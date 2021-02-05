Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ

У Кремлі вважають неприйнятними "нотки ультимативності" в заявах президента США Джо Байдена про Росію.

Такими словами прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на слова американського лідера Джо Байдена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас, ми вже сказали, що ми не будемо слухати такого роду заяв, якихось менторських заяв, не збираємося", - заявив представник Кремля.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Президент США Джо Байден напередодні в ході виступу в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки і втручання в американські вибори.

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