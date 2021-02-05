МОЗ оновив перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК
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Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Список країн "червоної" зони збільшився, минулого тижня в ньому було 74 держави, зараз - 80.
Серед них Велика Британія, Франція, Італія, Грузія, Росія, Білорусь та інші.
У списку "зелених" країн: Туреччина, Греція, Китай, Казахстан та інші.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 142,3 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.
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Bastian - Bastian
показати весь коментар05.02.2021 12:54 Відповісти Мені подобається 0
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