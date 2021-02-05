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Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Санкції проти китайських інвесторів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що санкції, запроваджені Україною щодо окремих китайських компаній, не вплинуть на поставки в країну вакцини Sinovac проти коронавірусу.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних збоїв у постачанні вакцин не передбачається", - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року українська влада оголосила про контракт на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac.

Тим часом Україна запровадила санкції проти низки юридичних та фізичної особи, серед яких є інвестори корпорації "Мотор Січ".

Згідно з документами, опублікованими на сайті Президента, запроваджено санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10% акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

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У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei та Beijing Skyrizon.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Лучшеб повлияли ведь синовак это китайское гавно как и спутник кацапское
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05.02.2021 12:59
+2
Навіть, якщо і вплине, то будемо вважати, що "ой як пощастило!" (Ну, нема довіри до того Sinovac! ІМХО)
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05.02.2021 13:01
+1
ты шо.. степанов там такой гешефт имеет..
Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
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05.02.2021 13:09
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Лучшеб повлияли ведь синовак это китайское гавно как и спутник кацапское
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05.02.2021 12:59 Відповісти
ты шо.. степанов там такой гешефт имеет..
Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
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05.02.2021 13:09 Відповісти
Лучшеб, канешна, штобэ!
"...о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык..." Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1544 (А мовою спілкуватись ми не будемо принципово!!!)
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05.02.2021 13:42 Відповісти
Навіть, якщо і вплине, то будемо вважати, що "ой як пощастило!" (Ну, нема довіри до того Sinovac! ІМХО)
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05.02.2021 13:01 Відповісти
Санкции против китайцев это было лишнее. Байден этого ему не приказывал. Зеленский бежит впереди американского паровоза. Чтобы не задавил.
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Байденко зна шо робе... Санкции против китайских инвесторов "Мотор Січ" не повлияют на поставки COVID-вакцины Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 5511
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Не парьтесь Мавзолейное,ФБР следит за делом Мотор-Сичи с утроенной энергией...
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05.02.2021 13:07 Відповісти
Кинули зеленые китайцев а те в замен впарят свою ширку. Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 7323
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05.02.2021 13:11 Відповісти
Китайские сопли очень вонючие на сегодня... Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 9288экспансия налицо...,но Байден умнейший и тонкий политик с солидным стажем,именно политик а не клоун Трамп... Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 7279
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05.02.2021 13:14 Відповісти
Це падло тишком все одно купує китайське лайно! А може і руське. Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 264
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05.02.2021 13:18 Відповісти
Это зедебильный министр ,тебе Си Цзиньпинь лично доложил? Что то подсказывает ,что опять брехня.
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05.02.2021 13:23 Відповісти
А як вони повпливають?
Бабло ж поділили вже.
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05.02.2021 13:35 Відповісти
І слава Богу!
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05.02.2021 17:10 Відповісти
 
 