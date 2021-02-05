Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що санкції, запроваджені Україною щодо окремих китайських компаній, не вплинуть на поставки в країну вакцини Sinovac проти коронавірусу.
Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодних збоїв у постачанні вакцин не передбачається", - сказав Степанов.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року українська влада оголосила про контракт на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac.
Тим часом Україна запровадила санкції проти низки юридичних та фізичної особи, серед яких є інвестори корпорації "Мотор Січ".
Згідно з документами, опублікованими на сайті Президента, запроваджено санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10% акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.
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У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.
Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei та Beijing Skyrizon.
Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.
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Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
"...о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык..." (А мовою спілкуватись ми не будемо принципово!!!)
Бабло ж поділили вже.