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Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі вважають неприйнятними "нотки ультимативності" в заявах президента США Джо Байдена про Росію.
Такими словами прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на слова американського лідера Джо Байдена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
"Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас, ми вже сказали, що ми не будемо слухати такого роду заяв, якихось менторських заяв, не збираємося", - заявив представник Кремля.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Президент США Джо Байден напередодні в ході виступу в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки і втручання в американські вибори.
Топ коментарі
+71 Valery Greff
показати весь коментар05.02.2021 12:51
+66 Oljik
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+64 Evro7
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Весчь, реально похохотало!
Уже и забыли, как вас даже саудиты во все дырки имели?
«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить»,
Джейк Салливан;
Россия ответит за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы».Москва также ответстветит за ряд кибератак и «многие другие вещи и что США начнут предпринимать действия против Москвы,
Сенат США:
4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России
усы писькоффа - чаще шивилятца
І чого б це воно??
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55946354
"Аврора", правда, без винтов, так что придётся грести вёслами, но то таке.
и потребность с каждым годом падает.
А Байден кормить окорочками за так не будет.