосіб вирішення проблеми в майбутньому, ви-ж акцентували свою увагу на минулому і гадаєте що від того, що ви розіпнете цю нещасну жертву, (а вона таки нещасна жертва збігу обставин) то цим когось залякаєте.
показати весь коментар
05.02.2021 14:55 Відповісти
Комуніст? Куди ти ліпиш цих виродків до пологів хворих на голову?
показати весь коментар
05.02.2021 14:32 Відповісти
Я просто привожу приклад, на право лютої самовпевненості карати "ворогів" народу, при вірі у власну непогрішимість
показати весь коментар
05.02.2021 14:37 Відповісти
Ну я ж теж роблю висновки не з проста. А виходячи з статистики новин. Рано чи пізно виявлється, що ця маманя звичайна алкашка, інша хвора на голову а трахатись ******** ще друга наркоманка. Я роблю висновки, що нормальна мати, навіть якщо й набожна і трапилось так, що стала вагітною і їй віра чи обставини не дозволяють перервати вагітність то вона ніколи не вб'є свою дитину чи ніколи не викине її на смітник. В крайньому разі принесе її до якогось перенатального центру та позвонить в двері.
показати весь коментар
05.02.2021 14:57 Відповісти
Відомо, але дуже погано шо хворим на голову примусово не видаляють яєчники. Оце погано.
показати весь коментар
05.02.2021 14:31 Відповісти
"А судьи кто?"
Скількох невинних посадили за злочини Чикотило, Онопрієнко, Ткача. Одного навіть розстріляли... Врадієвака... Кагарлик...
Як на предмет стать жертвою "правоохоронних" органів особисто?
Або принаймні як "Ріфмастеру", рік, за здорово живеш просидіти у в"язниці...
показати весь коментар
05.02.2021 14:42 Відповісти
Ви вважаєте цю суку жінкою?
показати весь коментар
05.02.2021 13:37 Відповісти
В Біблії як сказано? "Не судіть, та не судимі будете!"
Ви не маєте жодної інформації про всі обставини які передували злочину, але вже робите висновок по прикладу радянського "активіста" "Я творів цього пана не читав, але я рішуче засуджую..."
показати весь коментар
05.02.2021 13:48 Відповісти
Не пана, а Пастернака. Яка мені різниця, що передувало злочину? Для мене, викинути у нужник тіло власної дитини, навіть мертвонародженої, це моральне уродство. А кваліфікацією її діям, нехай прокурор дає, враховуючи "всі обставини які передували злочину"
показати весь коментар
05.02.2021 13:59 Відповісти
"Расстрелять и повесить", це найпримітивніше з того, на чому в данному випадку варто акцентувати увагу, може все-ж розумнішим і важливішим є створення запобіжників повторення подібних випадків у майбутньому?
показати весь коментар
05.02.2021 14:15 Відповісти
Я не пропонував її розстрілювати чи вішати. Я залишив кваліфікацію її діянь (і покарання) на розсуд слідчого, прокурора та суду. А от своє ставлення, з позиції моралі, я висловив.
Ви не створите запобіжників, тому що завжди знайдеться подібна істота. Які запобіжники їй потрібні? Вона швидку не могла викликати? Її не пустили би у пологовий будинок? Та навіть якщо сама народила, у КОЖНОМУ пологовому будинку є вікно та анонімного залишення дитини! І навіть якщо ця дитина народилась мертвою... кинути у нужник? У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5622
показати весь коментар
05.02.2021 14:21 Відповісти
А в ситій Європі таких випадків практично немає, не поясните чому? Це в тему "відсутності" запобіжників.
показати весь коментар
05.02.2021 14:33 Відповісти
Тупа купка не може купити презерватива.
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.
показати весь коментар
05.02.2021 12:35 Відповісти
Бебі-боксів так і нема.
показати весь коментар
05.02.2021 12:46 Відповісти
Як не має? У нас є. Просто я сумніваюсь, що вона їх взагалі шукала...
показати весь коментар
05.02.2021 13:38 Відповісти
..ещё одна "принцесса" с запросами Перрис Хилтон и всего одной извилиной, и той между ног - плод ЛайноТелебачення..(
показати весь коментар
05.02.2021 13:01 Відповісти
Це нормально?
показати весь коментар
05.02.2021 13:21 Відповісти
Усе буде залежати від того чи живою народилась дитина і чи були спільники у жінки. Їй самій навряд чи буде більше ніж "умовно", а от спільникам (якщо такі були) аж до довічно.
показати весь коментар
05.02.2021 13:39 Відповісти
 
 