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Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg

Нинішні темпи вакцинації проти коронавірусу дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.

За даними, зібраними Bloomberg, у 67 країнах вже було введено більш як 119 млн доз. У США кількість американців, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. Наразі було введено 36,7 млн ​​доз вакцини. Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали 37% людей, другу - понад 21%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ

У середньому у світі зараз вакцинують приблизно 4,5 мільйона осіб на добу. "За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету", - повідомляє видання.

Водночас наголошується, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

Нині найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великій Британії - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.

Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Невыносимо читать эту антинаучную чушь. Не будет пока стопроцентной вакцины от Ковида, ну это же уровень школьной биологии. Как нет универсальной вакцины от гриппа, от герпеса от Вич и др. вирусов. Пусть люди верят в вакцину, но эффективной глобальной вакцины победившей Ковид в обозримом будущем конечно не будет.
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05.02.2021 12:52
+3
Наши евреи какие то не такие, хотя в ОП скорее всего уже 100% провакцинировано...
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05.02.2021 13:05
+1
Я думаю, что в течении года после начала закупки данных вакцин и получением фарм компаниями очередных сверхприбылей весь этот шум вокруг ковида сдуется мгновенно. Нет. Болеть ковидом мы не перестанем. Просто информационный шум постепенно сведут на нет равно как и статистику подгонят под удобные цифры.
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05.02.2021 12:48
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Я думаю, что в течении года после начала закупки данных вакцин и получением фарм компаниями очередных сверхприбылей весь этот шум вокруг ковида сдуется мгновенно. Нет. Болеть ковидом мы не перестанем. Просто информационный шум постепенно сведут на нет равно как и статистику подгонят под удобные цифры.
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05.02.2021 12:48 Відповісти
Или когда неприятности с членами боарда этих компаний начнут случаться. Как недавно случилoсь с главным "вакцинатором".
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=4e54094465cd
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05.02.2021 14:04 Відповісти
" Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg"

У вас столько денег на ковидобесие НЕТ.

Сообщаю: я купила монеты серебряные вчера по 70 баксов за монету, 4 месяца назад анологичные монеты я купила по 55 баксов за штуку.
Что означает увеличение стоимости серебра на 27% за 4 месяца, то есть реальная инфляция составила 27% за 4 МЕСЯЦА.

И что это население так драгметаллы то ринулось скупать, чего не верит в силу доллара и евро, а также юаня?
Вы прикиньте, инфляция 27% за 4 месяца.
А эти вещают про какие-то "7 лет".

P.S. Для тех, кто в танке: монет я купила 2 штуки, я их собираю, они с кенгуру Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2785 Будут монеты с тасманийским дьяволом, тоже куплю, дьявол кьют, он близорук и нос у него шнобелем. Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2785
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05.02.2021 12:49 Відповісти
А пейсів в того К'юта нема?
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Нет, он гладкошерстный Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6575
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05.02.2021 14:54 Відповісти
буков, Вы прикиньте, серебро выросло в цене на 30% за 4 месяца.
И цифры инфляции в 30% за 4 месяца абсолютно коррелируют с теми цыфрами инфляции, которые получила я: мы стали тратить на продукты питания именно на 30% больше.
А эти долбодятлы что-то лепечут про "7 лет ковида".
Да они долбанутые!
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Невыносимо читать эту антинаучную чушь. Не будет пока стопроцентной вакцины от Ковида, ну это же уровень школьной биологии. Как нет универсальной вакцины от гриппа, от герпеса от Вич и др. вирусов. Пусть люди верят в вакцину, но эффективной глобальной вакцины победившей Ковид в обозримом будущем конечно не будет.
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05.02.2021 12:52 Відповісти
>>Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит >>вернуться к нормальной жизни через два месяца.

Интересно, когда в Украине будет конец вакцинации?
Очевидно, что несколько позже, чем в Израиле .
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05.02.2021 12:52 Відповісти
Ну и чем раздуемся, выродок?
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05.02.2021 12:59 Відповісти
Увы,пока ситуация не радует
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05.02.2021 16:35 Відповісти
Наши евреи какие то не такие, хотя в ОП скорее всего уже 100% провакцинировано...
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05.02.2021 13:05 Відповісти
Исходя из этого,маланцы этот вирус и вывели,страна террорист и оккупант-исраиль,офис негодяев со всего мира.
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05.02.2021 13:11 Відповісти
Блумберг, Фаучи... Список нацистских организаций и преступников растёт.
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05.02.2021 14:02 Відповісти
 
 