Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Нинішні темпи вакцинації проти коронавірусу дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.
За даними, зібраними Bloomberg, у 67 країнах вже було введено більш як 119 млн доз. У США кількість американців, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. Наразі було введено 36,7 млн доз вакцини. Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали 37% людей, другу - понад 21%.
У середньому у світі зараз вакцинують приблизно 4,5 мільйона осіб на добу. "За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету", - повідомляє видання.
Водночас наголошується, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.
Нині найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великій Британії - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=4e54094465cd
У вас столько денег на ковидобесие НЕТ.
Сообщаю: я купила монеты серебряные вчера по 70 баксов за монету, 4 месяца назад анологичные монеты я купила по 55 баксов за штуку.
Что означает увеличение стоимости серебра на 27% за 4 месяца, то есть реальная инфляция составила 27% за 4 МЕСЯЦА.
И что это население так драгметаллы то ринулось скупать, чего не верит в силу доллара и евро, а также юаня?
Вы прикиньте, инфляция 27% за 4 месяца.
А эти вещают про какие-то "7 лет".
P.S. Для тех, кто в танке: монет я купила 2 штуки, я их собираю, они с кенгуру Будут монеты с тасманийским дьяволом, тоже куплю, дьявол кьют, он близорук и нос у него шнобелем.
И цифры инфляции в 30% за 4 месяца абсолютно коррелируют с теми цыфрами инфляции, которые получила я: мы стали тратить на продукты питания именно на 30% больше.
А эти долбодятлы что-то лепечут про "7 лет ковида".
Да они долбанутые!
Интересно, когда в Украине будет конец вакцинации?
Очевидно, что несколько позже, чем в Израиле .